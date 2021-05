The Color Forty Nine

La agrupación de música indie norteamericana regresa para cautivar a México

En 2021 lanzarán 2 EP’s, videos musicales y colaboraciones con grandes músicos y artistas

No es fácil encasillar a The Color Forty Nine. Su música es un elegante misterio, espacioso y exuberante, evocadora y jubilosa. Es un balance entre temas divergentes y paisajes sonoros, sutilmente desvinculado de lo predecible. La música es un reflejo del desierto en las complejidades de las ciudades fronterizas de San Diego y Tijuana, las bardas indeseadas, la mezcla de culturas, los inmensos cielos.

Su primer lanzamiento homónimo en 2018 definió claramente una cualidad única y se vio recompensado con dos nominaciones a los Premios de la Música de San Diego, incluyendo un codiciado guiño a “Mejor Nuevo Artista”.

“Su nombre invoca imágenes de mineros de antaño, y las canciones de The Color Forty Nine contienen oro escondido, esperando a ser hallado. Quien los escuche será recompensado si elige caminar con ellos por aguas turbias para encontrarlo” – SAN DIEGO CITY BEAT

Con el confinamiento del 2020, The Color Forty Nine aprovechó el tiempo para grabar 12 nuevas canciones para dos nuevos EPs que buscan lanzar en la primavera y el otoño de 2021.

Colaboraron con el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, quien cantó los versos en español de What Would I Know? / Yo Que Sé ?, una canción que trata sobre temas fronterizos y nociones más amplias de la condición humana. También hicieron una colaboración con el artista ganador del Premio Smithsonian National Portrait Gallery, Hugo Crosthwaite, para crear un video de animación, dibujado a mano para la canción que se lanzará en julio de 2021.

En un abrazo con un acercamiento colaborativo con diferentes artistas, la banda ha hecho equipo con una variedad de pintores, bailarines, titiriteros, animadores y cineastas internacionales para dar una nueva vida a su música a través de videos para muchas de sus canciones, si no es que todas, para el 2021.

También están musicalizando un cortometraje y documental con el equipo de producción ganador del Emmy, Dignicraft. Grabadas a lo largo del año 2020, las nuevas canciones están siendo mezcladas por el ganador del Grammy Latino, Dave Parra, en la Ciudad de México.