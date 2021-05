Se rompen las complicidades

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

La crítica y la autocrítica es vital para que podamos encontrar los caminos correctos, cuando no se aceptan ni la una ni la otra entramos al dogmatismo y cuando llega el dogmatismo llega la pendejez, solamente recordemos que no hay inteligente que pueda ser dogmático porque no hay dogmático inteligente, así que debemos tener cuidado cuando entramos en las necedades pensando en que podremos ocultar los errores o las tragedias donde tenemos responsabilidad, y así, seguramente, podremos encontrar mejores caminos para entender el presente y visualizar el futuro.

Hoy se busca culpar de toda la tragedia del Metro a Carlos Slim, por supuesto que no queremos defenderlo, es su problema, no el nuestro, pero nos parece brutal la forma en que aprovechan los tiempos y las circunstancias para golpearle, cuando al final de cuentas ha sido un aliado, socio y cómplice desde hace muchos años, cuando menos, abiertamente, con López Obrador, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, por lo que es uno de los grandes beneficiarios, con los “políticos de izquierda,” para mantener las concesiones, los puestos con presupuestos, los negocios y los contratos y con ello, seguramente, mantener el lavado de dinero y los “moches” que desaparecen de la vista y que serán la base del beneficio de muchos funcionarios y políticos que se han beneficiado con este tema, para su vejez, saben que Slim, no “canta”, que prefiere ocultar las relaciones y mantener las consecuencias para proteger su enorme patrimonio y la integridad y la seguridad de su familia, y bueno, de eso se aprovechan los que anteriormente los consideraban: LOS MAFIOSOS DEL PODER y después, por arte de magia, fueron integrados como LOS ALIADOS DEL PODER Y DE LA TRANSFORMACIÓN, pero son tiempos difíciles y tienen que encontrar culpables para sobrevivir y uno de esos blancos fáciles, pues es Carlos Slim, sobre todo pensando en que siempre lo han ligado con Salinas de Gortari y, ahora, le sueltan los horrores de la tragedia y con ello a los perros que con el enorme resentimiento social, no piensan, sino que matan y lastiman… pero cuidado, esto puede, en verdad, descarrilar las relaciones con los grandes ricos y por tanto, desatar la verdadera lucha de clases que se venía evitando… o, cuando menos, ocultando.

Mucho se ha dicho, porque no se ha hecho, de que se rompía con el modelo neoliberal, pero la realidad es que en el cambio político actual, la realidad nos muestra que el grupo poderoso que maneja los recursos y las riquezas nacionales, cuando menos, en su mayoría de miembros, optaron por darle confianza y dejar que AMLO evitara el descarrilamiento y las protestas que se veían llegar desde las bases del infelizaje nacional, adoptando e imponiendo programas de apoyo a los grupos sociales de la jodidez y esto generó un enorme apoyo a su gobierno y confianza al mismo, y por tanto, no se volcaron en protestas ni confrontaciones sociales, para muestra están las nuevas relaciones con los grupos sindicales radicalizados que ahora tienen canales de comunicación y control directo y no han generado protestas sociales en las calles, igual sucede con los grupos campesinos y los citadinos del infeliciaje nacional, y esto quiere decir que, cuando menos, ha funcionado correctamente la estrategia que algunos radicales de derecha y clasemedieros no aceptan y combaten, y hoy, ante la disyuntiva política de proteger a sus principales políticos que pueden heredar el poder: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, se genera desde las tribus políticas de Morena, las “filtraciones”, tratando de culpar de todo al “ricachón de Carlos Slim,” en momentos en que el enojo social y político del infeliciaje nacional se radicaliza porque sus condiciones económicas son cada día más difíciles y este resentimiento social ,sin duda, impactará en los actos de apoyo y demanda de castigo al “ricachón” que se ha “aprovechado de los jodidos y los ha explotado y se ha enriquecido” sin dejar ver que los políticos andan en el mismo barco, pero ellos no dejan de decir que “apoyan y están dispuestos a que el juicio del pueblo les condene o libere” porque al final de cuentas, Slim, sabe administrar riqueza y hacer pactos, sociedades y complicidades, pero no sabe manejar masas, y ellos, pues sí, y las manipulan y aprovecharán para que los grupos radicalizados de la 4T opten por dar el paso de eliminar a los clasemedieros y ricachones del camino y optar por el NUEVO CAMBIO , tal como lo ha proyectado y proclamado el presidente López Obrador cuando señala que este no es cambio administrativo, sino un cambio de sistema, y por ello, ya están listos los cuadros de la “transformación” (o de la revolución) y llegan los grupos cubanos y de otros países a incorporarse a este proceso que puede generar serios conflictos internacionales con E.U. y los países capitalistas que no aceptarán lo que ellos consideran ya no populismo, sino, el cambio al socialismo…

En política, se dice que cuando existen problemas, se opta por las soluciones políticas y en economía por las económicas, así que Carlos Slim y el famoso grupo de EX MAFIOSOS DEL PODER, ahora, pueden pensar lo que gusten, pero la realidad es que les darán palo, palo fuerte, porque ya cambiaron los tiempos y las condiciones por las que se iniciaron las primeras relaciones y es claro que desde hace ya algún tiempecillo, un grupo mejor informado de lo que venía sucediendo, pues han optado y preocupado a los políticos actuales cuando han sido los encargados de sacar grandes cantidades de dinero del país y que al final de cuentas no lo ha resentido la economía porque los recursos los han enviado los migrantes en enormes cantidades a sus familias, pero, pues lo que si hay claramente, es el aumento de precios en alimentos y medicamentos y falta de algunos en muchas zonas, migración del campo a la ciudades por la sequía y la falta de ritmo económico y hay despuntes de inflación que preocupan seriamente a todos, así que la crisis ahí está, tocando puertas, y nada mejor que joder a los ricachones y clasemedieros para culparlos de los males, para dar salida al enojo y resentimiento social, porque al final, son poquitos, y se trata de controlar a los muchitos que son el resto del infelizaje nacional… la mayoría del país. El control político del poder… para varios años.

