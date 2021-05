Carlos Cuevas se reencontrará con su público en concierto presencial

Este 15 de mayo en el Teatro del Parque Interlomas

Ofrecerá un repertorio digno del Rey del Bolero con algunas sorpresas

Arturo Arellano

Carlos Cuevas es uno de los grandes valores del firmamento musical nacional con tres décadas de carrera artística a cuestas, que le han valido el apelativo de “El Rey del Bolero”, mismo que refrendará este 15 de mayo con un concierto presencial en el Teatro del Parque Interlomas donde ofrecerá un repertorio cargado de clásicos, pero también de temas que se han hecho populares en la voz del interprete.

El maestro Cuevas en entrevista explosiva para DIARIOIMAGEN, nos contó “Tenía muchísimas ganas de regresar al escenario, encontrarme con la gente que te aplaude, que te hace vibrar, que te manda flores, felicitaciones, que te pide canciones en el momento. Agradezco mucho la oportunidad de estar en el Teatro del Parque, donde tenemos pensado un repertorio variado, que se irá dando en la marcha seguramente, estamos listos para cantar lo que nos piden, si nos piden algo en el momento se las vamos a cantar con mucho gusto, confió mucho en mis músicos, he estado con ellos toda la vida, de modo que podemos improvisar cualquier canción”.

Destaca que no serán solo canciones del repertorio clásico de los boleros, sino algunas que ha hecho conocidas en su voz y talento “No canto solo canciones conocidas por todos, sino que en cada disco meto una canción inédita, algo nuevo, de tal manera, que lo mismo hago en los conciertos, meto canciones nuevas, de esas que la gente ha hecho éxitos, cuando menos 15 o 20 canciones nuevas ya son éxito gracias a la gente. Es muy necesario hacer boleros nuevos, estrenar boleros”.

Adelanta que hay canciones infaltables en todos sus conciertos “Hay temas que no podemos dejar de cantar como ‘Contigo aprendí’ de Armando Manzanero, ‘Gema’, ‘Tres regalos’, ‘Rayito de Luna’ y otras mas contemporáneas como ‘Tú de que vas’ de Franco de Vita y varios temas que están ahí y la gente lo sigue pidiendo. Es algo muy bonito porque estando sobre el escenario la gente me pasa sus papelitos, sus servilletas con las canciones que quieren escuchar y yo con mucho gusto lo hago”.

Carlos Cuevas ha llevado el bolero a incontables rincones de México, Centro y Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos y España. Y ha compartido escenario con artistas tan grandes como Armando Manzanero, Placido Domingo, Julio Iglesias, Vicente y Alejandro Fernández, entre muchos otros, y en esta ocasión para celebrar a las madres y a los maestros en su día, adelantó que contará con “ una banda completa y a unos chavos que se llaman los Trenors de cuatro nacionalidades distintas, que van a cantar conmigo”.

El reto es mantenerse vigente en la música

Y es que para el maestro Cuevas, el reto actualmente es “mantenernos vigentes, que las nuevas generaciones escuchen este tipo de música y que siga viva, estar sobre esto, sobre nuestra carrera. Creo que hasta ahora lo he logrado, gracias a Dios, porque muchos compañeros han seguido este camino y graban boleros, lo que me da mucho orgullo , porque soy el único cantante durante 45 años que lo viene haciendo y ahora otros se han sumado, muchos baladistas que migran al bolero y les ha ido muy bien”.

En esa labor de atraer a las nuevas generaciones al bolero refiere “El bolero tiene mas de 150 años de haber nacido, hemos visto muchísimas nuevas corrientes musicales a través de la historia y nadie le ha pegado, sigue vigente, incluso, los mas chavos ya le están dando al bolero, gente como Natalia Lafourcade están grabando boleros”, dijo.

De tal manera que no descarta colaborar con interpretes jóvenes del bolero, tan es así, que “Ya estamos preparando una cosa muy bonita con gente joven, por ahora no puedo adelantar mucho, pero si estamos trabajando en algo que los va a sorprender, será para finales de año, es una sorpresa grande, porque es un trabajo muy grande y muy cuidado” comentó.

En ese sentido sobre los nuevos compositores dijo “Hay unos muy buenos como Carlos Macías, Jaime Flores, Leonel de Sin Bandera, muchísimos muy buenos, pero también hay otros muy malos o no son malos, sin embargo usan palabras que yo nunca cantaría, frases que desacreditan a la mujer, con faltas de respeto, sin embargo cada quien tiene sus gustos y cada quien sabe lo que quiere escuchar”.

“El rey” del bolero prepara mas shows online

Con la humildad que le caracteriza, nos cuenta el porque de su apelativo de “Rey del bolero”, que afirma “Ese mote, apodo, slogan se puede decir, me lo puso Raúl Velazco y creo que no sé si me pueda llamar Rey o no, pero soy el único cantante que desde hace 45 años sigue cantando boleros por convicción y no por moda, de modo que es una gran responsabilidad seguir atrayendo sobre todo a la gente joven a este genero. La constancia que he tenido en mi carrera, tantos discos, conciertos avalan todo eso, del sobrenombre”.

Después de haber triunfado con conciertos en línea, refiere “Es hermoso, sin embargo, no dejaré de hacer conciertos en línea porque me funcionaron muy bien, eso ya no va a morir, de hecho ya tengo uno listo junto a Kika Edgar, para el 2 de julio, uno más con Coque Muñiz y Rodrigo de la Cadena, que se va a llamar ‘La época de oro de Los Tríos’, evidentemente solo con canciones de trio; y uno más acabamos de grabar junto a Pancho Céspedes y Rosy Arango, desde Acapulco y que vamos a transmitir próximamente. Tenemos armados muchos eventos para este formato en línea”.

Así, luego de un año complicado por el tema de la contingencia sanitaria, Carlos Cuevas enfatiza en que “Hay que vivir el hoy, porque ya no sabeos lo que nos depara el día de mañana, ya ven lo que paso con la pandemia, yo tenia muchos planes, la gira de ‘Hagamos un trio’, otra gira muy extensa y todo se cayó, como diría la canción de Emmanuel ‘Todo se derrumbó’, de modo que solo quiero seguir cantando, grabando discos y mi programa de Youtube ‘A ritmo de bohemia’, todos los jueves hay nuevo episodio y es pura música”.

De tal manera que la reflexión de Carlos Cuevas es “Que tenemos que salir mejores seres humanos de todo esto que esta pasando, porque sino estaríamos brutos, si no aprendemos. Hay que vivir en paz, en armonía, con una calidad de vida mejor, quizá ya no trabajando tanto, sino atendernos como seres humanos, atender a tu familia, que es lo más importante, no hay nada mas grande, hay que aprender y valorar lo que realmente vale en esta vida”.

Finalmente adelantó que está por lanzar un disco con Sony Music a piano y voz, asimismo otro con todos los streamings que realizo de un año atrás y a la fecha, que se llama “Antología en cuarentena”, que es conformado de 5 Cd’s y 5 Dvd’s con 80 canciones “Lo pueden pedir en cualquier plataforma de ventas en línea, Mercado Libre, Amazon o descargarlo en cualquier tienda de discos”.