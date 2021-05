Sandra Díaz Zacarías, más que preparada para hacer historia en Iztacalco

Tiene 33 años de experiencia impartiendo

justicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México

La candidata de Movimiento Ciudadano es la mejor opción para ser la alcaldesa de Iztacalco, demarcación en donde nació y ha estado la mayor parte de su vida, por ello conoce más que nadie las necesidades y prioridades de sus habitantes; su mayor reto es acabar con la inseguridad

Con Sandra Díaz Zacarías, candidata de Movimiento Ciudadano, Iztacalco será la diferencia, las acciones de Sandra Díaz Zacarías son tu impulso. Tu voto por Sandra Díaz Zacarías, de Movimiento Ciudadano, a la alcadía de Iztacalco, se traduce en bienestar y cero incertidumbre. Vota por Sandra Díaz Zacarías, Movimiento Ciudadano.

Gloria Carpio

Las mujeres son el talento más grande y desaprovechado del mundo, pero Iztacalco será la excepción cuando la candidata de Movimiento Ciudadano, maestra en Derecho Sandra Díaz Zacarías, rinda protesta como alcaldesa de la demarcación para el periodo 2021-2024.

La maestra en Derecho, Sandra Díaz Zacarías, es una mujer que a lo largo de su vida y de su apasionada profesión le gusta dejar huella y está más que preparada para hacer historia en la hermosa alcaldía de Iztacalco, lugar en el que nació y ha crecido, por ello conoce más que nadie las necesidades y prioridades de sus habitantes.

Además, de ser maestra en Derecho con máster internacional civil familiar, doctorado en materia civil, contador público, congresista, conferencista, lo cual la ha llevado a desarrollar una brillante carrera como funcionaria pública, tanto a nivel gubernamental como en el poder judicial, siempre apegada a la impartición de justicia pronta y expedita; una de las principales virtudes de la la maestra en Derecho, Sandra Díaz Zacarías, es su calidad moral, es una mujer que ha crecido con grandes valores que le inculcaron sus padres, uno de los más importantes como ayudar a los demás, por eso tiene una gran sensibilidad y enorme corazón que hoy la reconocen como una gran hija, madre, hermana, tía, amiga, lo que permite enfocarse a fortalecer y garantizar los derechos de la familia, mujeres, niñas, niños, adolescentes, gente de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y la protección a los aninales, desde la trinchera en que se encuentre, porque sabe que si somos una sociedad feliz con oportunidades de crecimiento, lograremos vivir en armonía y con amor, ya que el amor sostiene al mundo y mueve montañas.

A la maestra en Derecho, Sandra Díaz Zacarías, una mujer soltera, inteligente, fuerte, decidida, que sabe escuchar, actuar y que no le tiembla la mano, le tomó bastante tiempo desarrollar una voz, y ahora que la tiene no va a estar en silencio, por eso trabaja para que los cerca de 400 mil iztacalquenses que conforman la alcaldía de Iztacalco, tengan derecho a la salud, seguridad, desarrollo económico, empleo, educación, desarrollo urbano, desarrollo territorial, obras públicas, un eficiente transporte público, vivienda, cultura, espacios recreativos, deporte, ecología, y promover y difundir programas de “no a las drogas”.

Asimismo, entre sus acciones está todo la proptección a los animales para que tengan derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. .

La mastra en Dercho Sandra Díaz Zacarías es una mujer que le da la mano a quien le pide ayuda, tiene un programa de implementación de políticas públicas encaminadas a fortalecer temas de seguridad, economía, infraestructura y tecnología, para hacer de la hermosa delegación Iztacalco la diferencia.

Una vez que la candidata de Movimiento Ciudadano, maestra en Derecho, Sandra Díaz Zacarías, asuma la alcaldía de Iztacalco se enfocará en que los próximos tres años de su gestión se construya un sistema de bienestar integral para la alcaldía Iztacalco sin que exista corrupción.

La maestra en Derecho, Sandra Díaz Zacarías, está más que dispuesta para que las personas con capacidades diferentes tengan el derecho a la no distinción, no exclusión, no discriminación y con igualdad de desarrollo, recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado y que cuenten con toda la protección de la ley.

—¿Por qué busca ser alcaldesa de Iztacalco?

Para mejorar las condiciones de vida de los iztacalquenses, y que niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, puedan transitar libremente por las calles limpias, alumbradas y seguras.

—¿Por qué votar por Sandra Díaz para alcaldesa de Iztacalco?

Porque soy la persona que me interesa el bienestar de todas y todos los iztacalquenses, con mi trayectoria de treinta y tres años de experiencia impartiendo justicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y quien conoce todas y cada una de las necesidades de la alcaldía, ya que toda mi vida he pertenecido a esta demarcación.

—¿Qué destaca de sus propuestas?

Todas y cada una de mis propuestas son mi prioridad por lo que me comprometo a cumplirlas de inmediato.

—¿Cuáles son las necesidades más urgentes de Iztacalco que atendería inmediatamente una vez que funja como alcaldesa?

Todas son urgentes, sin embargo, la salud, la escasez de agua, alumbrado público, seguridad, recuperación de espacios públicos y recreativos, evitar construcciones irregulares, velar por el bienestar de las personas con capacidades diferentes, prevención del delito, apoyo a los mercadosy con la ayuda de empresas generar fuentes de empleo y capacitación para los iztacalquenses

—¿Qué la distingue o diferencia de los demás candidatos?

El que Sandra Díaz es una mujer honesta, trabajadora, comprometida y con una trayectoria impecable. Es la primera ocasión que contiendo para un cargo de elección popular, soy la única candidata preocupada por las necesidadesy bienestar de todos en Iztacalco.

—¿Cuál es el mayor reto para Iztacalco y como lo enfrentaría?

Mi mayor reto es acabar con la inseguridad a través de la prevención, poniendo luminarias necesarias, implementar mayor número de botones de pánico y cámaras de videovigilancia que realmente funcionen las 24 horas del día y que un grupo de personas de cada colonia cuenten con el enlace directo a C5,y al Iztacalco que se creará en mi gobierno, que también tendrán enlace directo los habitantes de Iztacalco en caso de peligro. En el gobierno de Sandra Díaz implementaremos tecnología avanzada, la cual se pueda detectar los focos rojos y evitar la delincuencia en contra de los habitantes de la alcaldía. En mi mandato se adquirirán más patrullas y moto patrullas para beneficio de los iztacalquenses.

—¿Cómo recuperar la confianza en los electores?

Que antes de otorgar el voto de confianzapuedan conocer a cada uno de sus candidatos, viendo perfiles, capacidades, así como latrayectoria de éstos para que el voto de todos y cada uno de los iztacalquenses sea respeto y que haya un verdadero cambio que se encuentran en las nuevas generaciones de Movimiento Ciudadano, en la que verán la diferencia de como vivimos y como debemos vivir, porque es un derecho y no una opción. Sandra Diaz, futura alcaldesade Iztacalco.¿De que forma su gobierno será incluyente?Con Sandra Díaz, haré partícipe a todos y cada uno de los iztacalquenses con capacidades diferentes así como a la comunidad LGBTTTIQ.