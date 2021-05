Una vida de hueva

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES ESTÁ DE SÚPER HUEVA estar viendo, por horas, las series de la TV, puros llantos y tragedias, puras esperanzas para nosotros los guapos o las peticiones de la “Rosa de Guadalupe”, puras mamadas inventadas de las truculencias de los jefes mafiosos donde los ponen como idiotitas o bruscos toma determinaciones como matones de esquina, políticos llenos de truculencias, mensajes, pasiones, ambiciones y corruptelas que no se explican porque entonces pues sí, se terminan los subsidios y los contratos, las prestaciones y hasta les hacen auditorias reales a los concesionarios y pues los escandalitos de los conductores que ahora mientan madres para ser diputadetes y andar distrayendo la atención a los pendejos televidentes de la caja idiota, y por supuesto, la repetición en todos los canales y el cobro para medio ver algo mejor, pero donde además de que nos cobran nos joden porque meten espacios publicitarios de a la fuerza violando todos los controles porque la autoridad, pues se hace más que al tío Lolo y esto que en verdad encabrona al verdadero, único y especial, tío Lolo. En fin está de hueva, pero no hay de otra. Y pues como les agarraron con las cámaras en la mano haciendo chingaderas de montajes y operaciones pagadas por los policías científicos, pues se jodieron en buena parte, pero así es la vida, toda una jugada de mentirillas y de teatritos para estar haciéndonos medio pendejo o pendejos enteros, protesta el tío Lolo.

Y tan está de hueva la vida que ahora ya tenemos la iglesia de la cienciología que cobra y mantiene en la pendeja, como los de los que venden de todo y cobran por orar desde sus centros con pastores brasileños, por todo, desde aguas benditas que protegen de todo mal, hasta los clavos de Jesús y los pedacitos de mantos que le envolvieron su cuerpo antes de la resurrección y pues la competencia es brutal porque las iglesias andan en la competencia y subsidiadas desde los EU para cambiar la forma de pensar de los mexicanos, sin iglesias nacionales, pues las cosas se venden mejor para invadir y conquistar, pero no nos damos cuenta y andamos en la hueva y la pendeja, dice encabronado el tío Lolo al que no legalizan ni siquiera sus cigarrillos de “mota” de la buena, no de la que anda sembrando Vicente Fox, que ya ven que es tan mala que dice pendejadas en todos lados, hasta cambió las botas por las chanclas, por eso de los juanetes y las uñas enterradas.

La realidad es que estamos envueltos en una terrible crisis y guerra política ideológica, donde el Presidente anda solitario, como “El llanero”, solamente acompañado de vez en cuando, por algún indito despistado que le hace frente a los “intelectuales orgánicos” que cuentan con financiamiento y recursos para andar chingando todo el día e inventando razones y razonamientos para mostrar las debilidades del gobierno y del sistema. Es claro que el Presidente ha logrado superar por años una lucha desesperada para subir las pendientes y superar los pendientes, pero como anda solititito porque así los determinan las condiciones, pues todo está de verdadera hueva y nadie quiere pensar.

Y ahora. ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que dejar la seguridad del santo hogar y salir a la calle, manejando entre tanto gañán que va de mal humor y angustiado cuando lo vean más panzón y no teniendo la capacidad ni de habla, ni de convivir con sus compañeros y sufriendo por los jefes a los que ya no entiende y teme? ¿cómo superar eso de que los perritos y gatitos y peces no están más acompañados y solitos andan por los departamentos cagando, meando y destruyendo para llamar la atención y de cómo se comportarán los chicos que vendrán con ganas de todo y de sentarse a ver al caja idiota y los teléfonos porque así se acostumbraron y ya no saben ni que entender de las clases en la banca y de los maestros que llegarán encabronados porque ya se habían acostumbrado a andar en chanclas y en trapos en la casa para ver sólo la computadora y usarla para regañar y enviar la tarea sin explicación, al final deberán de pasar a los brutos aunque nada sepan… pues sí, está de hueva…

Ya no sabemos cómo comportarnos en “sociedad”, nos aislamos y nos aislaron para mantenernos controlados y nos domesticamos y así la fuimos pasando con lo poco que teníamos y por miedo a la muerte y de cómo nos colocamos el cubreboca o a cada rato nos lavamos las manos como Poncio Pilatos para llevarnos a la cruz, o que si no podíamos abrazar a los que queremos ni hablar con los desconocidos, pues nos fueron doblando poco a poco y nos dejaron en una especie de orfandad, donde no sabemos ni qué ni cómo retornar a la realidad y ahora menos, pues estamos envueltos en la tragedia y nos damos cuenta de que efectivamente no tenemos ningún trabajo serio confiable y real y que nos pueden cambiar como se les pegue la gana porque así es la cosa y así lo fueron definiendo los López-Gatell del mundo, sólo para seguirnos chingando y ellos controlando y tomando vacaciones con un cinismo real que pasó todo concepto de solidaridad. Y pues sí, está de hueva.

Ahora estamos descontrolados porque al parecer lo que importa es el proceso electoral, no el que tengamos empleo, salud, educación, vestidos y sustento, no para qué, importa que los políticos mantengan sus niveles de representación y de puestos con presupuestos y ya chingaron, pero ello, no los jodidos del mundo ni del país, pues eso no vale nada, lo que queramos no tiene razón es parte de la política egoísta donde solamente v buscan la riqueza y no la felicidad, pues sí qué chingón, buscamos la felicidad, pero en la jodidez, como desarrapados, como Gandhi o Cristo y pues ya vemos en como termina todo, con riquezas enormes de los que controlaron el poder por las ideas, el dogma y la intolerancia…. Y pues así, efectivamente está de hueva.

