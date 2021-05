Istmo de Tehuantepec, un jugoso bocado

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EL TÍO LOLO no es ladino, es indio que ha leído y como tiene mucho tiempo para reflexionar o hacerle al pendejo intelectual, pues se queda pensando y fumando o tomando café no en las charlas largas de los intelectuales orgánicos que le sacan de quicio y le secan los sesos, no, solititito, a lo mejor por ello a veces le pone “pancho al niño” y acierta en lo que piensa o de plano se toma un mezcal de los muchos que le regalan o llegan a sus manos no sabiendo cómo, escribe porque se le pega su rechingada gana y no para cobrar o para que le tengan como hombre sabio y condenado a dar consejos, le choca dar consejos, está bien dice, es viejo y lo grave o bueno es que no ha llegado al punto de estar como consejero de políticos que ponen cara de what cada vez que uno de esos abre la bocota y hace declaraciones pomposas para que el político crea que es un fregón y pues paga, como a las prostitutas, cuando los usa.

El Istmo de Tehuantepec es la CINTURA DE LA PATRIA, siempre ha sido un jugoso bocado para los que han pretendido dividir al país o mantenerlo junto, los liberales observaron las pinches intenciones de los que ahora son considerados “el que bueno que estamos junto a los Estados Unidos” no como chascarrillo, sino como una forma de pensar mal para atinarle al bien, y mientras eso sucede pues antes, unos días antes de que algunos mensos idiotizados por el odio y la sinrazón, dice el tío Lolo, declaraban al Presidente “lord tlayuda”, pues este, nada menso, porque no lo es, pues comiendo rico y saboreando los sabores del pueblo dejaba claro que los marinos deberían construir, controlar y manejar el corredor del Istmo y esto para que no existieran inversiones extranjeras que se confabularan con los ya saben quiénes “traidores de la patria”, para chingarnos el México del sur, pero además por ahí, como toda conquista de lo bueno se comienza acariciando la cinturita, pues nadie es menso para dejar de observar que la invasión mayor la hacen por medio de las mafias y por las mafias del poder y del hacer chingaderas en el país, por ello, llegan los embarques de gente, armas, dinero, drogas y muchas chingaderas más por esos sitios y son la verdadera puerta de entrada de toda la delincuencia organizada incluyendo, por qué no decirlo a los grandes mafiosos y lavadores de dinero que se mantienen como “mecenas” y buenos amigos del Presidente y a lo mejor como hay muchos chamanes y brujos pues lo tren embrujado y esto no es nada bueno…

LA NETA ES QUE la cinturita de la patria no solamente es un bocado grande, es un punto estratégico que servirá para que con buenos militares y bueno, por ahí si hay mar y marinos que ojalá no anden como los de antes, coqueteando con los gringos, porque entonces sí que la chingamos porque dejarán la “iglesia y la patria en manos de ya saben quién y entonces, pues la chingamos”, seguro que los marinos y sus centros de inteligencia y seguridad ya andarán buscando a los organizadores de tanto desmadre que hay en la zona porque no pueden decir que no los hay, desde narcos, narco-guerrilleros, hampones de cuello blanco que ahora controlan los grandes capitales que llegan desde Colombia y Venezuela, Perú y Bolivia y de las mafias de Centroamérica para operarse como financieras clandestinas que cobran mucho porque controlan ya muchas zonas y desarrollos, que entran con armas y gente de todo tipo que hoy andan por ahí como husmeando, pero para chingar, y en fin, son los que compran y prostituyen a los políticos y funcionarios y vemos por esos caminos a muchos políticos recibiendo dineritos que les hacer multimillonarios y es cuando todo se jode y se llega a la narco-política y al narco-empresariado, y para ello necesitan a los financieros y especuladores que por algo les llegan a secuestrar y pues salen las historias sucias de las que nadie quiere hablar… y para que se den un quemón, muchos recursos entran desde EU por medio de “pastores” de iglesias y organizaciones que van cambiando y construyendo bases de cambio y desnacionalización y por esa razón, en muchos puntos, hay serios conflictos de grupos que se “oponen” a la obra, no por nada, sino para cobrar chantajes y dinero y alcanzar poder político para sostenerse en el medio. Los marinos saben navegar y a lo mejor sus grupos de inteligencia tienen una idea del trato y de la operación de esos grupos maloras y de la forma de pensar de los grupos indígenas en el cambio, sino, tendrán como dice el tío que recurrir a los “consejeros” pero de los buenos no de los que nomás andan chingando… y a ver como se hacen a la mar.

Y los recursos petroleros del sur y los de agua serán estratégicos y en esa región tendrán que parar a la invasión de migrantes y seleccionar los buenos para pasar y joder, si es que localizan a los malos, en fin, el trabajo será mucho y no sé si ya comenzaron, espero que sí, pero no tengo idea de cómo lo lograrán porque con los pinches sueldos que les dan a los marinos ni para vivir alcanza y muchos podrían caer, como han caído, no en el mar, sino de las chalupas en las garras de los mafiosos, y como son discretos, pues se dan los casos, pero no los escándalos y ahora deben tener un valor y la fuerza para valorar la función y la responsabilidad. Claro, tendrán que andar por tierra, pero de eso, pues ya saben mucho porque sin barcos ni funciones claras se la pasaban en la tierra, y ahora no se deberán marear porque el poder marea, y si esto hace con los inteligentes, pues ya podremos imaginarnos lo que hace con gente de poder que andan armados, y ahora tienen todo por hacer, mucho por hacerlo bien o cuidar que no se deformen los barcos y terminan como en aquella buena idea de los “barcos de cemento,” que como idea era genial, pero que en la realidad se hundieron. Ojalá no nos fallen y que lleguen a El Tule y compren sus botellas de mezcal EMBAJADOR que es el que dan en sus barcos cuando van a los destinos marinos en las prácticas normales, así que, salucita de la buena.

