Alexa y Tino vuelan alto

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Visiten su canal oficial de YouTube porque

el público podrá ser su próximo protagonista

Unen su gran talento y amor en la canción “Volare”, su segundo sencillo como dueto musical, el cual es una caricia al alma, al corazón y que nos llena de esperanza… “Nel blu dipinto di blu”…

Su segundo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, siendo este el preámbulo para una gira que preparan juntos

En la actualidad la vida, el amor, la salud, la fe, los sueños, entre otras virtudes, se han valorado mil veces más desde que llegó el Covid-19 al mundo. Hoy más que nunca necesitamos mensajes alegres y de esperanza, por lo que desde este espacio se agradece a la bellísima pareja conformada por Alexa y Tino (Parchís) que unan su gran talento y amor en la canción “Volare”, su segundo sencillo como dueto musical, el cual es una caricia al alma, al corazón y que nos llena de esperanza.

Sí, me refiero al tema cuyo título original es “Nel blu dipinto di blu”, pero todo el mundo la conoce internacional y coloquialmente como “Volare”, canción de Domenico Modugno y Franco Migliacci, que nació en el año 1958 y que se hizo muy popular a finales de los años cincuenta por su mensaje alegre y de esperanza, sobre todo para una población sumida en la tragedia por las atroces barbaridades que acababan de vivir hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y que volvió a sonar muy fuerte como cuando el año pasado (en plena pandemia por el Covid-19) muchos italianos cantaron desde sus balcones esta hermosa canción que hoy nos presentan Alexa y Tino con unos espectaculares arreglos musicales.

Y así llega `volando’ el segundo sencillo de “Alexa y Tino, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, siendo este el preámbulo para una gira que preparan juntos.

“Esta canción no la escogimos, la canción nos escogió a nosotros y le ha gustado a todo el mundo sin importar la edad. ‘Volare’ es una canción con una melodía y una estructura armónica muy chula y hemos conseguido darle un giro muy fresco, esperanzador, alegre, muy al estilo nuestro”, señala con su característico sentido del humor, el siempre querido y admirado Tino.

Por su parte, la bellísima y talentosa Alexa afirma que el universo manda señales. “Es una canción que hace tiempo íbamos escuchando en el carro, pero en catalán, y nunca la había escuchado en esa versión, en ese entonces le dije a Tino que me encanta ese tema y que me gustaría proponerlo en Fabulosos 90, pero las cosas cambiaron y en este momento decidimos hacer nuestra propia versión que nos quedó muy bonita, a la que se sumaron Juan Luis Broissin, Franky Grosso, Irving Bouret y César Sallas, quienes le dieron este toque fresco de baile y alegría. La canción ‘Volare’ es para que la gente se desconecte de lo que esté pasando y estamos muy contentos con el resultado”.

PROMUEVEN EL TURISMO MEXICANO

A TRAVÉS DE SUS VIDEOS MUSICALES

Cuando grabaron el video de su primer sencillo lo hicieron en la Quinta Tlayacapan, un hermoso hotel de Tlayacapan, Morelos. Para su segundo sencillo “Volare”, el video muestra hermosas locaciones del estado de Querétaro, tales como la Casa Vitivinícola De Cote, Hacienda Viborillas; así como la locación de “Vuela en Globo”, por lo que Alexa y Tino también promueven el turismo mexicano a través de sus videos.

Lo que “Alexa y Tino” experimentaron con “Será porque te amo” en su primera incursión como dúo musical, además de una grata sorpresa, fue algo intenso y maravilloso, y al empezar a plantearse cuál podría ser su siguiente paso profesional, la elección estuvo muy clara desde el principio. Con el mismo equipo de producción de su primer single, y buenos amigos que se han incorporado a este nuevo proyecto, han conseguido dar un nuevo y sorprendente giro a esta canción eterna. Querían seguir volando alto y juntos, y qué mejor manera que hacerlo acompañados de las notas y las frases de “Volare”.

—¿Cómo ha sido la evolución musical de Alexa y Tino como dueto?

Tino: Simplemente seguir y fluir. Cuando nos conocimos, Alexa tenía su proyecto con su grupo, en mi caso estaba imbuido en el tema de Gira Tour Pop & Rock, sin embargo todo se detuvo todo por la pandemia, evidentemente el mundo del espectáculo tuvo que bajar la persiana y qué hemos hecho pues seguir fluyendo.

Alexa: Hemos estado reinventándonos, no nos queda de otra. Las personas que nos dedicamos al medio tenemos que crear constantemente. Sí hay un salto de “Será porque te amo” a “Volare”, simplemente porque nuestro más reciente video musical no se hizo con un celular.

PREPARAN UN PLAYLIST DE GRANDES

ÉXITOS PARA EMPRENDER SU GIRA MUSICAL

—¿“Volare” y “Será porque te amo” formarán parte de alguna producción discográfica o solo sacarán sencillo tras sencillo?

Tino: ¿Producción discográfica?, eso suena a la edad de piedra. ¿Para qué vas a hacer un LP con 12 canciones que no se van a vender?

En esta pandemia hemos aprendido muchas cosas y anhelamos que cada tres o cuatro meses podamos presentar juntos un nuevo tema. Los sencillos que vayamos a lanzar formarán parte de una gira musical, por lo que estamos preparando un playlist el cual anhelamos cantar arriba de un escenario para poder compartir todo esto con el público.

—¿Cuántas y cuáles canciones formarán parte del playlist que están preparando para emprender juntos una gira musical?

Tino: Estamos trabajando en veintitantas canciones, no queremos hacer los típicos medleys, queremos fusionar dos o tres canciones, pero en sí todo es sorpresa por lo que no podemos dar muchos detalles.

Alexa: Van a ser canciones de Tino y Alexa, así como de nuestras agrupaciones anteriores y obviamente el show que estamos preparando estará hecho con mucho amor en el aspecto de que todo lo que nos gusta va a estar ahí y sabemos que les van a encantar todas estas sorpresas.

POSIBLEMENTE EN SEPTIEMBRE SE PUEDAN

HACER CONCIERTOS EN MÉXICO CON PÚBLICO

—Tentativamente a qué escenarios piensan llevar su gira.

Tino: Tentativas a todos. Tenemos contacto con gente de España, Argentina, Australia, Alemania obviamente en México, pero nosotros lo que más anhelamos es que se solucione verdaderamente el tema de la pandemia, que sea seguro para todos que podamos realizar un concierto con público presencial.

En Estados Unidos hay un porcentaje muy alto de la población vacunada y posiblemente ya puedan retomar muchos shows y que en México probablemente sea en septiembre cuando ya un porcentaje de la población muy elevado esté vacunado.

Alexa: En estos días vamos a estar haciendo tour de medios en Guadalajara y vamos a tener una pequeña mini convivencia donde cantaremos el sencillo con un pequeñito grupo de personas, vamos a tratar de irnos reactivando poco a poco.

—¿Cómo es el día a día de Alexa y Tino?

Alexa: Normalmente Tino se levanta un día sí y un día no para hablar con sus papás a las 7:00 de la mañana, cuando termina de hablar con ellos me sube mi café. Tino es de horarios muy marcados, lo cual me encanta y a las 3 pm ya estamos comiendo en familia todos juntos.

Tino acostumbra diariamente la siesta, pero cuando andamos de promoción no la puede hacer. Vemos una serie de televisión en familia, en las noches tratamos de hacer algunas juntas con nuestro equipo de trabajo porque es la hora cuando ya están desligados de todo compromiso. En fin, tratamos de hacer muchas cosas en familia.

CUANDO SE CONOCIERON JAMÁS PENSARON QUE

TENDRÍAN UNA RELACIÓN PERSONAL, NI PROFESIONAL

—Su talento y forma de ser trasciende fronteras.

Alexa: Estamos contentos con todo el cariño, muy agradecidos con la respuesta del público, porque desde hace seis meses se abrió un camino para los dos totalmente inesperado y que lo recibimos con amor.

Tino: Estamos aquí por el público.

—Cuando se conocieron ¿imaginaron que iban a triunfar en el amor y también musicalmente?

Alexa: Cuando nos vimos por primera vez hubo un clic maravilloso, de amigos, pero jamás nos imaginamos que tendríamos una relación personal y mucho menos profesional. Nada estaba previsto, nada estaba escrito, estamos agradecidos con Dios y con el universo.

Tino: Tampoco está escrito lo que vaya a pasar a partir de ahora porque todos los días vivimos con amor, cariño, respeto y con ganas de que nos pasen cosas lindas.

—¿Cómo se conocieron?

Tino: Cuando estábamos con lo del documental de Parchís y con lo de la Gira Tour Pop & Rock, los empresarios me dijeron que debía tener redes sociales para estar en contacto con los fans, ya que solo tenía WhatsApp.

En ese momento, que era nuevo en Instagram comencé a recibir mensajes de Lore (Alexa) quien es amiga de Yolanda Ventura (la ficha amarilla) para felicitarme por el documental y me alegró que una chica tan guapa, amiga de Yolanda me felicitara.

Cuando me toca venir a México por lo de la Gira Tour Pop & Rock la invito a cenar e hicimos un clic impresionante.

LORE (ALEXA) ES LA RAZÓN DE QUE SEA TAN FELIZ: TINO

—Tino, ¿quedaste satisfecho con el documental de Parchís?

Tino: Enormemente satisfecho, no pensaba que 35 años después le pudiera interesar a alguien lo que había pasado con los cinco niños de Parchís. Cuando nos propusieron hacer el documental Yolanda vivía en México, Gema, Frank y yo en España y David en Nueva York, logísticamente costó mucho trabajo reunirnos, pero al final se logró.

Gracias al documental conocí a Lore (Alexa) y ella es la razón por la que llevo un año viviendo en México, Lore es la razón de que sea tan feliz y si no se hubiera hecho lo del documental, probablemente estuviera viviendo en Barcelona.

—El público anhela que se haga la realidad la serie de Parchís.

Tino: Tuvimos la oportunidad de ahondar en detalles para llevar a cabo la serie, lo que pasa que hubo problemas con el guion y no se pudo terminar de concretar, pero nunca hay que decir nunca porque tal vez el día de mañana se pueda concretar la serie.

Alexa: Parchís fue un fenómeno mundial.

—¿Habrá posibilidad que haya un reencuentro de Parchís?

Tino: Posibilidades hay todas, sinceramente te aseguro y garantizo que no creía posible que después de 30 años pudiéramos volver a subir a un escenario las cinco o por lo menos cuatro fichas, sin embargo nos volvimos a reunir cuando se realizó el documental para Netflix y realizamos la Gira Tour Pop & Rock, la cual se quedó en pausa por la pandemia y deseamos retomarla. Estamos abiertos a la vida.

—¿Habrá posibilidad que Alexa y Tino canten a dueto un éxito de Parchís?

Tino: No está descartado nada, consideramos todo. Si los astros se alienan es una posibilidad que habrá que tener en cuenta.

¿POR QUÉ ALEXA Y NO LORE COMO NOMBRE ARTÍSTICO?

—Tino, ¿cuando estabas en Parchís lo veías como un juego?

Tino: Evidentemente y sobre todo, al principio era un juego porque ningún niño de esa edad podía aspirar a ese éxito y a esa fama, era un juego increíble.

Con el paso del tiempo vas adquiriendo responsabilidad.

—Alexa, ¿por qué decidiste como nombre artístico y no Lore.

Alexa: Eso mismo me decían muchas personas, por lo que cambié mis redes sociales a; @lore_alexa oficial.

En los 90 ‘s hubo muchos lanzamientos musicales y había muchas chicas con el nombre de Lorena por lo que la disquera me sugirió que me pusiera otro nombre y decidí Alexa porque mi papá es José Alejandro Julián, aunque siempre le han dicho Julián.

CONSERVAN A SU NIÑO INTERNO, NUNCA

HAN PERDIDO LA CAPACIDAD DE ASOMBRO

—Alexa, ¿qué sientes que algunas seguidoras digan que Tino es su amor platónico?

Alexa: Eso me hace feliz porque es el cariño del público. Me encanta que quieran a Tino porque el amor del público es un regalo de vida.

—Tino, ¿qué conservas del niño que fuiste?

Tino: La capacidad de asombro, recomiendo a todos que cuiden a su niño interno porque les va a dar más de una satisfacción y sentimientos muy intensos. Me congratulo de ser un crío con pelo blanco y con la capacidad de asombro de un niño.

Me asombra que cuando fuimos a ver la obra “El Tenorio Cómico” Cepillín, que en paz descanse. Me felicitó por Parchís al igual que los Mascabrothers.

También me quedé impactado cuando el tenor Javier Camarena dijo que era seguidor de Parchís y tenía un LP de color amarillo del grupo, es de verdad impresionante.

—Alexa, ¿también conservas tu esencia de niña?

Alexa: Me considero jovial y sí conservo a mi niña interior con la que me gusta hablar. Me gusta reír como niña porque la risa es un alimento maravilloso para el alma, entonces tener a tu pareja con la que te ríes todo el tiempo es hermoso.

—Algo que deseen agregar.

Alexa: Que por favor estén muy atentos a nuestro canal oficial de YouTube Alexa y Tino porque próximamente el público será nuestro protagonista, suscríbanse, si les gustan nuestros videos denles like, tendremos muchas sorpresas.

Tino: Gracias a toda la gente porque si estamos aquí es gracias al apoyo.

