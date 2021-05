“Juanita” Salgado y la incongruencia presidencial

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

“Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”

Groucho Marx

¡Fuera máscaras!, el nepotismo característico del sistema político mexicano registra otra perla negra. La singular elección de Evelyn Salgado Pineda, como candidata de Morena al gobierno de Guerrero, confirma que la prometida transformación es una utopía y que la figura política de la “Juanita”, creada por Andrés Manuel López Obrador, se consolida.

Félix Salgado Macedonio cumplió su amenaza de quedarse con la candidatura a costa de lo que fuera, e impuso a su hija, violando los estatutos de su partido y burlándose de los electores de Guerrero. Nada nuevo en la conducta de este político que goza de fuero.

Una protección que seguramente le pasará factura al partido en el poder el próximo 6 de junio. Muestra de ello fueron las tendencias en redes sociales el pasado fin de semana, luego de que se confirmó la imposición de Evelyn Salgado en Guerrero.

Varios usuarios recordaron cuando en 2016 López Obrador rechazó la candidatura de Alejandro Murat al gobierno de Oaxaca por ser hijo de un ex gobernador y un año antes criticó al nepotismo:

“Designar al hijo de Murat como candidato del PRI en Oaxaca demuestra que en vez de República existe una monarquía hereditaria y corrupta”, escribió en ese entonces el ahora Presidente.

Una refrescada de memoria que confirma los vicios del poder y de la partidocracia, pese a los discursos diarios de Palacio Nacional donde se afirma: “no somos iguales”. Un tuit que evidencia las viejas prácticas de un sistema que prometieron cambiar y que sigue igual o peor, porque el México real se impone.

Para muestra otro tuit de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que circuló en las redes sociales hace unos días que publicó en 2014, luego de crearse su partido:

“Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Morena debe ser faro de moralidad”.

¡Ajá! Nada de eso se ha cumplido, hemos atestiguado cómo los amigos han sido designados en cargos sin tener la menor experiencia profesional, bajo la consigna de que los funcionarios de su administración deben tener 90% honestidad y 10% experiencia.

Y como las benditas redes no perdonan, otro tuit de 2017, le recordó su postura sobre las candidaturas familiares:

“Calderón busca reelegirse con su esposa, Moreno Valle también quiere de candidata a su mujer y Yunes a su hijo. Nepotismo y vil corrupción”: AMLO.

Sin embargo, hemos visto la exculpación de la familia presidencial en varios grados, que se han beneficiado del parentesco para hacer negocios o buscar un cargo público, como sus primas Felipa Obrador, contratista de Pemex, y Manuela del Carmen Obrador Narváez, que busca ser diputada federal por la coalición Juntos Hacemos Historia, por un distrito indígena en Chiapas.

Así, la incongruencia entre el decir y el hacer en la #4Transformación que respalda el nepotismo y la violencia contra las mujeres en la figura de Félix Salgado Macedonio. En un país en el que el 95% de las denuncias presentadas por violaciones y abusos sexuales quedan en la impunidad (INEGI).

La operación “Juanita” en Guerrero envía un mensaje claro a todas las mujeres: sus denuncias y la violencia que viven a diario no significan nada para el gobierno. ¿Es el México que queremos? ¿Nos quedamos así o cambiamos?

Vericuentos

Pirotecnia electoral

Dicen que “en la guerra y en el amor todo se vale”, quizá por ello, el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, en plena contienda electoral, sugirió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “En Tamaulipas, la @FGRMexico debe solicitar orden de aprehensión y notificación roja para localizar y detener a la persona, y el @CongresoTams, nombrar gobernador sustituto. Declarar desaparición de poderes en un estado es facultad del @senadomexicano. Reconducción institucional.” Pronto tuvo respuesta del Coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería: “no distraigas la atención de la persecución que este gobierno hace a sus opositores. No tienes los votos para convocar a un extraordinario, ni las 2/3 partes del Senado para validar la desaparición de poderes” ¡Sopas!

Retroceso educativo

México suspendió la aplicación de la prueba PISA para la Evaluación Internacional de Alumnos, que realiza la OCDE cada tres años. Es un examen para estudiantes de 15 años que se aplica para medir habilidades en lectura, matemáticas y ciencia y en el que México participa desde el año 2000. Sin embargo, el gobierno de la #4T nos dejó fuera. El Instituto Mexicano para la Competitividad, advierte que, gracias a esta decisión, el país no tendrá un parámetro comparable, a nivel internacional, acerca del impacto real de la pandemia en la educación. Esta no sería la primera evaluación que la actual administración cancela. En 2019 se aplicó la prueba ERCE de la Unesco –a estudiantes de tercero y sexto de primaria-, pero el gobierno de López Obrador anunció su salida del programa y los resultados de la evaluación ya no se hicieron públicos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la apuesta de la SEP: educar o adoctrinar?

