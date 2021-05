Puma Suede: los tenis que revolucionaron la moda y el streetstyle

La silueta con más de 50 años de historia y legado que es considerado un clásico por los expertos en el mundo del sneaker

PUMA, la marca deportiva, honra a los clásicos Suede, con PUMA Suede Classic XXI, uno de los modelos que representan la primer silueta de estilo de vida de PUMA. Este modelo se remonta a 1968, fecha en que se lanzó la versión que fue llamada “Crack”, un slang muy famoso entre las décadas de los 50’s, 60’s y 70’s, que significaba “el mejor de su clase” refiriéndose a grandes atletas, quienes se convirtieron en el referente de este lanzamiento.

Comenzando con este concepto de “Crack”, la marca fue evolucionando junto con la silueta hasta 1980 cuando se convirtió en Suede, uniéndose al nuevo género del momento: el hip hop, el cual fusiona lo mejor del rap, el breakdance y el graffiti. Sin saberlo Suede se convirtió en la favorita de los amantes de esta corriente, ya que representaba su estilo de vida y contaba con los detalles estéticos de los seguidores del rap.

Con este increíble éxito y con las generaciones que revolucionaron la industria del streetstyle y la música, se unió otra subcultura que estaba disfrutando de su propia etapa histórica, el renacimiento del skateboarding. Este grupo encontró en Suede una silueta que además de ser duradera, versátil y cómoda, hacía match con su estilo urbano y fue parte de la realización de kickflips y slides en todo el mundo.

Durante los siguientes 30 años, el modelo más icónico de PUMA permaneció siendo parte de los amantes de los sneakers y tuvo pequeñas adaptaciones en sus detalles agregando cuero, lana, piel de serpiente y denim. Este año la marca regresa con Suede Classic XXI en detalles de gamuza en un color negro que son un must en el guardarropa de todo streetstyler. En esta nueva generación los fanáticos de los sneakers, ahora le dan su propia personalidad a esta silueta, las mujeres lo reinventan y lo llevan con looks atrevidos y trendy que transforman su concepto y se vuelve un fashion item, mientras que para los hombres, nuestros freestylers favoritos los llevan a sus presentaciones con looks urbanos. Esta era nos muestra que los Suede Classic XXI, son un clásico que sin duda debe estar en tu guardarropa, por su diseño minimalista que lo hace el complemento perfecto para cualquier print o color.

Encuentra tu silueta favorita de Suede en Puma Stores seleccionadas, puma.com, Innvictus.com y Amazon . El precio de los tenis Suede Classic XXI es de $1,799.00 pesos.

