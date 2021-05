Mara tiene miedo al debate entre candidatos; hay muchas preguntas qué responder sobre su mala gestión

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Oportunidad para demostrar quién es el mejor para Cancún: Issac Janix Alanís

Issac Janix Alanís, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) de Fuerza por México, Partido Rosa, informó que el debate contra sus contrincantes políticos, este miércoles en Chetumal a las seis de la tarde, será una muy buena oportunidad para demostrar quién es el mejor y quién va a arriba en las encuestas, por lo que ya se podría vislumbrar quién es el más preparado y el de propuestas acordes a lo que más le preocupa a los cancunenses.

Señaló que “la candidata del Verde (Mara Hermelinda Lezama) la trae descendente en las encuestas; vamos a ampliar la ventaja después del debate y Chucho (Pool), desafortunadamente los apoyos que ha tenido del gobierno del estado no se han manifestado, por eso llevamos 15 puntos arriba”.

Sobre la “guerra sucia” que le están haciendo, comentó que ya fue a la Fiscalía General y a la Contraloría a denunciar que el ex director de Tránsito y de la Dirección de Transporte municipal, Rodrigo Alcázar, quien no ha hecho entrega recepción, estuvo dando despensas a cambio de votos, con el gremio de taxistas.

En el tema del retiro de anuncios espectaculares, señaló que están en proceso de denunciar, ya que cuentan con evidencias, porque aparte de los seis de su campaña, les han retirado otros del partido, a nivel nacional, al que también le bajaron dos.

En cuanto a los líderes vecinales, a los que supuestamente les ofrecieron mil pesos quincenales, a través de uno de sus representantes, para que los ayuden a convencer al electorado que voten por él, contestó que es parte de la guerra sucia que le están haciendo sus detractores; “esa es una de las viejas mañanas que usan, pero desafortunadamente no les va a servir”, aseguró.

Para los que no lo conocen, puntualizó que es un cancunense nacido aquí, hace 39 años, Premio al Mérito Deportivo, seleccionado nacional de ajedrez, representante de nuestro país en tres ocasiones, empresario toda su vida y desde hace tres años, político.

Para finalizar, Issac Janix precisó que ahora está participando en el Partido Rosa, Fuerza Por México, que está a favor de respaldar a la mujer y lo que más le interesa es que en Cancún se recupere la paz y la prosperidad y no acostumbrarnos a esta dinámica que llevamos, ya que desafortunadamente se han incrementado los operativos en Cancún.

Al menos 21 mil empleos podrían perderse por posible confinamiento

Con la nueva ola de contagios a Covid-19 en al menos 9 de los 11 municipios, la preocupación no está sólo en el sector salud, sino en el empresarial, pues de regresar a semáforo rojo, la ciudadanía se vería obligada a retomar el confinamiento y los negocios a cerrar completamente, al menos hasta que se controle el rebrote, de tal manera, que hacen un llamado urgente a todos para que respeten las medidas de prevención y se revierta la situación antes de llegar a ese punto, que representaría despidos y un nuevo desplome de la economía y el turismo.

Es decir, que la recuperación de fuentes laborales en el estado es uno de los temas que tendrán una afectación inmediata, en caso de un nuevo confinamiento, poniendo en riesgo, según estimaciones de los empresarios, a 21 mil 049 empleos que se habían recuperado entre marzo y abril del año en curso.

Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante abril fueron seis mil 996 fuentes de empleo, las que fueron dadas de alta, para llegar a un total de 384 mil personas aseguradas y con una tendencia al alza constante desde que arrancó este 2021, sin embargo el panorama puede cambiar drásticamente, si no se pone un freno a la ola de contagios a la enfermedad de forma inmediata.

Durante marzo, al menos 14 mil 053 fuentes laborales fueron generadas, haciendo un total de 21 mil 049 en los últimos dos meses, tras el desplome generado por la pandemia que alcanzó una pérdida de 107 mil empleos, según los reportes ante el IMSS.

De tal manera, que en un escenario de repunte de contagios, el sector empresarial ha manifestado su preocupación, pero también que ya realizan acciones que ayuden a una reactivación económica responsable, esperando que los casos disminuyan y no sea necesario retomar el confinamiento, que al menos hasta esta semana es una posibilidad bastante latente.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Sergio León Cervantes, declaró: “Estamos impulsando la atracción de nuevas inversiones, de proyectos de emprendedores y siguiendo las recomendaciones de seguridad sanitaria, sobre todo esto último, porque sin un avance en el semáforo, es imposible arrancar proyectos de una forma más libre y masiva”.

Es por ello, que lanzó un llamado urgente a la población a cuidarse para no retroceder en el semáforo, porque de ser así se pone en riesgo a toda la economía. “Es algo que afecta no sólo a los empresarios, sino también a las familias que dependen de estos negocios, es por ello que debemos respetar todas las medidas y sumar juntos a revertir la situación de altos contagios”.

Por otra parte, Issac Reza Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, afirma que las empresas continúan adquiriendo deudas, para poder cubrir sus gastos operativos y nóminas, pues su interés es evitar la quiebra a toda costa, sin embargo, conforme avanza el tiempo ,a situación se vuelve más complicada, en el sentido de que la deudas crecen y los ingresos vuelven a disminuir.

En el caso de Benito Juárez (Cancún), a fin de revertir la ola de contagios, se anunciaron medidas de cortes en avenidas con la finalidad de disminuir la movilidad, mientras que las ocupaciones hoteleras continúan por encima del 50% y el cierre de las actividades turísticas no es una opción para las autoridades.

Reportan inconformidad por cierres viales en Cancún

Desde el pasado fin de semana entraron en vigor los diferentes cierres viales en algunos puntos de Cancún con el fin de disminuir la movilidad de las personas y con ello contrarrestar la enorme ola de contagios a que golpea a la ciudad, sin embargo, algunos ciudadanos manifestaron su inconformidad a través de diferentes testimonios en redes sociales, donde incluso calificaron que esta determinación es inútil para revertir el crecimiento de nuevos casos de Covid-19.

Las autoridades municipales informaron mediante redes sociales que este cierre se dará en las zonas donde se tiene registrado el mayor número de contagios en la ciudad, siendo hasta el momento el “Crucero Puerto Juárez” y la Avenida Tulum, donde más se han presentado portadores de la enfermedad.

“Estas medidas se toman con la finalidad de evitar aglomeraciones debido a que Quintana Roo se encuentra en riesgo de regresar a semáforo rojo, por lo que los cierres comenzaron desde el sábado de 23:00 horas a 01:00 de la mañana y así continuarán durante los próximos días, al menos hasta lograr una baja de contagios”, detallaron en redes sociales.

No obstante, turistas y prestadores de servicios turísticos piden a las autoridades no cerrar las calles, pues argumentan que no sirve de nada, “al contrario, crea problemas al turismo, mejor que vigilen y hagan cumplir el uso de cubrebocas, y que regulen y vigilen la capacidad autorizada en el transporte público” señalaron algunos de los afectados.

Otros, incluso denunciaron que las autoridades no han cumplido en llevar a cabo los protocolos adecuados en las diferentes etapas, pues antros, bares y restaurantes se han visto saturados, sin respetar el 60% de su capacidad permitida en el marco del semáforo naranja de riesgo epidemiológico.

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González ha exhortado a la población a triplicar esfuerzos para cumplir con las normas de salud, pues la entidad cumple 5 semanas en ascenso de casos por Covid, y aunque del 17 al 23 de mayo se mantendrá en semáforo naranja, no descartan la posibilidad de un retroceso a Semáforo Rojo, en el caso de que no disminuyan los casos, reconoció,

Finalmente, la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, ha destacado la importancia de contar con burbujas sanitarias para proteger al turista desde que llega al destino hasta que regresa a su ciudad de origen y manifiesta que cerrar las actividades turísticas no es una opción, ya que se ha demostrado que se pueden llevar a cabo estas actividades bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com