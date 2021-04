Explotó Guadalajara y todos callados

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES LA NETA, LA NETA DE NETAS, LOS CONSEJEROS DEL NUNCIO APOSTÓLICO QUE LE DIJERON FUERA A “PACIFICAR” LA TIERRA CALIENTE DE MICHOACÁN LO SACARON ANTES DEL DÍA CLAVE Y ES QUE A PESAR DE SER SACERDOTES Y DE TENER LA OBLIGACIÓN DE CONOCER A SANTO Y SEÑA, SE OLVIDARON QUE EL DÍA DE HOY, MIÉRCOLES 28 ES CUANDO LOS FIELES SE DESBORDAN A PETICIONAR A SAN JUDAS TADEO TODA CLASE DE DEMANDAS Y ASÍ POLICIAS Y LADRONES, POLÍTICOS Y NARCOS, PROTITUTOS Y PROSTITUTAS CON CLIENTES Y TODA CLASE DE GANDALLAS ASOCIADOS SE DAN CITA POR IGUAL Y SE IGNORAN, PERO TODOS PIDEN, A LO MEJOR, DIGO, EL NUNCIO HUBIERA TENIDO UN MEJOR NIVEL Y NO SALIR Y VOLVER A ESTABLECER LOS RETENES DEL NARCO Y POLICÍAS, PORQUE AL FINAL, SON COMO QUE IGUALES, SIMILARES, PARECIDOS Y HACEN LAS MISMAS TONTERÍAS Y PENDEJADAS PARA QUE LOS CIUDADANOS SIGAN MURIENDO Y “PAGANDO PISO”, SUFRIENDO VIOLENCIA E INSEGURIDAD Y DEJANDO SUS PROPIEDADES EN MANOS DE QUIÉN SABE QUIÉN, PERO SIMILARES.

Y en realidad debemos estar preocupados todos, porque de pronto, se escucharía un zumbidito y pum, estallan los drones con explosivos o sacan metralla matando inocentes o culpables o a quién se les venga en gana, total, pues tenemos vigilancia, pero para jodernos a todos y por ello nos vienen acosando para que entreguemos los datos biométricos para mantenernos jodidos y pagando que es al final de cuentas lo que les interesa a políticos y ricachones que son los que controlan el poder en el país, hay que pagar o se chingan y de pronto, pues un subidito y pum, estalla el dron y uno al carajo, a la chingada de verdad, no al ranchito.

Pues no podemos garantizar el paso a las zonas de producción o de habitación, pero tenemos retenes de todos, de los buenos y de los malos y los que en verdad sufrimos somos los ciudadanos. Los malosos avanzan en tecnología no importa que sea muy sofisticada, sino que cumpla con los objetivos de mandar al diablo los que enfrentan, por ello vemos ahora vehículos blindados con láminas de acero mucho más eficientes que los blindados de fábrica y que cuestan millones, tienen armas de todas, legales e ilegales y lo decimos porque siguen por ahí muchas de las que relajaron y vendieron por medio de “RÁPIDO Y FURIOSO” O “RECEPTOR ABIERTO” con el permiso y complicidad del presidente Felipe Calderón bajo determinación tomada y dada, no sabemos, si en el pedo o en la cruda, pero con resultados espantosos y la muerte de cientos de mexicanos, pero pues así es la cosas, el asunto era mantener el control y darle chance al grupo ganador para que operara mientras hacen como que joden a los demás y los traen azorrillados. Pero hoy, en verdad, deben andar preocupados, no los políticos, empresarios, lavadores de cuello blanco, policías o funcionarios o militares en acción porque los malosos andan con drones con explosivos y los utilicen en su contra, no, qué va, ellos tienen acuerdos y no pasa nada, los jodidos son los que deben “pagar piso”, los que denuncien sus actos violentos o se quejen de que existen y siguen jodiendo a la sociedad, esos son los que debemos preocuparnos porque de pronto escucharemos un zumbidito y pum, a la chingada, a ver dónde entierran los cachitos que logren encontrar como sucedió en Guadalajara cuando explotaban cuadras y cuadras porque en Pemex de aquellos años lavaban los tanques y lanzaban al registro los desechos para justificar ya el inmenso saqueo del huachicoleo de la época y murieron cientos y se destruyeron casas y nadie protestó porque todos estaban amenazados de que si la hacían de tos pues salían los capos de capos y les ponían en la torre, en la madre, los mataban pues. Y esto es justificable cuando en una población tan importante como Guadalajara operaban los capos ligados a la protección de los agentes de la CIA para trasladar y cosechar y vender drogas a los estados unidos y tener para cada uno su partecita y seguir chingando, así los de la CIA protegieron a los grandes capos que, dizque ahora buscan y les dieron la protección y complicidad para que trasladaran cientos de toneladas de drogas con la protección de policías de la DFS y el reparto de rutas para que con las ganancias dieran recursos a los políticos locales y nacionales, autorizados desde la presidencia y se pudieran obtener mayores recursos financieros para operar guerras como en el conflicto IRÁN- CONTRAS operados por la CIA y así se han venido haciendo las cosas en este país y es por ello que cuando vemos movimientos paramilitares de tal magnitud como los de hoy en día pensamos que hay acuerdos internacionales para obtener recursos financieros que dejen operar mayores conflictos políticos y por esa razón se instrumentan los drones explosivos para, después, justificar los atentados políticos, financieros o narcoterroristas que se ven por llegar. Así que todos a tener cuidado porque solamente escucharán un zumbidito y pum, a la chingada a ver dónde encuentran sus cachitos.

Y pues cuando explotaron cuadras y cuadras en Guadalajara matando ciudadanos y destruyendo propiedades, pues poco se supo y se ocultaron las cosas y nadie quiere recordar por esa razón cada vez que se acercan las fechas se distraen de la atención y se habla de otras cosas y ahora ya ni siquiera sacan al viejo arzobispo que para esto era especial, para distraer y hacer bolas las cosas. La realidad es que al paso de los años se deberían tener muchos elementos para saber cómo y por qué razones sucedieron esas explosiones y de cómo comenzaban a generar los grandes peligros y tragedias que dieran justificación para el robo de todo en Pemex y poder destruir una de la mejores empresas en poco tiempo para privatizarla, entregarla y darla como sigue hasta hoy en manos de la iniciativa privada que no quiere dejar sus gran hueso ni su ubre para continuar mamando de los fondos y recursos nacionales para hacer sus negocios privados, por ello, la hacen mucho de tos como dirían en mi pueblo pero la verdad es que los intereses son enormes y los compromisos de políticos, financieros, lavadores y funcionarios son enormes y el camino es lento, muy lento a ver si en el tiempo se les olvida que debemos rescatar y dejamos pues en manos de los pillos los recursos de todos para que nos sigan jodiendo.

Claro que para justificar la destrucción, robos y corruptelas nada mejor que culpar a los del sindicato, para olvidar que muchos pillos de “cuello blanco” son los que se enriquecieron con los recursos robados en Pemex que muchos políticos también lo hicieron, los funcionarios, los concesionarios, los comerciantes y los financieros, pero a esos no se investigarán se tratará de culpar, sin duda alguna, a los “del sindicato”, pues como siempre la pulgas se cargan en el perro más flaco y jodido y pues ese grupito está más que jodido y por eso, ni pio dicen… y nadie se atreverá a culpar al Presidente y al secretario de Hacienda y de Energía porque esos son los que en verdad son culpables y los que ordenan los saqueos, robos y corruptelas, así que ni hablar, hay cosas que se tienen que seguir investigando porque la realidad es que todo está muy enredado solamente porque en todo esto lo que hay es una gran complicidad de nivel internacional que ha descompuestos y generado las grandes letrinas nacionales que hoy nos apestan en todo el país.

Si en verdad quiere rescatar la industria petrolera, el Presidente deberá llamar a todos los mexicanos y explicar bien lo que sucede porque es bueno declarar lo que hay pero será mejor dar a conocer las grandes intrigas y negocios que nos han jodido a los mexicanos y que debemos de parar. No hacernos pendejos para distraer la atención con asuntos legaloides y electorales o de violaciones y protecciones a los cuates, ya estamos hasta la madre de tantos casos que vemos y nos distraen en vez de que los veamos consignar.

socrates_campos8@yahoo.com.mx