Quintana Roo reporta 29 mil jóvenes de entre 15 y 29 años buscando trabajo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La dependencia en el sector turístico pasa factura a la región caribeña

La crisis del coronavirus ha dejado a México con menos puestos de trabajo, y a más de un año del inicio de la pandemia todavía quedan 2.1 millones de empleos por recuperar, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); Quintana Roo continúa siendo uno de los estados más afectados en todo el territorio nacional.

Quintana Roo, con una tasa de desocupación del 8,2%, es el estado más afectado. Su dependencia en el sector turístico, que se desplomó un 46% en 2020, le ha pasado factura y a la región caribeña, le siguen Ciudad de México, con un 7,3% de desocupación y el Estado de México, con el 6,5%, lo cual tampoco es casualidad, pues las dos últimas son las entidades más golpeadas por los contagios y los fallecimientos por Covid-19.

Sin embargo, la entidad más golpeada económicamente entre sus jóvenes es Quintana Roo, que reportó a 29 mil personas de 15 a 29 años que salieron a buscar trabajo a finales del año pasado y no lo lograron; además es donde más aumentó la pobreza laboral, pasando de 28.3% en 2019 a 43% en 2020, según Coneval. Siendo Tulum el municipio con la tasa más alta de personas en este rango de edad.

Asimismo, el Producto Interno Bruto sufrió un desplome histórico en la entidad con una caída de 24.2 % en 2020, el más severo de todo el territorio nacional, por lo que la entidad tardará en recuperar por completo sus niveles de actividad económica hasta 2027.

A nivel nacional, la precariedad es otra de las secuelas de la crisis, es decir, que las personas subocupadas, que estarían dispuestas a trabajar más horas, han aumentado de 4,6 millones en el primer trimestre de 2020 a 7,3 millones en los tres primeros meses de 2021; un aumento de 2,7 millones de personas.

De igual manera, hay otras señales que confirman la tendencia y es que las personas que trabajan más de 48 horas semanales han pasado de representar el 26,9% de la población ocupada al 25,9%, mientras que las que laboran menos de 15 horas han subido del 6% al 6,7%.

Tianguistas tramitan más de 150 permisos de ausencia

Más de 150 tianguistas tramitaron un permiso de ausencia en Quintana Roo, número que hasta hace tres meses era de sólo 80 vendedores, quienes dejaron de acudir a trabajar por temor a un contagio o por no tener suficiente dinero para sostener sus negocios.

Melitón Ortega Ramírez, líder de la Unión de Tianguistas y Comerciantes Ambulantes en Quintana Roo, explicó que la mayoría de estos son personas vulnerables, adultos mayores o con alguna complicación de salud, quienes optan por ausentarse; y es que alrededor del 25% (375) de los mil 500 vendedores afiliados carecen de acceso a los servicios de salud.

En este escenario, muchos decidieron ausentarse de sus puestos para evitar contagios, sin embargo, no han perdido su lugar, ya que solicitan un permiso por determinado tiempo, el cual lo pueden renovar hasta que puedan volver al tianguis.

Ortega Ramírez comentó que ante el aumento de casos no se les ha notificado de nuevas medidas, sin embargo, “seguiremos laborando con los protocolos que ya tenemos y que consisten en la instalación de filtros sanitarios, dotar de agua y jabón los puestos, uso de cubrebocas y alcohol en gel. Si llegamos a rojo, ya dijo el gobernador que va a cerrar todos los tianguis, por eso estamos combatiendo los contagios”.

El líder de los tianguistas agregó que pese a los esfuerzos, todavía hay personas que se resisten a seguir los procedimientos. “La autoridad no está haciendo mucho fuera de aquí, ves a la gente caminando sin cubrebocas en las calles y no ves una patrulla ni nada, en lugares donde pasa mucha gente, es ahí donde hace falta la iniciativa de la policía”, dijo.

Finalmente, advierte que el cierre de los tianguis representaría un golpe para las más de tres mil familias que dependen de las ventas, ya que incluso algunos, han solicitado permisos de ausencia al no poder con sus gastos operativos, es decir, que la afectación financiera continúa latente.

Implementa el gobierno estatal cinco

acciones para evitar regresar al semáforo rojo

Tras el brutal repunte de contagios a Covid-19, con cinco semanas de incidencia al alza y dos en el semáforo naranja de riesgo epidemiológico, el gobierno estatal ha decidido “actuar con contundencia”, pues el objetivo principal es evitar a toda costa el retroceso a rojo, con lo que se debería retomar el confinamiento y el cierre de las actividades comerciales, además de que se convertiría en la única entidad de todo el territorio mexicano en este escenario una vez más.

El gobernador Carlos Joaquín González envió un mensaje a través de sus redes sociales, donde advirtió a los quintanarroenses que estamos en el momento crucial para no ir del semáforo epidemiológico naranja al rojo, pues los niveles de contagios de Covid-19 siguen en alarmante crecimiento.

“Actuar con contundencia es lo único que puede revertir la realidad, como todos saben el semáforo estatal nos indica qué tanto y qué tan rápido nos estamos enfermando, cuál es nuestra disponibilidad hospitalidad y cuál es la probabilidad de cambiar de color, si se mantienen ciertas tendencias”, detalló.

De igual manera, reiteró que el semáforo es una herramienta que permite tomar acciones preventivas a fin de que el escenario pandémico no empeore, es decir, que en este momento los quintanarroenses se encuentran aún en posibilidad de revertir los indicadores y no regresar al rojo, “así que hay que adaptarse a medidas restrictivas para prevenir los contagios, pero en particular en Benito Juárez (Cancún), donde la curva de contagios va gravemente en ascenso”, indicó.

Es así, que el gobierno del estado implementa cinco acciones que deben ser seguidas por todos los habitantes, en el marco de la nueva normalidad, si es que se quiere lograr una reactivación económica segura, pronta y responsable, de tal manera, que no son opcionales, son una obligación para todos.

Las 5 acciones obligatorias para todos

Acción número 1: Supervisión de horarios de manera estricta para que los establecimientos cumplan con el aforo en semáforo epidemiológico naranja y quien no lo haga, será sancionado y puede llegar hasta la cancelación de su licencia.

Acción número 2: Las competencias, ferias, expos y exhibiciones deben estar en el contexto de burbuja sanitaria, con pruebas PCR para los asistentes, de tal manera que no podrán salir hasta que termine el evento.

Acción número 3: En coordinación con los gobiernos municipales se debe implementar el cierre de calles y restringir la movilidad en las principales avenidas, por lo que se sugiere estar atentos a los anuncios por los canales oficiales para evitar complicaciones en traslados. De igual manera, el transporte público y privado será monitoreado, ningún vehículo debe superar el número de personas permitidas en el color naranja del semáforo epidemiológico.

Acción número 5: Las reuniones sociales que son masivas serán sancionadas, pues ponen en riesgo a toda la población, “no es justo que por el esparcimiento de unos cuantos, se ponga en riesgo la salud de muchos”, señalaron.

Finalmente, Carlos Joaquín González advierte que buscan endurecer la postura ante el incumplimiento de las normas de salud para salvar la vida del mayor número de personas, “no hay acción pequeña y todo esfuerzo se va a reflejar en el semáforo”, concluyó.

Velocidad de contagios crece en zona norte

La zona norte de Quintana Roo incrementó en cinco puntos su velocidad de crecimiento de casos Covid- 19 entre el domingo pasado y el lunes, pues tenía un registro de 0.41 y un día después reportó 0.46. En ese mismo lapso aumentó dos puntos porcentuales la ocupación hospitalaria, pasando de 20 a 22 por ciento, de acuerdo con el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud estatal.

En este escenario, el ejecutivo estatal informó a través de su cuenta oficial de redes sociales que sostuvo reuniones con líderes de diversos sectores como transportistas, tianguistas, restauranteros, hoteleros y comerciantes en general, a fin de platicar sobre la aplicación de protocolos de prevención, ya que es de crucial importancia el cuidado de la salud de clientes, colaboradores y familias, en un momento tan critico para el estado.

Hay que recordar que desde que se registró el primer caso de Covid-19, el 13 de marzo de 2020, el estado ya acumula más de 25 mil contagios, más de 2 mil 600 fallecidos y las cifras siguen creciendo. En cuanto a los pacientes recuperados, la Sesa refiere que al menos 30 por ciento tendrá secuelas importantes, por lo que la recomendación es evitar a toda costa enfermarse y la única manera de hacerlo es aplicando las normas de salud en todo momento.

En los hospitales aún se encuentran más de 170 pacientes internados a razón de la enfermedad, mientras que alrededor de mil 400 están en aislamiento social, es decir, que llevan su tratamiento médico desde casa.

En el desglose por municipios se informó que Benito Juárez (Cancún) es el más afectado con más de 12 mil 600 casos positivos y casi mil 700 defunciones, mientras que Othón P. Blanco (Chetumal) reporta casi 6 mil positivos y más de 322 defunciones. Por otra parte, Solidaridad (Playa del Carmen) acumula más de 3 mil 500 pacientes y más de 300 defunciones, a la par que Cozumel tiene casi 800 casos positivos y más de 123 defunciones.

Felipe Carrillo Puerto tiene al menos 500 casos positivos y en este municipio han muerto 72 personas, mientras que en Lázaro Cárdenas hay más de 400 infectados acumulados y casi 40 muertes por coronavirus. En Tulum, se reportan más de 426 casos acumulados y más de 35 fallecimientos por coronavirus, lo mismo que en Bacalar hay más de 340 acumulados positivos y al menos 15 defunciones. En Isla Mujeres hay un acumulado de más de 290 personas positivas y al menos 31 han muerto, mientras que en José María Morelos hay 180 casos positivos y 40 muertes confirmadas, finalmente en Puerto Morelos hay 48 casos positivos y14 defunciones desde que se declaró la contingencia.

