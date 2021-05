Alimentos que contienen hierro

Las espinacas. Proporcionan muchos beneficios para la salud y tienen muy pocas calorías. 3,5 onzas o 100 gramos de espinacas cocidas contienen 3,6 mg de hierro o un 20% de IDR.

Aunque no es hierro hemo, por lo que no se absorbe con tanta facilidad, las espinacas también son ricas en vitamina C. Es muy importante la ingesta de esta vitamina, ya que incrementa de forma significativa la absorción del hierro.

Mariscos. Los mariscos son sabrosos y nutritivos. Todos los tipos de mariscos son ricos en hierro, pero las almejas, las ostras y los moluscos son especialmente buenos.

Carne roja. La carne roja es saciante y nutritiva. 3,5 onzas o 100 gramos de carne picada contienen 2,7 mg de hierro, lo que supone un 15% de IDR. La carne también es rica en proteínas, zinc, selenio y muchas vitaminas B.