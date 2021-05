México, luto permanente

Desde el portal

Ángel Soriano

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, decretó tres días de luto por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro, en el tramo elevado de la estación Olivos, y que hasta ayer sumaban 25 muertos y 80 heridos. Se hizo en media asta la Bandera Nacional desde el martes 4, en señal de luto por la tragedia.

Resultan insuficientes los días del año para la tragedia permanente que vive nuestro país no sólo por la corrupción en la administración pública que permite estos dramáticos acontecimientos, sino por la terrible pandemia, cuyas fatales consecuencias pudieron evitarse, sino también por los abusos policiacos, militares, caciquiles y venganzas pasionales que hacen del país una enorme fosa y un gran muro de lamentos.

Ya de la pandemia -que va en descenso desde hace 15 semanas-, nadie se acuerda que a principios de 2020 se donó a China material médico que luego tuvimos que importar a precio de oro cuando nos tocó el turno de enfrentar el coronavirus, tampoco que la ineficiencia de Conacyt carecemos de una investigación confiable para pandemias como la presente, ni las ejecuciones masivas en la frontera, norte o sur.

No es necesario contratar empresas de calidad mundial para determinar lo que los vecinos y usuarios de la “Línea Dorada” detectaron y denunciaron con antelación: el deterioro de la dorada Línea 12 del Metro y el inminente riesgo de accidente, como finalmente ocurrió. Y si no hubo o no hay presupuesto para contratar a un subgerente de Mantenimiento, hoy la tragedia hará traer peritos extranjeros y continuar con las ejecuciones políticas y la bandera a media asta permanente.

Turbulencias

Frenan a Héctor Serrano en SLP

El diputado federal Héctor Serrano (PT), muy ligado al senador Miguel Ángel Mancera en la jefatura de Gobierno de la CDMX, fue frenado en sus intenciones de brincar de San Lázaro al Congreso Local de San Luis Potosí, al no acreditar residencia en la entidad ni solicitar licencia a tiempo para transformare en diputado local en momentos en su ex jefe vive momentos críticos… El gobernador Alejandro Murat dio a conocer la designación de Moisés Molina Reyes y Abraham Soriano Reyes como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y cuyos nombramientos realizó el Ejecutivo del estado debido a que el Congreso local, en donde debería analizarse y autorizarse los nombramientos, no hubo acuerdo respecto a las propuestas. Los legisladores quedaron sin cumplir su función constitucional de nombrar a los representantes del Poder Judicial lo que ha provocado controversias en el mundo del litigio… Tampoco el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) se ponía de acuerdo respecto a la validez de las candidaturas de los partidos registrados para contender por las presidencias municipales, y ante el retraso por la autorización de las planillas, muchos candidatos arrancaron sus campañas a partir de este mismo lunes, aun cuando el IEEPCO amenazaba con cancelar lo que consideró como campañas anticipadas. Por la capital los dos más fuertes aspirantes son Javier Villacaña por la coalición PRI-PAN-PRD y Francisco Martínez Neri, de Morena, que realiza una extraña campaña dando la imagen de generosidad con los perros, afición literaria y respeto de género, cuando sus adversarios arremeten contra el ex rector de la UABJO por no haber nacido ni vivido en la ciudad de Oaxaca…La Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) que dirige Elizabeth Rembis e instituciones culturales, realizaron un sentido homenaje en memoria del intelectual mexicano Luis Maldonado Venegas, en el segundo aniversario de su fallecimiento, y destacaron su labor intelectual en el país. “La existencia de Luis Maldonado es una crónica de perfección que transitó con la audacia del tenaz, la estela del peregrino, la lucidez del entendido, la tarea del predestinado”, dijo el doctor Ulises Casab en su intervención durante el homenaje…

