Manolo Vargas, el joven tenor de México, prepara su disco debut

Con influencias desde Plácido Domingo

y Luciano Pavarotti hasta José José

Es estudiante de la licenciatura en canto del Conservatorio Nacional de Música

A sus apenas 24 años, el tenor Manolo Vargas ve en el canto el motivo de su existencia, su vida y su pasión, de tal manera que el nacido en Oaxaca se perfila como uno de los talentos en potencia en la escena artística mexicana y mientras tanto ya prepara el lanzamiento de su disco debut con influencias desde la música clásica hasta la popular mexicana.

Manolo Vargas, estudiante de la licenciatura en canto del Conservatorio Nacional de Música nos detalló en entrevista para DIARIOIMAGEN, cómo su esfuerzo, preparación y trabajo constante le han permitido tener ya un lugar en el ámbito cultural nacional e internacionalmente. “Empecé a muy temprana edad en la música, escuchaba en casa a José José, Napoleón, Roberto Carlos, me enamoré de su forma de cantar y a los 15 años cuando descubro la música clásica, me llaman las obras de Vivaldi, Friedrich Händel​, Schubert, y entonces me integró al coro de la ciudad Oaxaca y encuentro mi tono de voz que es tenor por lo que termino enamorado de esta música”.

A esto añade “estoy haciendo la licenciatura en canto, creo que en estos cinco años de carrera en el Conservatorio ya tengo un panorama más amplio de la música en México y para la ópera en México, el punto es muy reducido y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, adaptar el canto italiano para cantar otro género como el bolero, la balada, el ranchero y llegar a más gente, porque de otro modo es muy difícil”, explicó.

De tal manera que, con ese aprendizaje, “estamos trabajando en el lanzamiento de mi primer disco, que originalmente sería el año pasado, pero con la pandemia se tuvo que retrasar, así que aprovechamos el tiempo para hacerlo mejor, tendrá un toque de varios géneros musicales, no solo ópera, también habrá ranchero, bolero, incursionaremos en más, por ejemplo, si te gusta Vicente Fernández estará presente, pero también Agustín Lara y otros”.

En cuanto a los shows en vivo comentó “ojalá podamos pronto hacer un concierto presencial, estamos pensando mucho cómo hacerlo de forma vanguardista, porque los chavos están escuchando mucho reggaetón, y yo no voy a cantar reggaetón para llamar su atención, pero sí podríamos hacer un cover acústico de algún tema popular que esté sonando, con cajón cubano, guitarra. No hay una canción en particular, pero podría ser algo con colaboraciones, estamos abiertos a compartir el escenario con quien se deje, es algo que nos ayuda mucho en ese acercamiento a los jóvenes”.

Al experimentar con géneros variados destaca que “suelo cantar todos los géneros y cada uno tiene su dificultad, siempre que abordo una canción lo disfruto mucho, siempre he tratado de ser un intérprete, porque hay muy buenos cantantes con excelente técnica vocal, pero a través de las vivencias uno puede darles un plus, plasmar sentimientos y lograr captar a la gente, que se les ponga la piel chinita, eso pretendo, ser un buen interprete”.

Sobre sus influencias mas importantes destaca que “me gusta mencionar a Agustín Lara, compositor mexicano, que hizo ‘Solamente una vez’, ‘Farolito’, ‘Granada’, que es por el tema que lo conocen, también me encanta María Grever, Consuelo Velázquez y Armando Manzanero. He tenido algunas vivencias que me han dado por escribir también, pero aún no les doy forma de canción, espero pronto poder incursionar en este rubro”. Asimismo, entre los íconos del canto admirados por Manolo Vargas se encuentran Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.

Se espera que pronto Manolo Vargas libere uno de los primeros temas que conformarían su disco debut.