“Juan y la Muerte” da elementos a las familias para enfrentar las pérdidas

En temporada hasta el 18 de julio

La puesta en escena de César Chagolla se presenta en el Foro Shakespeare y está basada en un cuento tradicional purépecha, que nos transporta a la magia de nuestro país

Arturo Arellano

Escrita y dirigida por César Chagolla, la puesta en escena “Juan y la muerte” extiende su temporada en el Foro Shakespeare, todos los domingos hasta el 18 de julio, asimismo es producida por Cortejo Producciones en conjunto con Judith Inda como productora asociada.

Chagolla, en entrevista para DIARIO IMAGEN, platica “yo soy el autor, dramaturgo y director de la obra que cuenta la historia de una familia compuesta por un niño pequeño y una mamá que está muy enferma, es un padecimiento extraño del que los médicos dicen que no se va a recuperar. Juan, el niño que vive a las orillas del lago de Pátzcuaro en Michoacán, se va a dar un paseo en lancha, para desahogarse de la noticia, pero en el lago se encuentra a la muerte y le dice que va a buscar a una mujer muy enferma, al notar que se trata de su madre, Juan la encierra en un frasco”.

En este escenario “la madre de Juan se empieza a recuperar, pero el mundo se vuelve un caos porque sin muerte no hay cómo alimentarse, los animales invaden los pueblos, las ciudades y nadie muere, no hay nada que comer, todo se convierte en una locura es entonces que Juan debe tomar una decisión, no es spoiler, así arranca la historia”.

“Juan y la muerte” está inspirada en un cuento tradicional anglosajón que habla de un personaje que atrapa a la muerte, lo cual trae serias consecuencias, por lo que Chagolla agrega “trato esta historia llevándola a la tradición y la festividad del Día de Muertos en México. Yo soy de Michoacán y siempre he estado empapado de esta tradición que nos identifica a los mexicanos en el mundo. Lo que vamos a ver en el escenario es la Cosmogonía purépecha”.

De tal manera que, la muerte tiene una forma particular en la historia, que es descrita por el autor como “diferente a la persona con capucha o ese esqueleto con una oz que nos muestran normalmente, más bien tiene estética mexicana, con un traje tradicional purépecha y vinculada en su forma con el Dios de la muerte, ella sale del lago, que es la salida del mundo de los muertos. Es un sincretismo entre lo anglosajón y lo mexicano”.

Así, “Juan y la muerte” no solo es la historia sino la estética, pues Chagolla nos cuenta “la parte visual está inspirada en Michoacán y sus particularidades, toda la arquitectura es una plataforma giratoria que le da un espacio particular a la obra, lo mismo los vestuarios son de la zona de Pátzcuaro. El vestuario es con bordados, faldas que generan mucho atractivo y colorido para también llamar la atención de todos y trasladarnos al lago. Asimismo, usamos máscaras que funcionan como títeres que aportan un plus a la técnica actoral”.

Luego de haber estrenado la obra, afirma que “el público sale agradecido y satisfecho, porque se abre el diálogo de la muerte, que es complicado, más en estos tiempos en que es inevitable hablar de ella, es doloroso. Los padres de familia nos agradecen que les planteemos el tema de la muerte a los niños, creemos que no entienden por completo el tema de la muerte, pero realmente ¿quién lo entiende?, ¿quién tiene la respuesta?, sabemos que sufrimos los que nos quedamos, ¿pero los que se van? Es por ello que en esta obra, las damos elementos diferentes para enfrentar las pérdidas”.

Y es que según el autor “hay muchos duelos no resueltos en la actualidad, porque hemos perdido libertades, espacios de trabajo, familiares y amigos, todos pasamos por un duelo en la pandemia, por eso es importante esta obra”. Y destaca muy importante “hablar de la muerte con los niños sin subestimarlos, hay cosas que entienden mejor que nosotros. Mas que salir confrontados con la muerte, salimos reconciliados con ella, es un apapacho para las personas que hemos perdido a alguien que amamos”.

Finalmente celebró que “afortunadamente estamos de forma presencial, pero tanto el espacio como la compañía mantenemos todas las medidas de seguridad, empezando por que el aforo del teatro, que es limitado a 30%. Hay mucho espacio entre las personas, se toma la temperatura, se aplica gel antibacterial y todo a lo que debemos estar acostumbrados, la gente debe usar mascarillas”.

“Juan y la muerte” es una producción teatral nacional realizada con el estímulo fiscal del art. 190 LISR (EFIARTES). Las funciones para esta extensión de temporada serán los domingos a las 13:00 horas, en la sala principal del Foro Shakespeare en Zamora #7 Col. Condesa.

