Panam México da a conocer a 8 de sus nuevos embajadores

#igualesperodistintos

400 participantes, 6,000 votos emitidos y solo 10 ganadores

En conferencia de prensa, Panam, dio a conocer a 8 de las 10 personas que resultaron ganadoras para convertirse en embajadores de la marca cien por ciento mexicana, todos de diferentes partes de la República Mexicana y quienes participaron en dinámicas a través de redes sociales, donde finalmente, los votantes decidieron a sus favoritos.

Angie Braga, de Mérida Yucatán, contó que conoció a Panam porque que su abuelito los usaba para ir a trabajar y que ella los usaba para hacer ejercicio en la primaria, “cuando vi que lanzaron la convocatoria, no dudé en tomarme una foto y participar porque, aunque soy de Mérida, vivo en la Ciudad de México, soy integrante del ballet folclórico de Amalia Hernández y también soy nutrióloga, creo que tengo mucho qué aportar. El hecho que me escogieran la verdad me tiene muy contenta y agradecida”.

Por otra parte, Jessica Kinich es una artista plástica oriunda de Monterrey, Nuevo León, “me enteré de la convocatoria por redes sociales y me llamó la atención que apoyan muchísimo al talento mexicano, así que pinté unos tenis que traía siempre puestos y para mi es un orgullo estar aquí” comentó.

Yareli Ramos, del Estado de México, dijo “me enteré de la convocatoria y lo que hice fue mostrar mi talento en el futbol y combinarlo con la marca. Estoy feliz de que me hayan elegido”.

Panam afirma que los ganadores son personas reales, “no son influencers pagados, son personas que desde pequeños usaban la marca y con diferentes talentos. De tal manera, que a todas las personas que ahora trabajan con nosotros se les preparó para que fueran mejores creadores de contenido de lo que ya eran. Fueron tres meses de preparación a los jóvenes, para que mostraran su talento sin engaños, tal cual con sus diferentes talentos” destacaron voceros de la marca.

A lo cual agregan “los ganadores los escogió la gente, no nosotros, ya que somos una marca muy democrática, lo más votado es lo que gana al final, lo que si nos fijamos es en que aporten algo de valores. La dinámica fue pensada para 7 ganadores, pero fue tanta la respuesta y tanto el talento que tuvimos que extenderlos a 10”.

Cecilia Aguilar de Morelia, Michoacán y elegida entre los ganadores comentó “conocí la marca hace poco, por un amigo que traía unos muy padres, busqué la marca para comprarme unos y cuando vi que tenían tantos modelos dije, esto es diferente, me encantó”.

Fernando Gómez, originario de Puebla, también elegido para representar a Panam apuntó “conocí a Panam porque a mi abuelo le gustaba mucho usar la marca, vi la convocatoria y dije es ahora, me dedico a la fotografía urbana y estoy orgulloso de formar parte de la familia de una marca que ya es grandísima”.

Otro ganador fue Juan José, comediante y psicólogo, de la Ciudad de México, quien señaló “me motivó que es una marca de la gente, sentimos la marca como algo más cercano, algo muy de México”.

Finalmente, Carlos Montejo, ganador de Ciudad del Carmen, opinó “cuando se casó mi hermano, se casó con tenis Panam y seguimos ocupándola porque se quedó como parte de la familia y estamos agradecidos de estar aquí”.

Al cuestionar a los representantes de Panam ¿qué cursos les proporcionaron a los jóvenes talentos?, respondieron que “se les dio un entrenamiento de profesionalización como líderes de opinión e influencers, con una empresa especializada producción audiovisual manejo de redes. La razón porque lo hicimos, por un lado, es por darle voz a la gente, como marca darle rol a los mexicanos, que se expresen con su vocación y personalidad; y, por otro lado, nosotros llegamos a más público, ya que muchos ubican en el pasado a la marca y queremos que se enteren que efectivamente tenemos un pasado, pero también un presente. El propósito es que nos conozcan a través de nuestros propios usuarios” concluyeron.