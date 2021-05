Quinta Jornada de Anticoncepción, el 9 de mayo en CDMX

5 de mayo, Día de las Parteras, siempre presentes ante pandemia

26,578 en la población de 0 a 19 años padecen diabetes tipo 1

DKT, una organización no gubernamental, presentará la quinta Jornada de Anticoncepción el domingo 9 de mayo en Ciudad de México. En ella, se realizará la colocación de métodos anticonceptivos de nueva generación con médicos expertos a costos accesibles. Se espera atender a la necesidad de 70 personas que deseen cuidarse con DIU o implante subdérmico. El servicio incluye la colocación del método, consejería gratuita, historial médico y colposcopía. El dispositivo intrauterino es un pequeño plástico en forma de “T” cubierto de cobre con núcleo de plata, se coloca en el útero evitando el embarazo. Este método ofrece protección anticonceptiva hasta por 5 años con los cuidados y revisiones recomendadas. Se puede retirar en el momento que se decida, retornando rápidamente a la fertilidad. El dispositivo debe ser colocado y revisado por un especialista. El implante subdérmico es una varilla flexible del tamaño de un cerillo o fósforo que contiene progesterona, que evita la ovulación y hace más espeso el moco cervical impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero ofreciendo una alta efectividad para prevenir embarazos. Además de la jornada especial de anticoncepción, el consultorio DKT estará ofreciendo sus servicios desde un lugar fijo el 10 de mayo en un horario de 9:00 am a 11:00 am a quienes deseen protegerse con la vasectomía sin bisturí, un método de anticoncepción permanente para el hombre que consiste en la cauterización de los conductos deferentes para que el semen eyaculado no contenga espermatozoides. Es un método seguro, efectivo y definitivo para evitar embarazos. Del 7 al 14 de mayo estará disponible la colocación de métodos de nueva generación como DIU con núcleo de plata, Sistema intrauterino (SIU) e implante subdérmico a partir de las 9 am.

El Programa Parteras de Fundación Marie Stopes México fue creado en 2009 para trabajar de la mano con ellas e ir tejiendo alianzas en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que habitan en comunidades rurales. Actualmente, el Programa Parteras está conformado por más 400 integrantes, 237 son parteras y el resto son promotores de salud. En 2020, el año de la pandemia por Covid-19, las parteras no dejaron de atender a las mujeres dentro de las comunidades durante todo el confinamiento. El trabajo de las parteras de la red Fundación Marie Stopes localizadas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Morelos, pudieron llegar a comunidades indígenas de difícil acceso, pues muchos municipios del estado de Chiapas y Oaxaca cerraron las localidades a las personas externas, inclusive al sector salud. Entregaron 800 anticonceptivos de largo plazo, entre ellos: DIUs de cobre, implantes hormonales y DIUs de plata.,1300 anticonceptivos de corto plazo, entre ellos: inyectables de 1 2, y 3 meses. Más de 23,000 preservativos masculinos. En muchos poblados corrió el rumor de que el virus no existía, así que, las parteras, convencieron sobre los cuidados para prevenir contagios por Covid .

Durante la conferencia de prensa “Diabetes tipo 1, retos y oportunidades”, organizada por el laboratorio danés Novo Nordisk, la doctora Raquel Faradji, endocrinóloga, internista, directora del Registro Nacional de Pacientes con Diabetes tipo 1 y directora de la Clínica EnDi, dio a conocer el panorama actual de la Diabetes tipo 1 en México. “La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, crónica y no prevenible. Sin tratamiento con insulina puede ser mortal. Un buen control metabólico, es decir, con niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) menores a 7% a través del tratamiento completo, previene en un 60% las complicaciones crónicas”. La doctora Faradji explicó que la meta es lograr el tratamiento completo para todos los pacientes que viven con diabetes tipo 1 -en México son 26,578 en la población de 0 a 19 años, de acuerdo con el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes 2019. “Para tener un buen control de la glucosa es necesaria la atención médica y la educación–, dijo. El automonitoreo de mínimo 4 veces es necesario para tener un buen control de la glucosa. En México hay poca información respecto a la prevalencia, prácticas de tratamiento de la diabetes tipo 1. Por ello, médicos, familias y pacientes se unieron para llevar a cabo el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes Tipo 1 avalado por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología”.

