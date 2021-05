En defensa de la soberanía

Desde el portal

Ángel Soriano

Ninguna de las obras del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec será concesionada a particulares y mucho menos a extranjeros, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que será la Secretaría de Marina la encargada de la administración del plan. Desde Salina Cruz, donde supervisó los avances en la construcción de un rompeolas, destacó la importancia del proyecto interoceánico que busca conectar el Pacífico, en Salina Cruz, Oaxaca, con el Golfo de México, en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Por eso estamos construyendo estos rompeolas, rehabilitando el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, rehabilitando la vía del ferrocarril y estamos impulsando el desarrollo, 10 parques industriales en el corredor del Istmo para que haya trabajo, progreso con justicia, porque esto significa empleos y bienestar para la gente”, indicó el tabasqueño.

“Y algo que quiero aclarar: no se va a concesionar a particulares y mucho menos a extranjeros, es un asunto de soberanía, esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina, que es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras cuando las terminamos, por el bien y por el progreso de nuestro país”

Junto con la protesta por la actitud injerencista de los EU en asuntos internos, es válido que se tomen las medidas preventivas del caso: ya no hay invasión de marinas -aunque no se descarta-, hay dominio de los mercados internacionales, despojo de recursos naturales, intromisión vía financiamiento de grupos opositores o medios de comunicación en distintos niveles, son las modernas formas de colonización.

Turbulencias

Oaxaca, sin decesos por Covid

También desde Salina Cruz, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que en lo que va de la pandemia, la entidad registró cero decesos en un día y aunque de ninguna manera esto es para echar las campanas al vuelo porque mientras siga la epidemia en cualquier parte del mundo habrá riesgos, pero si es alentador sobre todo en una entidad donde -ante la falta de industrias-, el sector turismo es la principal fuente de ingresos… Y al respecto, habría que señalar que uno de los muchos atractivos gastronómicos de Oaxaca son las tortillas clayudas debidamente preparadas. Restauranteros, principalmente y algunos sectores de la industria, están acostumbrados a alterar, adulterar o a cambiar los platillos y bebidas tradicionales. Y no sólo lo hacen con afán de modismos para adaptarse a un mercado internacional, sino que cambian nombres, gustos, sabores y colores. En ese sentido, denominaron “tlayudas” a las clayudas, nombre propio desde tiempos remotos, y que tiene que ver con la diferencia entre las tortillas blandas y las clayudas, o sea, las más resistentes, además de que es un alimento propio de la ciudad de Oaxaca, no de los valles centrales ni de ninguna otra región; se prepara en las noches en los zaguanes de las vecindades o de los mercados, pero ahora se ha generalizado y distorsionado. Las autoridades tienen la obligación de conservar los orígenes y tradiciones originales y no las inventadas, pero lamentablemente esto es imposible, porque los funcionarios son ajenos al estado, omisos o indiferentes a la gastronomía y costumbres del estado… Ocurre lo mismo con el mezcal, industria que ha sido acaparado por líderes sin escrúpulos que, lo mismo, han distorsionado la bebida original, se han amafiado con industriales tequileros y asociado con funcionarios, todos dedicados a hacer negocio, no a conservar la autenticidad de la bebida. Este sábado hay una asamblea donde los pequeños productores tratarán de rescatar el mezcal del que se ha apoderado Hipócrates Nolasco asociado a los peores mercaderes del país.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista