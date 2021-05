Triple empate por la alcaldía de Cancún entre Issac Jánix, Mara Lezama y Jesús Pool

Derecho de réplica

José Luis Montañez

El candidato que más ha crecido en esta campaña es el de Fuerza por México

Sin duda alguna, el candidato que más ha crecido en este proceso electoral para la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo, es Issac Jánix, abanderado del naciente partido Fuerza por México, pues de iniciar la contienda en un tercer sitio y con más de diez puntos de desventaja, ahora se encuentra en un empate técnico y peleando el primer lugar con sus opositores Mara Lezama, de la alianza Partido Verde Ecologista-Morena; y Chucho Pool, de la coalición PAN-PRD.

En el debate celebrado el pasado miércoles entre los aspirantes a la presidencia municipal de Benito Juárez y de acuerdo a los sondeos del mismo, Issac Janix fue el participante que más destacó por sus propuestas para mejorar la seguridad, la educación, el sector salud, empleo, pero sobre el tema de la inseguridad que más preocupa a los cancunenses.

Para los conocedores de los temas políticos, tanto Mara Lezama, como para Jesús Pool, llegó un momento en que se estancaron, permitiendo que los alcanzara el aspirante de Fuerza por México, que está cerrando fuerte su campaña con una oferta que ha llamado mucho la atención de los habitantes de este bello polo turístico.

No respetan límite de aforo en Playas de Cancún; son tierra de nadie

Arranca una semana más y el rebrote de Covid-19 en Quintana Roo sigue sin ser controlado, lo que pone a la entidad cada vez más cerca de retroceder al semáforo rojo, y es que ni la ciudadanía ni las autoridades han hecho valer los protocolos a fin de evitar ese escenario y todos los días se ve a gente sin cubrebocas, ni sana distancia, no sólo en las calles y comercios, sino en las playas, particularmente de Cancún donde los aforos sin rebasados sin temor a las consecuencias.

Así, con las playas de Cancún como verdadera tierra de nadie, la afluencia de gente ha sido considerablemente mayor en las últimas semanas, situación que se ha salido de control, al no haber presencia de las autoridades encargadas de que el aforo límite en el marco del semáforo naranja sea respetado, así como los demás protocolos por parte de los visitantes.

Por ejemplo, durante un recorrido se pudo notar que Playa Delfines fue la más visitada por pobladores locales como por turistas nacionales y extranjeros, no obstante, al no haber conciencia ciudadana, el resultado fue que se generaron tumultos, aglomeraciones y saturación en los baños, donde se juntaban más de 20 personas esperando pasar, es decir, haciendo fila, sin sana distancia e incluso sin cubrebocas.

De tal manera que, a pesar del incremento alarmante en el número de enfermos por Covid-19, la gente sigue abarrotando los espacios públicos, sin miedo a enfermarse, esto se pudo constatar, también en la zona de las letras que forman las palabras de Cancún, es decir, en el parador turístico, donde es común que los turistas hagan largas filas mientras esperan su turno, siendo también un punto de alto riesgo de contagios.

Otra de las más concurridas es Playa Gaviota Azul, ya que se encuentra en el corazón de la zona hotelera, muy cerca de la zona de antros, por lo que todo tipo de turistas llegan a disfrutar de sus amenidades. Sin embargo, el problema que se registra en ese lugar es el numeroso tránsito de personas que ingresan por un pequeño pasillo en donde no se cumplen las medidas de higiene.

Por otra parte, Playa Tortugas y Playa Gaviota Azul también tuvieron grandes aglomeraciones y aunque esto pudiera ser positivo para la economía de los negocios locales, sin embargo también es un riesgo en el tema de la contingencia sanitaria, más aún cuando no se ha logrado contener el rebrote en la entidad y cuando la indicación por parte de las autoridades de salud, es quedarse en casa en la medida de lo posible.

Durante la última semana, de acuerdo con la información compartida por el gobernador Carlos Joaquín, en las burbujas sanitarias, que espacios donde se realiza la detección de Coronavirus, se registraron 21 positivos en la zona hotelera, justo en la zona de antros, cerca de Playa Gaviota Azul, de tal manera, que no se puede descartar el riesgo de enfermar si se siguen provocando tales concentraciones de gente en los balnearios de esta ciudad.

Instalan módulos de pruebas rápidas en tianguis de Cancún

A fin de hacer frente a la ola de contagios a Covid-19 en Quintana Roo, principalmente en Cancún, donde se ha detectado el mayor número de contagios, se han instalado módulos para aplicar pruebas y detectar la enfermedad de manera oportuna entre la población, asimismo, con ello evitar que la ocupación hospitalaria siga creciendo.

De tal manera, que durante esta semana, todos los días será instalado un módulo de pruebas rápidas gratuitas en alguno de los tianguis de la ciudad, en donde el personal de la Secretaría de Salud espera atender a 300 personas por jornada,

Abelardo Aranda, responsable de este programa en Cancún, declaró: “Queremos mantener un mejor control del virus entre la población, por lo que instalaremos módulos gratuitos en los tianguis de Cancún, esta semana. Ya hemos arrancado en diferentes puntos y afortunadamente la respuesta ha sido muy buena”.

Explicó que los módulos estarán en los accesos principales y operarán de ocho de la mañana a tres de la tarde, sin límite en el número de pruebas, aunque estiman que realizarán 300 por día, es decir, que podrían ser más o menos, según la disponibilidad de los reactivos.

El funcionario aclaró que las pruebas son pensadas para quienes aún no están vacunados, toda vez que en el caso de quien ya está inmunizado, únicamente mostrará que tienen anticuerpos contra este virus, no obstante, la prueba no se le negará a nadie y por el contrario se está haciendo un plan de difusión a fin de que no sólo quienes acuden al tianguis se realicen la prueba sino, aquellos que vivan en las cercanías y puedan llegar a los módulos.

La difusión de esta campaña se encuentra en marcha, sin embargo, muchos no se enteran sino hasta que llegan a los tianguis, donde afortunadamente han cooperado para que se lleve a cabo el procedimiento de forma segura y ordenada.

Aunque Arana se negó a dar cifras de las pruebas realizadas así como de los casos positivos que han detectado en el arranque de la campaña, sí destacó que a todos aquellos que resultan enfermos de Covid son enviados al médico para su valoración y en todo caso de ahí serán remitidos a sus hogares par aislarse se sumarán a las cifras de ocupación hospitalaria.

Exponen a los niños a contagiarse

Decenas de niños son expuestos a la Covid-19 en tianguis de Cancún, pues aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños menores de tres años no lleven cubrebocas para evitar riesgos de asfixia, si se pueden contagiar y llevar ese virus a adultos en casa, por lo que es preferible que no salgan a lugares con alta concentración de personas.

La supuesta reapertura económica, que se preveía fuera gradual, ordenada y responsable, no logró llevarse a cabo, pues la mayoría de los padres de familia, se niegan a dejar a sus niños en casa y los llevan con ellos a los espacios públicos como plazas comerciales, parques, playas y tianguis, donde hay gran afluencia de personas.

Escenario que no debería ocurrir, pues las autoridades de Salud recomiendan que los niños no anden en lugares con alto flujo de personas, sobre todo en donde se producen aglomeraciones, o donde la gente anda sin cubrebocas ni mantienen las medidas de sana distancia.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 12 de abril del 2020 y 14 de marzo de 2021, se han registrado 48 mil 380 casos de niños afectados por la Covid-19 en México; según datos de la Secretaría de Salud, esto representa 144 contagios por día.

La OMS advierte que los niños de todas las edades pueden enfermarse por coronavirus, pero la mayoría de ellos no se ven afectados de forma sintomática; en su mayoría los pequeños presentan síntomas leves con respecto a los adultos, pero no se descarta que pueden llegar a presentar daños severos, por lo que podrían llegar a ser hospitalizados.

Canirac pide no bajar la guardia para evitar el rojo

Por otra parte, Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, manifestó su preocupación porque los casos de Covid-19 continúan aumentando de tal manera, que pidió a sus agremiados que no bajen la guardia a fin de evitar el retroceso a semáforo rojo.

“La mayor preocupación del sector se mantiene en el sur del estado, donde no han logrado reactivarse y de retornar al color rojo sería un duro impacto nuevamente a la economía, uno del que difícilmente se van a recuperar”, advirtió.

A esto agrega: “La preparación es bastante fuerte para todos los restauranteros en el Caribe Mexicano, el sur del estado es el que tiene más rezago económico, pero aquí en la parte norte del estado hemos estado reforzando mucho elocuentemente las medidas, tanto en restaurantes y los que operan como centros nocturnos”.

Las medidas sanitarias del sector restaurantero, según el líder de este sector, están basadas en el manual de “mesa segura” que fue avalado por la Cofepris y la Secretaría de Turismo y que se ha puesto en práctica a nivel nacional, además se les ha pedido a todos sus agremiados que respeten los horarios y se mantenga el aforo permitido del 50%.

Lo anterior, sumado a las cinco medidas que se implementaron, sobre todo en la zona norte, Quintana Roo, se logró mantener en color naranja el semáforo Epidemiológico esta semana sin embargo, el líder empresarial insistió en la importancia de o bajar la guardia “Nosotros estamos haciendo lo nuestro, pero le pedimos a los candidatos a presidentes municipales y diputados federales, tomar en cuenta las recomendaciones y evitar en la medida de lo posible las concentraciones masivas en esta recta final de las campañas”, pues de no ser así los casos seguirán creciendo y el rojo sería inevitable.

