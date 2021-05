Degradación en seguridad aérea, por parte de EU, previo a que Kamala Harris visite México

Adriana Moreno Cordero

Consecuencia de las ocurrencias del presidente López Obrador

A dos semanas de que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visite la Ciudad de México, un día después de las elecciones del 6 de junio, y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté considerando que la funcionaria norteamericana lo acompañe ese día a su gustadísima conferencia de prensa mañanera para que vea cómo hace a diario el ridículo el tabasqueño, como balde de agua helada cayó la decisión del gobierno de Washington, concretamente de la Administración Federal de Aviación, (FAA por sus siglas en inglés), la degradación a nuestro país a Categoría 2 por incumplir estándares internacionales de seguridad aérea, por lo que las compañías aéreas ya no podrán extender vuelos hacia el vecino país del norte, lo que ocasionó que aerolíneas nacionales vieran caer estrepitosamente sus acciones.

En cuanto se enteró de esta muy mala noticia, el inquilino de Palacio Nacional intentó subestimarla, dijo que su gobierno no tenía pendientes en ese rubro y lo seguirá haciendo hoy en su “stand-up” mañanero, pero en nada podrá borrar que esto se trata de una consecuencia de las muchas ocurrencias que un día sí y al otro también, tiene el tabasqueño

Lo anterior, porque hay que subrayar que esta es una calificación que en este caso Estados Unidos, le da a las autoridades aeronáuticas, ojo, no a las aerolíneas mexicanas que, no sobra señalar, cumplen con todos los estándares de calidad y como pudieron, resistieron en esta pandemia de Covid-19.

Esta decisión la emitió la FAA luego de una auditoría que realizó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en la que se hicieron 28 observaciones y se habrían detectado graves emisiones, como por ejemplo, la falta de inspectores calificados para supervisiones.

Este grave hecho, nos trae a la memoria la manera en que cuando era candidato presidencial, López Obrador pugnó por la cancelación de la Terminal Aérea de Texcoco, sí, esa que recibió un premio de arquitectura aun cuando el obsesivo inquilino de Palacio Nacional la había clausurado. La degradación emitida por la FAA, es una delicada consecuencia.

Seguramente, las autoridades de Estados Unidos ya vieron los videos en los que se muestra el pírrico estado de uno de los “elefantes blancos” de esta llamada Cuarta Transformación: el Aeropuerto “Felipe Ángeles”, que son dos pistas llenas de polvo, pero eso sí, que ya inauguró López Obrador hace varios meses con un vuelo de 10 minutos en el que, como dice un clásico refrán, “le salió más caro el caldo que las albóndigas”.

También, el gobierno de Joe Biden, ya vio ese intento de logotipo que se dejó ver por las “ex benditas redes”, de ínfima categoría, que más tardó en salir que en retirarse.

Cuitláhuac Gutiérrez, dirigente de la Canaero, ha calificado como gravísima esta afectación a la aeronáutica mexicana, ya que la coloca en una situación de suma fragilidad en cuanto a la competencia, el impacto económico, movimiento de mercancías y recordó que el mercado internacional entre México y EU, representa un 60 por ciento, así que sin duda, en un pésimo momento se llega esta degradación.

Por su parte, José Suárez Valdéz, secretario de prensa de la ASPA subrayó que esta delicada decisión de la FAA, incide en la fuerza laboral en la industria de la aviación nacional. “Estamos en un momento de recuperación e impacta en el número de horas voladas así como en los planes de recuperación”, por lo que Suárez Valdés propuso recuperar la categoría uno y regresar así a un grado de expansión.

Igualmente, el crecimiento que venían teniendo las líneas aéreas mexicanas se ve cortado de un tajo. Muy importante es también anotar que al romperse los códigos compartidos el gasto de los boletos se incrementa. En fin, esta es una decisión muy delicada; las aerolíneas mexicanas ya no se podrán recuperar con rutas hacia los Estados Unidos.

*** Para los senadores del PAN que coordina Julen Rementería, el anuncio que hizo hace dos días por el presidente López Obrador sobre la compra de la Refinería Deer Park, genera varias preguntas: ¿Por qué la insistencia en invertir 8 mil 900 millones de dólares en la refinería de Dos Bocas cuando, dado el costo de adquisición del 50 por ciento de las acciones fue de 595 millones de dólares?, si tal como dice el Presidente, Dos Bocas tendría la misma capacidad de refinación que Deer Park, es un sinsentido pagar seis veces más por la misma infraestructura. Asimismo, los legisladores albiazules agregaron que una empresa tan endeudada, con finanzas tan comprometidas debería tener una planeación rigurosa, sin embargo, de la noche a la mañana, pareciera que a alguien se le ocurrió comprar una refinería para complacer los caprichos del Presidente. Otras interesantes preguntas que provienen de diversos foros son: ¿Por qué pagar por una refinería que genera pérdidas a Pemex?, Deer Park tuvo pérdidas en 2019 por mil 438 millones de dólares y de 4 mil 56 millones de dólares en 2020? Ante esto, el tabasqueño no tiene respuesta.

*** Que será el 29 de mayo cuando la siempre flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se vacunará en la alcaldía de Tlalpan, donde fue titular y gratos recuerdos se le vienen a la mente a la funcionaria, por aquello de los desastres, uno, el del colegio “Enrique Rébsamen”, cuando era delegada y evidentemente tuvo que ver en el asunto que por cierto, nunca se esclareció bien a bien y el otro, más reciente, la tragedia de la Línea 12 del Metro.

*** Luego de la encomiable defensa que hiciera la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, finalmente le enviaron a la “eficiente” directora del Metro, Florencia Serranía, 58 preguntas y acomodándole todo a modo de la funcionaria, tendrá 30 días para responderlas y desde luego, se trata de la tragedia de la Línea 12 de Metro, en la que la señora Serranía Soto está metida “hasta el cuello”, aunque sus correligionarios y la jefa de Gobierno, se empeñen en negarlo. Hay que recordar que la mayoría morenista se negó a que Serranía Soto fuera a comparecer de forma presencial al Congreso, esperando que pasara el tiempo, pero esta tragedia no debe quedar en el olvido, así como tampoco sus autores. Pero siempre en defensa de la incapaz funcionaria -no sea que se vaya a cansar-, 32 serán las preguntas que le enviará Morena. No obstante, algunos cuestionamientos le piden que dé a conocer el reporte de los trabajos de mantenimiento y el impacto de la reducción de recursos. Con razón, Florencia Serranía sigue escondida.

