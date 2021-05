PAN-PRI-PRD firman acuerdo que va más allá de lo electoral

Adriana Moreno Cordero

AMLO-amlito ¿quedó ya en el pasado?

Qué bueno que a dos semanas de las elecciones del 6 de junio, la oposición conforme una alianza para enfrentar a Morena y destaque que ésta va más allá de lo electoral. Sin duda hay coyunturas en la vida y más en la política, que hay que formar un frente común, en este caso, para combatir al partido oficial que -no es descabellado señalarlo- está destruyendo al país.

Sin embargo, hay un detalle que llamó poderosamente la atención de ese cónclave. Resulta que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, unió su voz a la de los dirigentes del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano, para cuestionar la errada política del presidente Andrés Manuel López Obrador; la manera en que se ha entrometido en las ya muy próximas elecciones violando la ley; la forma en que promociona a sus impresentables candidatos, y si no, que le pregunten a Félix Salgado Macedonio y la “caravana de karaoke” que ha convertido la campaña de su hija, Nancy Salgado, admiradora de Selena, así como las “maromas” que, tanto el tabasqueño como el líder de su partido, Mario Martín Delgado, han tenido que hacer para sostener a sus candidatos y que han llegado al grado de atacar “sin ton ni son” al Instituto Nacional Electoral, lo que le ha servido para adelantar el fraude en los ya próximos comicios.

Esta vez no en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la República, sino en un céntrico hotel de la Ciudad de México, Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Zambrano detallaron que dicha alianza pasa de lo electoral a la coalición legislativa y explicaron que si bien son importantes las gubernaturas que se juegan en esta importantísima jornada electoral, sin duda lo urgente es lograr un equilibrio en el Congreso, mismo que ha roto López Obrador y dejar esa política de un solo hombre que toma decisiones que no pueden ser cuestionadas, ni en una coma.

Fueron 10 puntos en los que llegaron a acuerdos los dirigentes del PRI, PAN y PRD y son dignos de destacar algunos, como el no permitir la desaparición de organismos autónomos; y no avalar ninguna reforma que no tenga razón de ser, léase, las ocurrencias que tan seguido tiene el inquilino de Palacio Nacional.

Otro punto sumamente importante es que el bloque opositor subrayó que varias gubernaturas que se jugarán el 6 de junio, desafortunadamente, la decisión la tomará el crimen organizado, como por ejemplo, en Guerrero y Sinaloa y es inevitable citarlo, quién puede olvidarse del culiacanazo, gracias al cual, Ovidio Guzmán goza de libertad.

Y a pesar de que el Revolucionario Institucional ha prometido que devolverá a la ciudadanía lo que se ha perdido en nombre del “austericidio” lopezobradorista, es precisamente el PRI el partido que en la Cámara de Diputados ha votado conjuntamente con Morena un mayor número de iniciativas; más aún que el Partido del Trabajo, que es una de las principales rémoras del partido oficial.

Entonces, ¿somos o no somos?, porque el caso de Acción Nacional, “se cuece aparte” ya que el enfrentamiento con los morenistas es total. Ahí está la “moneda en el aire” del caso del desafuero o no del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien por cierto, reapareció ayer en una reunión con integrantes de su gabinete, en Casa Tamaulipas.

Ya pasó algún tiempo, cuando recién Alejandro Alito Moreno, llegó a la dirigencia nacional del tricolor, empezó a correr la especie en los corrillos políticos de que entre el gobernador con licencia de Campeche y el presidente, había un acuerdo soterrado, de tal forma que, como se recordará al líder del tricolor lo llamaron “Amlito” y entre esos supuestos acuerdo, estaba que luego del tremendo descalabro que sufrió el Revolucionario Institucional en las elecciones del 2018, donde el tabasqueño llegó a la presidencia de la República, el PRI no terminara por desmoronarse.

¿Será que esa presunta alianza por debajo de la mesa quedó ya en el pasado o en el olvido?

*** Durante la inauguración del curso virtual “Derechos de las mujeres y la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género” la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), Liselotte Correa de la Torre, garantizó que el Proceso Electoral Federal 2020-2021 contará por primera vez en la historia con un andamiaje normativo que garantiza la participación política de las mujeres no sólo en condiciones de igualdad, sino también en un ambiente libre de violencia. Recordó que, durante el proceso en curso, el más grande de la historia por diversos elementos como son más de 21 mil cargos en disputa, la participación de las mujeres se coloca con el 51 por ciento de las candidaturas y aun así se mantiene la resistencia y oposición a su presencia en estos espacios.

*** Presentó una queja ante la Comisión nacional de Derechos Humanos, (CNDH), el candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, en contra de López Obrador, “por comprometer la democracia nacional”. Es bien conocido que el inquilino de Palacio Nacional se ha dedicado a atacar constantemente al abanderado Garza Santos, e incluso, violar el principio de presunción de inocencia, al acusarlo de delitos electorales y esto tiene una razón, López Obrador ve muy, pero muy alicaída a su candidata, la expriísta Clara Luz Flores y, ¡vaya!, que el tabasqueño ha hecho el trabajo sucio a su partidos. Adrián de la Garza agregó en su queja que con esa actitud desafiante, López Obrador atenta contra los principios constitucionales de la ciudadanía y de la democracia. Por cierto, en un intento por repuntar, Clara Luz se promociona en el último tramo de las campañas con el lema “lo nuevo, nuevo, es una mujer gobernadora”. El problema es que si se recuerda que en la CNDH lo que hay es una Piedra a las órdenes de López Obrador, lo más probable es que la queja del candidato de la Garza, se pierda.

*** Mañana, la organización “Mexicanos Primero”, que preside David Calderón, presentará un estudio nacional sobre Regreso a Clases y Equidad, basado en una investigación de campo en el que se analiza la viabilidad de este retorno a las aulas y de entrada, lo visualizan como muy complicado. En el caso de la CDMX ha promocionado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para ver si con esto sí logra tapar la negligencia que ocasionó la tragedia en la Línea 12 del Metro, de pasadita, es también una medida electoral, porque eso de regresar el 7 de junio sin las condiciones óptimas para alumnos, maestros y demás personal de los planteles escolares, es un sinsentido, por decir lo menos.

