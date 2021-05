Mentiras, fraudes y elecciones

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Cobran corruptos factura a Morena

Línea 12, ignoran recuento de daños

Tarjetas: “rosa”, la “cumplidora” y la “violeta”

Programas sociales, la vendimia electoral

No somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, buscamos

el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia

Willy Brandt (1913-1992) político alemán

Nada fácil la va a tener Morena en los próximos comicios. El desgaste del poder fue severo para las estructuras del partido que encumbró a Andrés Manuel López Obrador.

Los motivos van desde la implacable operación política de gobernadores, presidentes municipales y el séquito de los ayuntamientos, pero muy en especial el de los legisladores federales y estatales, quienes privilegiaron sus agendas, sobre el de las necesidades de todo el país.

Pero, como diría el clásico, los de antes robaban más. Sí, pero este gobierno llegó con la imagen de que “no son iguales” y que acabarían con la corrupción. Pero, esto no ocurrió. Por el contrario, los anteriores robaban a discreción, pero estos, los de Morena, lo siguen haciendo, pero con cinismo.

No se trata de hacer competencias sobre quién roba más o menos. Lo que importa es la percepción del pueblo sabio. El próximo 6 de junio, los morenistas se someterán a la prueba del ácido. Muchos de esos gobernantes habrán podido tomarle el pelo al electorado.

Obviamente, no todos son corruptos, aunque sobrepongan los intereses de su partido y el suyo propio, ante los de la comunidad. Todo con el fin de perpetuarse en la silla de gobierno y en la olla presupuestal.

Por ello, se aprecia la desesperación de la clase política. Unos, por mantenerse y el resto, por desbancarlos. Esto es lo que nos lleva a reflexionar sobre los verdaderos intereses de la clase política.

Los priistas, panistas, perredistas y el resto de los miembros de los partidos políticos, saben perfectamente que es una ruleta rusa el robar el dinero del pueblo. Tienen 5 oportunidades para no ser “cachados” en la maroma delincuencial. Si les toca la bala en cualquiera de las opciones, entonces pierden la vida.

Aquí, no pierden la vida, sólo son inhabilitados unos años para trabajar en cualquier puesto público. Así roben miles de millones de pesos o simplemente hayan cometido algún error administrativo. Conocer a los gobernantes y representantes populares, es la clave de mejorar la sociedad.

Lo mejor, es no creerles sus promesas, como lo hacen las sirenas con esos cantos celestiales de las viejas historias griegas. Castigar a los que abusan, roban, mienten, son incompetentes o cometen cualquier tipo de delitos, es lo mejor que podríamos hacer como electores.

Lo ideal sería que los refundieran en la cárcel, pero desde el Congreso los cubren como a los cómplices que buscan impunidad. En México, la impunidad no es una moneda de camino; es la ley.

PODEROSOS CABALLEROS

LA “MAÑANERA” ELECTORAL: La verdad no entiendo la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El uso de su conferencia de prensa mañanera, es un instrumento para golpear a sus adversarios políticos, quienes no tienen el mismo alcance que él en sus respuestas. Desde hace varios días cuestionó a Adrián de la Garza, el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, porque lleva una amplia ventaja sobre sus contrincantes. En segundo lugar, en ocasiones en empate o un repute superior, está el emecista, Samuel García, lo que tampoco le convence a AMLO, ya que su candidata, Clara Luz Flores, que está bajo el membrete de Morena, va en un lejano tercer lugar. Los ataques son sistemáticos. Cuestiona en una llamada “tarjeta rosa” con la cual promete darles dinero a las mujeres, como ocurre en el Estado de México. Pero, se le olvida que los morenistas y sus aliados, también las usan. El caso de Ricardo Gallardo, usa la llamada “La Cumplidora” y en varios gobiernos estatales, los de Morena usan la llamada Tarjeta Violeta. Todo es lo mismo. Ya basta que con los programas sociales gubernamentales, se compren conciencias y votos, como también lo hacen los opositores. Durante las campañas no debería regalarse ni una cubeta para la leche. Nada. Eso es más legítimo. No hay propuestas, pero hay regalos. Así no funcionan las democracias.

VOLKSWAGEN: Las cifras de producción y exportación de Volkswagen y Audi finalmente lograron repuntar en el primer cuatrimestre del año, aunque ello se debe en gran medida a la merma registrada en el mismo periodo de 2020, cuando se tuvieron que cerrar las ensambladoras por la pandemia del covid-19. Según el último reporte del Inegi, Audi, liderado por Andreas Lehe, tuvo un crecimiento de 34.2%, en el primer tercio del año. Volkswagen, al mando de Steffen Reiche, el repunte fue de 19.3%. En las exportaciones Audi creció en 30.3% en el primer trimestre.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HOLCIM: Bajo el liderazgo de Jaime Hill Tinoco, Holcim México, logró disminuir el consumo de agua en sus operaciones. Como herramienta relevante, está el monitoreo del consumo del agua, identificación de puntos potenciales de ahorro, la investigación y atención de fugas, la colección de agua pluvial y el uso de sistemas de reciclaje.

