Preocupación de náuticos por reducción de la zona federal marítimo terrestre

Riesgo de perder inversión si se aprueba recorte de 20 a 10 metros, en Cancún

El presidente de los asociados náuticos de Cancún, Francisco Fernando Millán, dio a conocer que el sector está preocupado porque 600 concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre corren riesgo de perder su inversión si se aprueba el recorte de 20 a 10 metros de la zona federal marítimo terrestre, para que la gente tenga más y mejor acceso a las playas.

El entrevistado comentó que esto los tiene preocupados porque no les tomaron su opinión y no ha habido un consenso, pues es mejor que se hagan modificaciones a los cierres de puerto, despachos, trámites burocráticos en los que se requiere avanzar.

“El hecho de tomar esa decisión de dar diez metros más de playa, de todas maneras la gente transita a final del día. Aquí, el detalle está en que hay muchos derechos, de los cuales muchos propietarios han invertido gran cantidad de dinero en esa zona federal, qué va a pasar con ellos”, aseguró.

El tema es por demás preocupante, porque el entrevistado se pregunta qué va a suceder con las inversiones que han hecho los clubes de playa, restaurantes y muelles y qué se va a generar ya que también el ayuntamiento se verá perjudicado con la reducción de recursos del impuesto de la zofemat, por lo que es urgente que esta decisión se revierta, por el bienestar de la mayoría.

Constructora de L-12 del Metro CDMX también

está a cargo del Tren Maya en Quintana Roo

La estructura de un tramo de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México colapsó la noche del lunes, dejando un saldo de por lo menos 24 personas fallecidas y más de 80 lesionados, por lo que inmediatamente se volvió una noticia internacional, llevando a especulaciones y señalamientos contra los responsables de las obras, ya que según diversos testimonios de vecinos en esa zona, desde 2017 habían denunciado las malas condiciones en que se encontraba la construcción.

Trascendió que la línea del Metro afectada por este colapso fue construida por el consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom y que presentó fallas desde que se puso en operaciones, llevando incluso a una suspensión temporal de sus servicios en un momento, asimismo, es importante recalcar que la empresa de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), actualmente se encuentra a cargo del tramo 4 del Tren Maya que conectará Izamal con Cancún, Quintana Roo, situación que sin duda despertará la atención de los mexicanos.

En el caso de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, hay que recordar que se construyó durante el mandato del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con una inversión de 26 mil millones de pesos, un 70 por ciento más que el monto previsto inicialmente para la obra.

Y tanto ICA como Carso y Alstom, construyeron diferentes tramos de la Línea 12. En el caso de Carso, la empresa estuvo a cargo del tramo que abarca las estaciones Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera y Zapotitlán. Y fue justo entre las estaciones Tezonco y Olivos, donde colapsó la estructura, la noche del lunes.

Es así, que ahora con este antecedente, Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú, también participa en uno de los proyectos sexenales más emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya.

El 17 de abril pasado, Slim y el mandatario mexicano se reunieron en Palenque, Chiapas, como parte de un plan para supervisar la construcción de esta obra y hay que mencionar que además del citado tramo el Tren Maya, en Quintana Roo, también la constructora de Slim está a cargo del tramo 2, que va de Escárcega a Calkiní.

Recordemos que la construcción de un tramo de la Línea 12 del Metro en la CDMX y ahora del Tren Maya, no son los únicos proyectos gubernamentales en el que Grupo Carso ha participado, pues hasta su cancelación, también se encontraba a cargo de la construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). No obstante, el 26 de junio de 2019, este conglomerado firmó un acuerdo para el finiquito del contrato del proyecto en el que participaba a través de su subsidiaria Operadora Cicsa.

La adjudicación del edificio terminal del nuevo aeropuerto fue por 84 mil 828 millones 377 mil 320 pesos al consorcio CTVM, integrado por Operadora Cicsa, Constructora y Operadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administración Técnica, Acciona Infraestructura , Acciona Infraestructura, México, FCC Construcción, FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, ICA Constructora de Infraestructura.

Por su parte, Alstom es una de las compañías interesadas en la convocatoria de material rodante de hasta 70 trenes para el Tren Maya, cuyas propuestas se presentarán este viernes 7 de mayo.

Línea 12 presentó fallas desde 2012

Desde que arrancó operaciones, en 2012, la Línea 12 del metro en la Ciudad de México, presentó constantes fallas, desde su inauguración el 30 de octubre y hasta el 23 de noviembre de ese año fueron 66 en las instalaciones fijas o trenes.

De 66 fallas, 20 ocurrieron en las puertas de los convoyes principalmente por la dificultad al cerrar en las horas de máxima saturación, otras 12 estuvieron relacionadas con la conducción de los convoyes, tanto en su modo de pilotaje automático como en el manual por deficiencias en los sistemas de los trenes.

Más tarde, en marzo de 2014, de acuerdo con los dictámenes elaborados por la firma alemana ILF Consulting Engineer, se informó de un problema del desgaste prematuro que se presentó en 12 de las 20 estaciones de la línea, es decir, más de la mitad, por lo que se tuvo que realizar una suspensión temporal de los servicios a fin de resolver las fallas y es que en el trayecto entre Tláhuac y Atlalilco, de 14 kilómetros, se registró desgaste ondulatorio en rieles, lo cual provoca desniveles y alineaciones fuera de los parámetros normales.

Las autoridades y las empresas a cargo de la obra, en su momento, se culparon unas a otras por las fallas. ICA, que encabezaba al consorcio, sostuvo en ese momento que el desgaste de las vías fue más rápido de lo normal debido a que el diseño de las ruedas de los trenes, fabricados por CAF, no era compatible con los rieles instalados. CAF respondió que los trenes se hicieron en estrecha colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Anteriormente, las empresas aseveraron en un comunicado que sólo hicieron la obra conforme a lo que el gobierno de la CDMX les pidió. “El STC determinó el trazo de la Línea 12 y definió la ingeniería básica del sistema de vías”, aclararon en marzo de 2014.

En lo referente al desplome, ocurrido en uno de los tramos de la Línea 12 del Metro, al menos hasta el cierre de esta edición, Cicsa la constructora, propiedad de Carlos Slim, únicamente se solidarizó con las víctimas del accidente y dijo que esperará resultados del peritaje.

“Operadora Cicsa (Carso Infraestructura y Construcción), de Carlos Slim, responsable de la construcción del tramo donde se ubica la estación Olivos, donde se desplomó una estructura, lamenta lo ocurrido y se solidariza con las víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro y sus familias”, dijo un vocero de la compañía, quien agregó que “Cicsa va a esperar los resultados del peritaje que se realice sobre estos hechos”.

Que restricciones ambientales

impiden obras seguras en Isla Mujeres

Por otra parte, Julio Cesar Magaña Osorio, aseguró que el incendio de la semana pasada en Isla Mujeres, que devastó al menos a 10 negocios en la zona, fue “un desafortunado accidente” que pudo haber sido peor y denunció que las restricciones en materia ambiental, impiden construcciones seguras en la isla.

En el caso del establecimiento conocido como Miramar, indicó que se trata de una empresa familiar 100 por ciento isleña, propiedad de Tomasa Concepción Magaña G. Cantón e hijos, que comenzaría a operar nuevamente mañana con la ayuda de unos toldos. “No tenemos sombra (palapa) porque todo se quemó, pero muchas personas nos aprecian, entre familiares, amigos, autoridades y candidatos de partidos políticos se han acercado a ayudarnos y se han sumado a esta tragedia, porque muchas familias perdieron su patrimonio”, comentó.

Y aseguró: “No culpamos a nadie, fue un accidente, todos hemos invertido generalmente en palapas buscando darle un toque caribeño a Isla Mujeres pero eso nos ha costado pérdidas por el mismo tipo de construcción, cualquier inversión que hagamos es un peligro latente”. En el caso de este negocio, destaca que es la tercera vez que sufren pérdidas. La primera fue en el año nuevo de 1984, por un volador que cayó y quemó la palapa; la segunda fue por el huracán “Wilma” y la tercera, el reciente incendio.

“No es muy fácil acceder a construcciones de cemento, porque hay que manifestar impacto ambiental, generalmente las autoridades no te lo otorgan, sería necesario que las autoridades entiendan que hay manera de tener construcciones más seguras sin perder el toque caribeño”, aseveró.

Cuando hubo las afectaciones por el huracán “Wilma”, recordó que el Ayuntamiento, al tratarse de un fenómeno meteorológico, emitió un decreto para no presentar la manifestación de impacto ambiental y dejó que las personas construyeran “Nosotros invertimos bastante y sabíamos en algún momento podría haber algún accidente, el incendio de la semana pasada, por ejemplo, se generó en Mocambo y fue pasando de una propiedad a otra, ese día había mucho viento, nosotros estamos casi encimados unos con otros y nos alcanzó el fuego como a los otros empresarios”.

No obstante a lo anterior, Magaña destaca que “aunque estamos afectados económicamente también estamos agradecidos porque no hubo pérdidas humanas, estamos todos juntos, nos vamos a parar de nuevo, aunque nos lleve mucho tiempo. Nos vamos a levantar, a lo mejor no nos lleva los 50 años que nos tomó la primera vez; pero estamos muy agradecidos con nuestros trabajadores porque siguen aquí, cansados y bajo el sol, apenas nos trajeron los toldos”.

