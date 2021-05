“Olvídalo” es el nuevo sencillo de Edith Márquez que te hará vibrar

Tras éxito aplastante con “Entiende que ya”

La cantante prepara un disco completo para este año

Arturo Arellano

Edith Márquez es, sin lugar a duda, la cantante de música tradicional mexicana más importante de los últimos tiempos, pues gracias a su capacidad vocal e interpretativa, ha colocado su nombre junto a las máximas leyendas del género ranchero. Y para muestra, “Entiende que ya”, sencillo con el que logró un éxito incomparable en los últimos días, y que ahora es seguido de “Olvídalo”, un nuevo tema donde canta con el sentimiento característico del género, acerca de un amor que no la supo valorar.

Con “Olvídalo”, Edith busca refrendar el éxito que ha venido consiguiendo con sus nuevas canciones y en entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, comentó “he grabado las primeras ocho canciones de este proyecto, pude hacer algunos videos, he seguido haciendo ejercicio para estar siempre lo mejor preparada posible. ‘Entiende que ya’ fue muy bien aceptado por la gente y ahora con ‘Olvídalo’ la recepción no ha sido menor, la gente la ha aceptado muy bien, lo cual me tiene muy contenta”.

Este nuevo sencillo “tiene música alegre, pero no así la letra, es una combinación extraña, pero que gusta, funciona. Trata de un amor que no te supo valorar y que cuando quiere regresar, tú le dices ‘Olvídalo’, de tal manera que lo has superado. El video por su parte, combina mi imagen con animación y ese toque característico mexicano. El recibimiento ha sido muy bueno, vamos por más”.

Sobre el disco en general destaca “cada nuevo proyecto es complicado, sean covers, sean inéditas, o combinado, por ejemplo, ambos volúmenes de ‘Emociones’, que fueron versiones en mariachi de canciones conocidas fue un volado, porque podría gustar o no, lo mismo que un disco de pop, pueden ser un éxito o no, pero uno siempre se mete al estudio a hacer lo mejor que puedes. Esperando que el público lo disfrute, yo siento que cuando haces las cosas con amor, la respuesta estará llena de amor”.

Señala que será un disco de larga duración “tengo grabadas ocho, pero me faltan otras ocho, la temática siempre será el amor y el desamor, un poco mas el desamor porque me queda más cómodo, por lo que he vivido, siento que puedo transmitirle al público más ese sentimiento. Amo cantarle al desamor, a la mujer que está herida, porque muchas veces hemos sido engañadas, lastimadas emocionalmente, otras hasta físicamente, de modo que les seguiré cantando. Escuchar a las mujeres cantar las canciones con tanta pasión es increíble”.

Cuando regresen conciertos presenciales

no me querré bajar del escenario, afirma

Afirma que “en mi caso estoy orgullosa de ser mexicana, amo mi país, las tradiciones, su música, la comida, su gente, somos un pueblo hermoso, entonces defender sus sonidos, sus colores, siempre va a ser un reto maravilloso y satisfactorio. Recuerdo haber cantado en lugares como Rusia o Estados Unidos, con la bandera de México a un lado y el sentimiento es incomparable, incluso en México, me emociono cada que lo hago y me siento feliz de ser una mujer mexicana, que nunca ha dejado de cantar nuestra música que es respetada en todo el mundo”.

Siendo una representante de las mujeres y amada por la comunidad gay, señala que “es una responsabilidad enorme, pero tengo mucho agradecimiento, me conmueve, porque siempre he creído que uno hace las cosas con el corazón y cuando ves la reacción de la gente, sientes alivio. Es un trabajo arduo que se hace para sacar un proyecto, pero vale mucho la pena cuando la gente responde bien, tengo responsabilidad con ellos y no puedo hacer otra cosa que seguirles cantando, espero que pronto podamos regresar de forma presencial a los escenarios”, comentó.

Y afirma que una vez regresando a los escenarios de forma presencial, no querrá bajarse “se lo digo a mi familia, cuando pueda hacer conciertos con la gente de forma presencial ya no me voy a querer bajar, espero que pronto suceda, porque nos hace falta a los artistas estar en contacto con el público”.

En ese sentido, revela “antes hice conciertos online y funcionó muy bien, pero no es lo mismo, creo que para eso pones un concierto en YouTube, en mi caso hice algo diferente, porque si cantaba lo mismo que en mis shows no iba a funcionar, por eso hice las que siempre había querido cantar con un mariachi y un tequila, fueron canciones que nunca antes había cantado, pero máximo puedes hacer eso una vez, porque después caes en ver a tu artista favorito en la tele, no lo tienes cerca y para nosotros peor, porque cantarle a la cámara, aunque sepas que están del otro lado aplaudiendo y cantando, no es lo mismo. No haré otro streaming”.

Mientras tanto, destaca que “saldrán más sencillos, pero no sabemos cómo, porque cada canción tiene su tiempo, hay que darle su oportunidad. Entre un mes o dos meses irán saliendo canciones para luego liberar el disco completo”.

He tratado de crecer como artista y como persona

Al enfrentarse al confinamiento por la contingencia sanitaria, destacó “los artistas estamos acostumbrados a ir y venir, a viajar, eso de ‘enciérrate en tu casa’ no iba con nosotros, fue difícil, a mí me dio mucha ansiedad, tenía angustia porque los artistas vivimos de la música, algunos tienen otros negocios, pero yo vivo de los conciertos y no sabíamos cuándo podríamos trabajar de nuevo. Fue complicado, pero me adapté a hacer cosas diferentes a mejorar como artista y como persona”.

En este escenario destaca “he leído mas, he visto series más que nunca, he hecho cosas que quería tener el tiempo para hacerlas y no podía, estar con mi familia. Al principio no se podía, porque cuido mucho a mis papás, no podía abrazarlos, fue doloroso, además, ver a la gente enferma, triste, muchos negocios cerrando, el año fue trágico, pero, todo en esta vida debe ser un aprendizaje, esto va a marcar la historia. Les digo a mis hijos, ‘el día de mañana vamos a contar esto que revolucionó al mundo y debemos haber salido como mejores personas’”.

No obstante, reconoce que “afortunadamente estamos viendo una luz al final del túnel y si Dios quiere regresaremos a una nueva normalidad en septiembre-octubre de este año. Con cuidados y recomendaciones, porque esto se va a quedar de por vida, pero una vez más juntos y en este caso, con shows presenciales”, concluyó.