PRI y MC acusan a AMLO de intentar salvar a una candidata desahuciada

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba, afirmó el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), al gobierno de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que abrió una investigación en su contra y algunos de sus parientes más cercanos, por irregularidades en el financiamiento de su campaña.

Una declaración muy parecida a la de su competidor, el candidato de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza -también perseguido por supuesto programa de compra de votos-, con la única diferencia de este último también asegura ir en primer sitio en las preferencias de los electores.

Lo que sí reflejan estos comentarios, así como los de las dirigencias del PRI, PRD y MC es que, lejos de ganar simpatías, las denuncias del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena, así como las acciones de la supuestamente “autónoma” FGR en vez de atraerse simpatías lo que han logrado es reforzar la lucha de la oposición en contra de la llamada Cuarta Transformación.

Tal vez resulten fundadas las denuncias en contra de los dos aspirantes a gobernar Nuevo León, pero no se puede eliminar la duda sembrada por la senadora de Morena María Merced González, quien durante una sesión de su Cámara, no se dio cuenta de que su señal era recibida también por legisladores de otros partidos, comentó que al presidente “le interesa mucho” la elección en los estados de Jalisco y Nuevo León.

“El senador Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora, que les hiciéramos este comentario: que al Presidente le interesan mucho los estados de Jalisco y Nuevo León”, dijo la legisladora en una videoconferencia con senadores de otros partidos.

La revelación de la senadora “morena” fue interrumpida por su compañera, la ex presidenta de su Cámara y actual presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Mónica Fernández Balboa, quien le recordó que su señal también era recibida por senadores de otros grupos parlamentarios, y que su mensaje debería estar dirigido solamente al grupo de Morena.

A la vista de las denuncias contra los abanderados de MC y PRI-PRD, ese testimonio adquiere mayor relevancia, pues parece confirmar que la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, sirve de “brazo armado” para cumplir los deseos del primer mandatario.

Tampoco está de más recordar que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) es parte de la estructura de la FGR y tiene como titular al maestro en Derecho, José Agustín Ortiz Pinchetti, largamente vinculado con el presidente López Obrador, de quien fue secretario general de Gobierno cuando estuvo al frente del Gobierno del entonces Distrito Federal.

Por ello, tanto los candidatos afectados por las denuncias surgidas o impulsadas desde la Presidencia de la República, así como los dirigentes de sus partidos sostienen que las acusaciones tienen como finalidad restarles votos y favorecer a la candidata de Morena, la ex presidenta municipal de Escobedo, Clara Luz Flores, de quien se dice que fue personalmente convencida por el presidente López Obrador de abandonar las filas del PRI e incorporarse a Morena.

Al arranque de la campaña, Flores llevaba amplia ventaja, pero al avanzar el proceso -sobre todo cuando se descubrieron sus nexos con la repudiada organización NXIVM, cuyo dirigente y fundador, Keith Raniere está actualmente preso por delitos sexuales- su delantera se vino abajo y ahora está en el tercer sitio de las preferencias de los ciudadanos.

Todo se vale en la guerra y en el amor

Como dice el viejo dicho popular, “todo se vale en la guerra y el amor” y esto se cumple en el disputado proceso electoral de Nuevo León, pues el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, fue acusado de filtrar el video en el que Clara Luz Flores aparece conversando con Raniere, lo cual desmintió su versión de que sólo tenía una relación superficial con NXIVM.

Por eso no sorprendió que el presidente López Obrador utilizara una de sus mañaneras y a pesar de las advertencias del INE de que no debe involucrarse en asuntos electorales, como “su pecho no es bodega” denunció que de la Garza ha puesto en práctica un supuesto programa de compra de votos, conocido como “tarjeta rosa”, por el cual se ofrece a las mujeres de Nuevo León que recibirán dinero en caso de que el abanderado priista llegue al gobierno estatal.

Para sorpresa de todos, uno de los que criticaron la injerencia del primer mandatario fue el candidato de MC y principal contendiente del candidato de la alianza PRI-PRD, García Sepúlveda, quien atribuyó esa acción a un intento de distraer a la ciudadanía con ese tema para que no se hable y cuestione la desgracia ocurrida en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

En entrevista para el programa informativo Meta 21, conducido por María Julia Lafuente y Luis García, el diputado con licencia dijo que el presidente Andrés Manuel “es muy bueno” para manipular la agenda pública del país. Por ello, reiteró, su intención es hacer ruido con el programa de su contrincante Adrián de la Garza, para que no se cuestione a sus dos “delfines” Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. “Mi lectura es que se le vino encima el mundo a Andrés Manuel con el tema del Metro porque estamos justo en la elección, Morena está cayendo y el tema del Metro afecta gravemente a sus dos delfines: (Marcelo) Ebrard y (Claudia) Sheinbaum. “Yo estudié una vez en el doctorado ¿Qué es el arte de manipular la agenda pública? Andrés Manuel es muy bueno para eso, y para no hablar del Metro le pone un zape, coscorrón, tamaño gigante a Adrián por la compra de votos, y por el tema de que ni el INE ni la Fiscalía lo ha sancionado, una evidente compra de votos a cambio de mil 500 pesos con la Tarjeta Rosa”, refirió.

Desquite o simple acto de justicia, el hecho es que García Sepúlveda ahora está también en la lista de presuntos delincuentes electorales y que le acompañan en ese penoso sitio sus padres, su suegro y otros parientes, incluida su esposa, la popular “influencer” en redes sociales Mariana Rodríguez Cantú, a quien se atribuye parte de su popularidad.

Al sostener que su única culpa es aventajar a la candidata de Morena, García Sepúlveda pidió a las autoridades sacar a su familia de la investigación.

“Todo está en orden y conforme a la ley, todos los candidatos mandamos los reportes al Instituto Nacional Electoral. “Lo que quiero pedir puntualmente a la Fepade (FEDE), a las autoridades, es que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana mi esposa de esto, que saquen al papá de Mariana de esto, de lo único que soy culpable es el de ir 15 puntos arriba en las encuestas, no hay más, la gente lo sabe y por eso nos apoya”, aseveró el candidato en conferencia de prensa.

Por su parte, el fundador y dirigente real de MC, el senador Dante Delgado, exigió al presidente López Obrador sacar las manos del proceso electoral de Nuevo León, luego de la investigación que inició la FGR.

“Le pedimos al presidente de la República que se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en los procesos electorales.

“Lo que está haciendo Andrés Manuel es abuso de poder, es intervención en un campo que está vedado porque hay autoridades responsables en este ejercicio electoral, está interviniendo abusivamente”, señaló Dante Delgado en conferencia de prensa este martes.

“Debemos valorar la conveniencia de presentar una denuncia de hechos por la abusiva intervención del presidente de la República”, agregó Delgado, al señalar que el titular del Ejecutivo Federal no ha dejado de hablar de procesos electorales pues está “profundamente preocupado” por lo que le sucede en el país a Morena.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, coincidió en que la investigación de la FGR contra su abanderado al Gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, es un distractor para evadir la responsabilidad de Morena en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) en la Ciudad de México.

El dirigente del tricolor aseguró que la campaña del candidato de la coalición con el PRD, “es una campaña apegada a la ley y cumpliremos nuestras propuestas. También, exigiremos respuestas del grave accidente del Metro en la Ciudad de México”.

“¡Vamos para adelante con todo! ¡Vamos a ganar!”, remató Moreno en sus redes sociales.

riparcangel@hotmail.com