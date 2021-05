De “sargento López Obrador”, el Presidente pasó a “falso mesías”

Angélica Moya, la candidata ausente, en Naucalpan

Demoledora la portada que The Economist, el semanario más importante del Reino Unido, le dedicó ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador, con el título “Mexico’s false messiah” y aparece una imagen del inquilino de Palacio Nacional, más bien serio y adusto, rodeado con un marco de sus principales “elefantes blancos”, sus “obras estrella” como la refinería de Dos Bocas, con el consabido empleo de energías sucias, a lo que le apuesta el tabasqueño; esos caminos “artesanales” que se construyen en el país que tanto le presumió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y lo invitó a conocer, pero sobre todo, destaca el inmenso poder que el Ejecutivo le ha dado al Ejército.

En este sentido, llama la atención que apenas tres días después de la tragedia en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, el mismo semanario con sede en Londres, publicó un artículo. En esa ocasión, en este mismo espacio se comentó este hecho, que ahora bien vale la pena reproducir:

“Sin embargo, el Presidente debería de estar muy consciente de que en el mundo, lo ven con bastante escepticismo. En el periódico The Economist -con sede en Londres-, en las páginas 37 y 38, apareció un interesante artículo con el título: ‘Ambiciones Militares del Sargento Andrés Manuel López Obrador’, en el que se destaca todo el poder que el tabasqueño les ha otorgado a la milicia. O sea, el músculo militar de AMLO, como lo refiere el conocido diario a los que el tabasqueño les da mucho más dinero y poder y lo ilustra con una gráfica sobre estos recursos otorgados en billones de pesos, pese a la austeridad que tanto vocifera el Presidente mexicano.

“Es indudable por información de este tipo, que en general, en el mundo, no les gusta nada el proceso de militarización en México, a cargo, ¡quién lo diría!, del inquilino de Palacio Nacional, quien recientemente dijo que nuestro país no era colonia del poderoso vecino del norte. Son varios los hechos que se citan en el artículo en ciernes, y que sustentan la forma en que el tabasqueño ha fortalecido a las fuerzas armadas”.

En esa entrega, se consignó que durante su gestión, López Obrador fue degradado de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, a, simplemente, “sargento López” y lo hizo la propia élite militar nacional, que cada vez, se reitera, recibe más poder por parte del tabasqueño que, de cara a las elecciones del 6 de junio, se ve cada vez más debilitado.

*** En qué estado de salud se encontrará la candidata a la presidencia municipal de Naucalpan, del PRIAN, Angélica Moya, que de plano no acudió a la reunión de la Coparmex, segunda casa de los panistas, con todos los candidatos del Estado de México a dicho municipio, para firmar el Acuerdo de Cumplimiento Electoral a los Compromisos de Campaña 2021. Como se sabe, la Coparmex es un sindicato patronal, que ha acompañado siempre a los panistas, por eso causó extrañeza que no asistiera la abanderada emergida de Acción Nacional y con ello, se estaría reafirmando lo que en días pasados Moya colocó en sus redes sociales, esto es, que estaba afectada en su salud. ¿Acaso continuará así? Además, en la celebración de la firma, los asistentes a dicho encuentro comentaron que Moya también estará ausente en el debate que convocó el IEEM, a celebrarse el próximo domingo. Los candidatos a la alcaldía de Naucalpan, por respeto a los electores, deberían rendir cuentas sobre su estado de salud, y no engañar a los ciudadanos que el domingo 6 de junio saldrán a votar. A quien sí se le vio, fue a la candidata morenista que busca la reelección para el ayuntamiento naucalpense, Patricia Durán, quien ocupó una mesa por cierto, muy escondida en el evento con los empresarios, no sea que la fueran a reconocer. De la señora Durán Reveles se dijo que no asistirá al ejercicio democrático convocado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el próximo 30 de mayo.

*** Quien definitivamente resultó triunfador en el debate de los candidatos a la presidencia municipal de Mérida, Yucatán, fue el abanderado del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, que además, va adelante en las preferencias electorales, siendo su más cercano seguidor, el panista Renán Barrera Concha y está lejos del senador con licencia.

*** Menudo pleito que se traen en Baja California, resulta que una parte del Comité Directivo Estatal del PRI, no se encuentra nada a gusto con la candidata de la coalición conformada con el PAN y el PRD al gobierno del estado, Lupita Jones, que no ha prestado la atención debida a su candidatura y se dedica de tiempo completo a erigirse como la segunda ganadora, la artífice del certamen en el que ganó la chihuahuense, Andrea Meza. El dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, refrendó su apoyo a la ex Miss Universo, sin embargo, Carlos Jiménez Ruiz hizo público que recibió un escrito de consejeros políticos estatales y municipales en el que le solicitaron retirar el apoyo del PRI porque, indicaron, a una semana de las elecciones del 6 de junio, la señora Jones no ha cumplido con las expectativas de lo que se supone sería, una alianza ganadora, razón por la cual, ese sector del priísmo estatal, se sumó a la candidatura de Jorge Hank Rhon, el abanderado del PES.

*** Inmediatamente se dejaron sentir reacciones por parte de los panistas y el presidente del CDE albiazul en el estado, Enrique Méndez Juárez, lamentó la postura del PRI y señaló que el anuncio resultó ser “una sorpresa para nosotros” y explicó que Jiménez Ruiz lo hizo a título personal y las dirigencias nacionales del PRI y PAN y no están en la misma sintonía que el dirigente estatal del tricolor. Aseguró que Acción Nacional va a ir hasta el final con la ex Miss Universo y dice que generará una molestia en el estado. ¿Será?

*** Las dirigencias del PRD, PAN y PRI en la Ciudad de México firmaron como testigos la Agenda de Gobierno para las alcaldías en la capital, evento al que asistieron 20 abanderados a alcaldes en la modalidad de candidaturas comunes. La presidenta del PRD en la CDMX, Nora Arias, incluyó el necesario rescate y ampliación de los programas sociales que empezaron a crearse desde que asumió el gobierno en 1997. Ahí, dijo, se establece la urgente necesidad de regresar los apoyos a adultos mayores, mujeres, estudiantes, discapacitados y demás grupos vulnerables. Adicionalmente, los candidatos a alcaldes se comprometieron a construir una Clínica Integral de la Mujer en cada demarcación. Arias Contreras, abogó por hacer válidos el Ingreso Mínimo Vital y el Seguro de Desempleo, establecidos claramente en la ley, así como la entrega de uniformes y útiles escolares, sin dejar de considerar los medicamentos gratuitos.

