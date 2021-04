Bajo amenaza, los organismos autónomos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Más que la decisión del Tribunal Electoral de cancelar las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, así como de validar la decisión del INE de evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados —a lo cual se deben sumar las controversias contra algunas de sus más apreciadas reformas legales— lo que debe tener incómodo a disgusto al presidente Andrés Manuel López Obrador es que su investidura le impide actuar como más le gusta: como líder de oposición en lucha permanente contra los “emisarios del pasado”.

De cualquier forma, su condición de jefe de Estado no limitó al líder de oposición que el político tabasqueño lleva dentro desde los inicios de su carrera política y, sobre todo, durante los 12 años que lucha por conseguir la presidencia de la República y ser víctima -según él y sus seguidores- de repetidos fraudes electorales.

Pero como “su pecho no es bodega” y como, a pesar de estar en plena etapa electoral, no acata ningún mandato que le signifique censura, el primer mandatario dejó salir sus críticas contra quienes se contraponen a sus decisiones y le impiden culminar acciones que considera necesarias para consolidar lo que llama la Cuarta Transformación.

Para empezar, en su conferencia mañanera se lanzó, obviamente, contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al que en otras ocasiones ha llenado de lisonjas, pero que en esta ocasión han generado su disgusto por cancelar los registro de sus dos candidatos a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, por la nimiedad de no haber declarado gastos de precampaña por unas cantidades inferiores a 20 mil pesos, cada uno.

Y también le provocó escozor que se validara el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el cual se pretenden evitar las triquiñuelas de su partido, Morena y asociados, para tener en la Cámara de Diputados mayor número de posiciones de las que le conceden los votos recibidos.

Respecto a las candidaturas, en su conferencia mañanera de ayer, el primer mandatario expresó:

“Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana.

“No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña -en un caso, de 14 mil pesos, en lo que corresponde al candidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se le atribuye no comprobó el precandidato de Guerrero- se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo y además antidemocrático.

“Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Demos es pueblo, kratos es poder, es poder del pueblo.

“En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen, del antiguo régimen antidemocrático.

“La libertad no se implora, se conquista y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo, en Guerrero y en Michoacán”, remachó el presidente.

Efectivamente, el Presidente, comprometido a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, no hizo ninguna referencia a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) que en su artículo 229 establece simplemente que se anula la candidatura de quien no presente reporte de ingresos y gastos. No menciona cantidades, ni otras posibles sanciones para quienes, como Salgado y Morón “pecan, pero poquito”.

La pérdida de candidatura la exigió la oposición por

exceso de gastos de campaña del ex presidente Peña Nieto

Aficionado como es a citar pasajes de la historia nacional remota y reciente, López Obrador omitió recordar que el castigo de pérdida del registro por no declarar ingresos y gastos fue producto de una reforma exigida por la oposición, de la que él era figura prominente, luego de que se denunció que su contendiente —y, al final vencedor— del PRI, Enrique Peña Nieto, incurrió en excesivos gastos de campaña.

Los ahora repudiados INE y Tribunal Electoral expusieron la falta del abanderado de la alianza PRI-PVEM, pero no pudieron aplicar una sanción severa porque no estaba prevista en la ley, pues esa irregularidad no era considerada un delito, sino únicamente una falta administrativa, por lo que se aplicó una multa de poco más de 200 millones de pesos.

Lo que sí mencionó el primer mandatario en su perorata contra el INE y el TEPJF fue el golpe de estado contra el presidente Francisco I. Madero, con el que tanto gusta de compararse.

“Como la historia es la maestra de la vida, debemos de recordar que cuando triunfa el presidente Madero están todavía intactas las estructuras del porfiriato, políticos del porfiriato, jueces del porfiriato, prensa del porfiriato, los militares del porfiriato.

“Como no había condiciones en ese entonces para consumar la transformación de manera pacífica, estos grupos del antiguo régimen llevaron a cabo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, todos ellos.

Guardadas las proporciones, es “algo parecido a lo que estamos viviendo. Siempre hablo de la transición, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces, estos organismos vienen del antiguo régimen, me refiero al INE y al tribunal.

El INAI se suma a los enemigos de la 4T por

oponerse al registro de datos biométricos

“Pero no sólo estos organismos, ahora porque estamos hablando del tema de la democracia, en el terreno de la economía es lo mismo. Ustedes pueden constatar que las tres reformas que se han aprobado -la eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsiona con teléfonos que utiliza la delincuencia-, las tres no sólo han sido impugnadas por las empresas, sino por el instituto de la transparencia, por el instituto de la competitividad”, dijo el primer mandatario.

Son conocidas las críticas del presidente a los jueces que han concedido amparos a las empresas afectadas por las reformas a las leyes para darle preferencia a Pemex y la CFE. Lo novedoso es que se suma a la lista de obstáculos de la 4T al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presidido por la comisionada Blanca Lilia Ibarra, organismo que interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por considerar que vulnera los derechos humanos.

En respuesta, el presidente López Obrador manifestó que el INAI se pone a favor de las telefónicas y al igual que otros organismos autónomos opera en contra del gobierno federal.

“A las telefónicas lo único que les interesa es el dinero, su Dios es el dinero, por eso se lanzan”, el primer mandatario, al censurar no sòlo al INAI sino a todos los organismos autónomos, de los que dijo que fueron creados “para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país”.

“Este de la transparencia (el INAI), pues fue el que negó los expedientes de la empresa Odebrecht o, mejor dicho, resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht, de la que daba sobornos a los que yo hacía referencia.

“Imagínense un instituto de la transparencia que resuelve no dar a conocer información sobre el expediente de Odebrecht y ahora se inconforma y se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas, que porque se van a violar datos personales.

Por ello, confirmó que próximamente su gobierno enviará una iniciativa en torno a los organismos autónomos.

“Nosotros llegamos aquí para transformar y vamos a seguir revisando el funcionamiento de estos órganos autónomos”, dijo,

“Y fíjense la paradoja, en el caso del INE y del Tribunal Electoral se pensaría que son órganos para garantizar la democracia. Pues no, aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia”, recalcó.

