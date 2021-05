Empresarios descartan despidos en Cancún, por semáforo naranja

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Prevén que en junio se pueda retornar de nuevo al color amarillo

A casi una semana de haber entrado en vigor el semáforo naranja en Quintana Roo, empresarios de la entidad prevén que así permanecerá por lo que resta del mes, de tal manera que en el caso de Cancún se ha anunciado que no estiman despidos hasta el momento, en un esfuerzo de mantener las plantillas intactas y no seguir afectando la economía de sus colaboradores.

Hay que mencionar que el empresarial es uno de los sectores clave en la decisión que toma el gobierno local para determinar la fase de riesgo por la pandemia y de acuerdo con Iván Ferrat, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), será hasta junio cuando Quintana Roo retome la marcha de concesiones amparadas bajo el semáforo Amarillo.

Sin embargo, al menos por ahora descartó los despidos. “Solicitamos el apoyo de la fuerza laboral y nuestros consumidores, para cumplir con los protocolos de sanidad. Recientemente, hubo un retroceso en el Semáforo Epidemiológico Estatal, por lo cual al pasar de amarillo a naranja se realizaron ajustes importantes en las medidas de seguridad sanitaria, entre ellas la de aforos máximos, porque en un principio se había anunciado que permanecería igual, pero el pasado domingo, el Servicio Estatal de Salud (Sesa) rectificó los aforos, golpeando primeramente a las industrias de hospedaje y restaurantera”, sentenció.

En ese mismo sentido, agregó: “El siempre retroceder en el semáforo implica un costo económico a los negocios porque reduce tu capacidad de ocupación y ni modo, hay que respetarla, porque si no imagínate, pasamos a un rojo entonces son alarmas de concientización y el deber como empresarios es de poder revertir y pasar al Amarillo, inclusive el objetivo es llegar al verde”.

Por su parte, Sergio León, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que con la reducción de los aforos permitidos en la semana del 3 al 9 de mayo, las empresas regresarían a los descansos solidarios; sin embargo, este gasto se recargará al empresario y sobre los despidos señaló que no habrían de momento.

Iván Ferrat reiteró que no habría despidos en las próximas semanas y señaló que dentro de un mes aproximado, Quintana Roo podría recuperar los aforos que tuvo en las semanas anteriores. “No creo que haya despidos, no por el momento, no en el tema turístico la Semana Santa hizo como una pequeña ola de ocupación y después descendió, entonces digamos que tenemos que concentrarnos en volver a entrar al Amarillo para el inicio del verano, a finales de mayo”, señaló.

Hoteleros exigen vacunas para empleados y turistas

Siendo el turismo la actividad económica mas importante de Quintana Roo, desde que se anunció la campaña de vacunación contra Covid-19 en el mundo, empresarios hoteleros se han dado a la tarea de buscar el inmunológico para sus colaboradores y ahora suma a su exigencia, también vacunación para los paseantes.

El presidente de los hoteleros en Cancún y Puerto Morelos (AHC), Roberto Cintrón, comentó: “que los empleados del sector turístico estuvieran vacunados y que también pudiéramos ofrecer a los turistas vacunas como lo está haciendo ya República Dominicana, y próximamente Cuba, sería importantísimo para la recuperación del sector”.

No obstante, aclaró que en el estado no se ha avanzado en el tema de la vacunación porque no han tenido autorización del gobierno federal “Nosotros tenemos los contactos con laboratorios privados que producen vacunas, con compañías que se dedican a hacer vacunaciones a nivel global, podríamos tener dosis de vacunas compradas en los próximos 20 días, si el gobierno federal nos otorgara el permiso”.

Lastimosamente, reconoce que una cosa es decirles que tomarán en cuenta la petición y otra cosa tomar acciones y hacerlo una realidad. “¿Qué nos digan cuándo?”, enfatizó el presidente de los hoteleros, quien argumenta que el freno se debe únicamente a un tema electoral, lo cual es reprobable, ya que no solo la economía depende de la obtención de vacunas, sino la salud de miles de trabajadores en el sector.

Incluso, durante la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Cintrón señaló que los hoteleros están otorgando en su mayoría las pruebas de antígeno sin costo extra en sus propias instalaciones, a fin de incentivar la llegada de los turistas al destino y se sientan seguros.

“Hay hoteles que no la incluyen en la estancia, sin embargo llegamos a un acuerdo con Farmacias del Ahorro, y los costos se redujeron considerablemente. Los empresarios estamos haciendo nuestra parte”, aseveró.

También, Cintrón celebró que la Cumbre del WTTC que se llevó a cabo hace unos días en Cancún, “fue una muestra de que sí se pueden hacer las cosas bien, que se pueden crear burbujas sanitarias para reactivar el segmento de congresos y convenciones, aunque lo ideal sería no solo para el segmento de Congresos y Convenciones sino para todos, que los empleados del sector estuvieran vacunados y que también pudiéramos ofrecer a los turistas vacunas”, comentó.

En otro sentido, reiteró que cualquier impuesto que incremente el costo del producto turístico en el destino como el implementado hace un mes a los turistas extranjeros por $10USD, “no es conveniente en estos momentos, ya que lo que se necesita es incentivar la llegada de turistas al destino, no alejarlos” concluyó.

Habrá más medidas de salud en negocios en el estado

Con Quintana Roo de regreso al color naranja en el semáforo epidemiológico, ahora más que nunca es necesario reforzar las medidas y protocolos sanitarios en todos los establecimientos, para no seguir con la tendencia negativa, que ya ha cumplido más de una semana.

El director general del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento de Quintana Roo (Idefin), Bernardo Cuesto Riestra, aseguró que no sólo empresarios, sino la población en general y los mismos turistas deben apegarse a las normas de salud, pues de lo contrario el freno a la reactivación de la economía seguirá indefinidamente.

Asimismo, reconoció que los empresarios son los principales afectados por las restricciones en sus operaciones. “Hay que recordar que ellos también dependen mucho de la reactivación y de que los ingresos de sus trabajadores se protejan, han estado haciendo esfuerzos muy grandes desde el año pasado, primero para mantener sus plantillas y después para que sus negocios no se vayan a la quiebra como a muchos les ocurrió”

En este escenario, comentó: “Es por ello que estamos en constante comunicación para que ni gobierno ni empresarios bajemos la guardia y sigamos la estrategia que el gobernador Carlos Joaquín González ha implementado para reforzar todo lo que sea necesario en la seguridad sanitaria”.

Asimismo, enfatizó en que “Estamos reforzando mucho los restaurantes, bares y discotecas que operan para recordarles el correcto seguimiento de las medidas sanitarias con ayuda de los chalecos amarillos, videos, señalética, entre otras herramientas con las que podremos sumar al combate de la pandemia y estar de regreso al amarillo lo mas pronto posible”.

Por último, dijo que es muy importante mantener el equilibro entre el cuidado de la salud y la reactivación económica, es decir, que los empresarios puedan tener una recuperación de su economía y actividades pero sin descuidar la salud de los colaboradores y la misma clientela.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com