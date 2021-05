Para reflexionar

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

CON LA IMPUNIDAD, CON LA FALTA DE VIGILANCIA Y CON EL MACHISMO, PUES SE VAN DANDO MUCHOS CASOS COMO EL DEL FEMINICIDA DE ATIZAPÁN, MONSTRUOSO EN TODOS LOS SENTIDOS, Y ASÍ AGUANTAMOS A LOS CANDIDATOS MACHISTAS QUE ALIENTAN ESAS ACCIONES…. NO TENEMOS VERGÜENZA.

Pues al parecer al secretario de Marina ha retornado con el sable desenvainado y ha acusado a la Suprema Corte de parecer ser el “enemigo en casa”. Y es que en realidad muchas de las transas que se realizan cuando se consigna a los grandes mafiosos se dan en barandilla y en las declaraciones donde no puede, no conocen o se hacen cómplices del asunto los abogados y las dos partes, y pues en poco tiempo salen en libertad, algunos mal pensados dicen que es política de austeridad y que lo que sucede es que no se quieren mantener a los presos ricachones en prisión porque ahora los que ganan son los concesionarios de la privatización de los penales. Es lógico que es frustrante para los funcionarios responsables que no den resultado sus esfuerzos porque existen la corrupción y las complicidades, pero no todo es problema de los juzgadores, habría que repartir bien las culpas e investigar para conocer la realidad de lo que sucede en la administración de justicia y sobre todo, en que no existen controles contra la ambición y la corrupción.

Es impresionante el constatar que los grandes medios de comunicación en vez de entender que su exceso de información y sumisión en favor del neoliberalismo generó el descrédito y la confianza en la información, ahora, pretenda buscar y culpar de su fracaso empresarial al Presidente y a los comunicadores, así, solamente realizaron una labor de reacción visceral en los mexicanos para responder a las manipulaciones del poder y no para servirles en su análisis y solución, es así que en vez de crecer se hundieron y cuando dicen que ahora estamos gobernados por puros “mediocres y tontos”, hay que recordar que los actuales, son producto de los grandes trasformadores que nos gobernaron y que fueron formados como los mejores intelectuales del neoliberalismo y la gente, cansada y encabronada, voto en su contra.

Así, vemos que ahora los grupos de la “imposición”, no de la oposición, que no existe, dicen que hay que analizar lo que declara Cuauhtémoc Cárdenas cuando dice que el actual gobierno no es de izquierda, y cabe preguntar cuando en realidad él ha sido un hombre de izquierda y de cómo en vez de defender el triunfo otorgado por el pueblo de México en contra de Salinas, prefirió doblegarse y dejarle el paso al poder para reunirse a los pocos días con él para mostrar su sumisión al poder real.

No es que sea viejo, eso no importa, hay dirigentes ancianos que han dado resultados en los cambios, lo que sucede es que no tenemos dirigentes que tengan credibilidad porque no han sido congruentes entre sus declaraciones y su actos, así también esta es una de las crisis que vive el actual gobierno, porque no tienen los cuadros reales que les puedan dar congruencia y continuidad real, por ello, la operación del Presidente para ser la portavoz de los candidatos y mostrar su imagen dejando a un lado la imagen de los demás y protegiendo solamente a los que él considera pueden ser elementos reales y confiables para la sucesión presidencial y en este esfuerzo está un desgaste enorme pero que para el presidente vale la pena correr.

Las voces de la oposición solamente hablan de que hay que correr y cerrarle el paso al Presidente y su grupo, olvidando que en su momento es el que no tenemos gente educada ni preparada para gobernar, pero cuando la tuvimos, los grandes doctorados formados en el extranjero solamente llevaron al país al desastre y la tragedia y esto provocó el enojo y encabronamiento de los mexicanos que optaron por voltear su voto en favor de AMLO, así que si ahora se quejan, finalmente, AMLO, podríamos decir que es el producto del desmadre y la crisis que dejaron los cultos y preparados que hoy reclaman el poder con simples rabietas y denostaciones, pero no con propuestas reales ni soluciones, y como ya no les creen la realidad es que sigue imperando el resentimiento social de los mexicanos que mantienen un alto nivel de credibilidad y confianza al presidente no a su organización, por ello es que él encabeza la “campaña electoral” porque sabe de su valor y credibilidad entre las clases populares que son la mayoría del país, así que lo mejor es que los opositores no le anden “rascando los huevos al tigre” porque puede comenzar a rugir y actuar.

Cuando Don Porfirio Muñoz Ledo habla de congruencia solamente bastaría recordarle sus discursos alabando y lamiendo el trasero de Díaz Ordaz y condenando a los jóvenes asesinados en Tlatelolco por la represión del 68 y ya dejen de hacerle al “pentonto”, la realidad es que la inmensa mayoría de la dirigencia de aquello años ahora son incorporados al poder y a los puestos con presupuestos y así incluso los “cansados” como Bartra y otro más, prefieren irse a cobrar bien sus servicio que luchar por un cambio real, porque en realidad jamás tuvieron la idea del mismo, sino de la oportunidad de llegar a ser burócratas de la “robolución” moderna, en mucho tienen razón, pero no hay duda que no tienen capacidad de lucha ni de continuar en la ideología porque la ideología perdió valor cuando se prostituyo la política y a los políticos… y ahí está el verdadero peligro.

