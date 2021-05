Desafuero, esto todavía no termina

Así las cosas…

Humberto Mares N.

En memoria a René.

El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca anunció, en su oficina en Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, una gira por Estados Unidos y Canadá, luego de 22 días de no dejarse ver, ante el desafuero y la muy probable detención por parte de la autoridad judicial.

El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, resolvió que el gobernador de Tamaulipas sigue protegido contra posibles acciones penales de las autoridades federales, dado que así lo determinó el Congreso estatal. El viernes pasado el magistrado resolvió desechar la controversia constitucional que promovió el Legislativo local contra el proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados Federal el 30 de abril. El Congreso local, con mayoría azul, buscaba terminar con el asunto y poner a su gobernador a salvo totalmente, pero no pudo.

El magistrado González Alcántara, si bien no le salvó la cabeza del todo al gobernador, sí le dio un respiro al reconocer el fuero reconocido por el Congreso local y no podrá ser aprehendido. El asunto se extiende hasta que concluya el mandato del gobernador García Cabeza de Vaca en octubre de 2022.

Por lo pronto, el gobernador tamaulipeco no enfrentará los cargos y sujeto a proceso penal por lavado de dinero y fraude fiscal hasta dentro de un año y medio aproximadamente, sin embargo, trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) se prepara para solicitar una orden de aprehensión en su contra, luego de que un ministro de la Suprema Corte desechó el recurso del Congreso tamaulipeco. Es más que claro que el pleito es en serio.

Pero considero, estimado lector, que es bueno que esto se pospusiera, porque en estos tiempos electorales no sería nada sano para el proceso que ya tiene bastantes ingredientes ajenos, a lo que corresponde a unas elecciones.

Sin duda, el más grave es el accidente gravísimo del Metro L12 en donde buscan crucificar a quien hizo bien su trabajo, o al menos eso asegura que es Jorge Gaviño, diputado local por la Ciudad de México y que lejos de huir o buscar pretextos de inmediato, pidió lo citaran al congreso para aclarar cualquier duda sobre su gestión como director del Metro en la gestión de Miguel Ángel Mancera.

La pandemia sigue en el mundo, aunque hemos avanzado como humanidad en algunos países, pero seguimos en plena emergencia y lo vemos claramente con lo que sucede en la India, mientras los grandes laboratorios que fabrican no deciden si van a liberar sus patentes para que la la vacuna pueda fabricarse libremente y que el mundo, todos, puedan vacunarse y terminar cn la pandemia, que ha sacudido severamente, en todos sentidos a la humanidad.

Aquí en México la emergencia está como hace un año, “pero ahora con tendencia a la baja” según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que afirma que la tendencia va a la baja en los contagios de Covid-19 en México. Según López-Gatell vamos a la baja en 31 estados de la república van en reducción sostenida y se va a mantener esa tendencia. Por cierto, fue vacunado en la escuela Benito Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en donde enfatizó que mientras más mexicanos reciban el antígenos más pronto se avanzará en el control de la epidemia. ¿Por qué no lo hacen?, sería la pregunta. Ese es el principio de la vacunación; descubrió el hilo negro.

Existe una gran emoción porque las autoridades han declarado semáforos verdes y otros amarillos, como la Ciudad de México. Pero esto, querido lector, es debido a la presión de empresarios y comerciantes para activar la economía y desde cierto punto de vista es entendible. Otro factor importante para levantar las prohibiciones son las elecciones, quieran o no el gobierno quiere mandar mensajes positivos y no descartemos que podemos regresar al naranja, porque los contagios siguen y las muertes también, así que no cantemos victoria estimado lector, esto no ha acabado.

Este lunes, México reportó 49 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que llegó a un total de 220 mil 433 decesos, con a 2 millones 381 mil 923 contagios confirmados, hemos recibido 29 millones 163 mil 275 vacunas y se han vacunado 298 mil 037 personas, que representa el 12.2% de la población, informó ayer la Secretaría de Salud (Ssa). La emergencia no ha terminado debemos seguir en máxima alerta. 4 estados presentan repuntes. Quintana Roo, Colima, Baja California y Tamaulipas. En Cancún hay cierre parcial de zonas de alta concentración de turistas.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pide diálogo ante diferencias por T-MEC, para buscar las soluciones a los problemas recientes y para evitar futuros inconvenientes. Anuncia para el 17 y 18 de mayo reuniones con representante comercial de EU.

En lo que llega y se ponen de acuerdo, inversionistas sacan miles de millones de dólares de México, ante el nerviosismo que ha generado el alza en las tasas de interés en Estados Unidos, los extranjeros retiraron 6 mil 640 millones de dólares del mercado de deuda mexicana durante los primeros cuatro meses de 2021.

Por su parte, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público anunció que le apostará México al T-MEC. El titular de la SHCP, Arturo Herrera, afirmó que quieren aprovechar la relocalización de cadenas de valor, sobre todo asiáticas, clave para el T-MEC, que confían en que se levante, luego de que estuvo todo año en un “impasse”, debido a la pandemia y sus implicaciones económicas, sin embargo, a partir de ahora será la palanca que ayude en el proceso de recuperación para el despegue de la economía, consideró el funcionario. Así las Cosas, hasta pronto cuídese.

