Día(s) de la Libertad de Prensa

Espacio Electoral

Eleazar Flores

LA HAY A PESAR DE…-. Siendo un tema neurálgico por los tiempos que se viven y algunos gobiernos del mundo, claro que sí existe la libertad de prensa, sin desconocer limitantes, amenazas y cabildeos.

No obstante el medio siglo de este ejercicio noble y gratificante, apenas supe que el 3 de mayo se festeja el día de la libertad de prensa, en los Estados Unidos, pero en México pasaron décadas que se hacía el 7 de junio hasta que se descubrió que algunos editores de entonces sacaban ventaja de esos desayunos ante el Presidente en turno..

La conmemoración se fue perdiendo y casi satanizando, como ha sucedido con la celebración del Día de la Raza, el 12 de octubre, que ahora se pide que los iberos nos pidan perdón, petición presidencial que incluso llega hasta la jerarquía católica al estado Vaticano, por factores similares.

COMPARACIÓN SACRÍLEGA-. Con la segura animadversión de los filopejistas creo que quien asegura que nunca antes había una prensa tan crítica contra un Presidente fuera de la existente en tiempos de don Francisco I. Madero exagera por decir con respeto esta comparación.

Ni la prensa de inicios del siglo XX se compara a la de ahora, ni mucho menos quien entonces gobernó el país con quien encabeza la Cuarta Transformación. Con todo respeto, tengo otros datos, y comprobables ¿eh?

Durante medio siglo como LABRIEGO DE LA TECLA, sólo una vez fui limitado a escribir una nota por el jefe de prensa del presidente Echeverría, ni siquiera por un contenido delicado, se trataba de adelantar la transformación a Estados, Baja California y Quintana Roo, todo por darla a la prensa nacional y no a un diario de provincia.

De entonces a la fecha, y sobre todo desde que nació ESPACIO ELECTORAL, jamás se me ha limitado, sin desconocer que en los casi quince años de rutina llegan comentarios que acepto con gusto, pues aprendo más que de reconocimientos en caso de haberlos.

Decir que “tenemos la prensa más lamentable de muchos años” como lo externó ya sabe quién, ni vale entrar en detalles por sus ataques casi diarios contra quienes denuncian fallas de la Cuarta Transformación, callarlas sería complicidad así que mejor publicarlas, así nos formen en la fila de la “prensa conservadora o fifi” que añora privilegios.

Como todos los Presidentes, éste también tiene a sus medios y periodistas consentidos ¿cree que no lo sabemos?”. No obstante lo variopinto del gremio y tomando en cuenta el tamaño del país, los periodistas somos pocos como para no darnos cuenta, máxime con lo comunicativos que nos caracteriza.

Y de periodistas y medios “enemigos” del régimen, por el púlpito lo sabréis.

