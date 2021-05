Lo de la L-12, negligencia criminal; que renuncie Florencia

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Después del accidente en la Línea 12 del Metro, registrado la noche del lunes, en el que fallecieron 24 personas y más de 70 resultaron heridas, las autoridades, como siempre, se darán a la tarea de “tapar el pozo después del niño ahogado”.

“Vamos a realizar una revisión exhaustiva para que esto no vuelva a suceder”, ha dicho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Bueno sería recordarle que no se espere a que suceda una tragedia de incalculables consecuencias en el Metro por falta de mantenimiento a los trenes. Se ha dicho hasta el cansancio que en los talleres del STC se trabaja de “milagro” en la reparación de fallas en los trenes.

Si no hay dinero (suponemos que por austeridad y no, otra cosa), no hay refacciones. Y si no hay refacciones, los trabajadores del Metro tienen que hacer uso de su ingenio para “remendar” los desperfectos o utilizar piezas usadas para sustituir las que ya no sirven.

La historia de siempre.

Luego vienen los accidentes y enseguida las promesas. “Vamos a revisar todo para que no vuelva a suceder”.

Eso mismo sucedió este lunes. Se venció una trabe, que de acuerdo con vecinos de la zona, ya se cimbraba, pero no hicieron nada.

Ante el linchamiento en redes sociales a quienes se cree responsables: a Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, y a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador atajó las críticas y dijo que no hay que adelantar vísperas. Habrá que esperar el resultado de los peritajes para saber quién o quiénes son los responsables.

“No especulemos”, dijo en su mañanera del martes. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por consiguiente, opinó lo mismo.

Por su parte, el canciller Ebrard se puso a disposición de las autoridades “para lo que sea necesario” y esclarecer lo sucedido. Como siempre, apuntó, estoy a su disposición (de las autoridades). Esto fue lo que dijo en la mañanera: “quiero decirles que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada, por eso digo que estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la “Línea Dorada”, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades, sobre la base de los peritajes y los deslindes que hagan”.

La dirigencia de Acción Nacional en la Ciudad de México y legisladores del Grupo Parlamentario en el Congreso capitalino no se anduvieron por las ramas y señalaron a funcionarios del gobierno local y federal, así como al dirigente nacional de Morena (Mario Delgado) como responsables de lamentable accidente en la Línea 12 y exigieron la destitución inmediata de la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Florencia Serranía), de ésta última porque “en 3 años de gestión han ocurrido los peores accidentes del Metro”, dijo el legislador Andrés Atayde.

En conferencia de prensa, Atayde Rubiolo, quien es presidente del PAN en esta capital, exigió la renuncia inmediata de la titular del Metro y planteó que los peritajes anunciados por la doctora Sheinbaum “estén a cargo del Congreso de la Ciudad para que exista transparencia y credibilidad”.

Negligencia criminal: Nora Arias

Por su parte, Nora Arias, presidenta del PRD capitalino, a través de su cuenta de Twitter expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de la tragedia y manifestó su enérgica condena ante la negligencia criminal del gobierno de la CDMX, de Claudia Sheinbaum, por la falta de mantenimiento. La ineptitud, dijo, sigue cobrando vidas…

El panista Christian Von Roehrich, Coordinador del GPPAN, destacó un no a la impunidad y Florencia Serranía tenga el castigo penal por los hechos fatales del lunes en la Línea 12, donde hubo 24 muertos y varios usuarios heridos de gravedad.

Para el Partido Verde fue muy lamentable lo ocurrido en la estación Olivos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y (como buen aliado de la 4-T) expresó su total respaldo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Este instituto político, agregó, extiende su solidaridad ante el lamentable hecho en el que, desgraciadamente, se habla de varias personas lesionadas (¿y los fallecidos?), y reconoce la pronta acción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, al Cuerpo de Bomberos y a la Cruz Roja, que acudieron a brindar atención.

Los legisladores Federico Döring, Héctor Barrera y Diego Garrido destacaron que “el nombramiento reciente (hace cuatro días) de Nahum Leal Barroso como subdirector de mantenimiento del Metro, después de un año de que esa área estuviera acéfala, resultó tardío y esas decisiones irresponsables, hoy están cobrando las consecuencias”.

No se puede negar que la “Línea Dorada” es una línea plagada de corrupción desde el sexenio de Marcelo Ebrard, quien la construyó; desde entonces, como dicen los panistas, se dieron más de 66 anomalías cuando Mario Delgado era secretario de Finanzas, lo que habla de desvíos de recursos plenamente acreditados, aseguran.

