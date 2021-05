Mario Delgado se autovictimiza

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Interesantes propuestas de Adriana Raya; José Adolfo Murat gana debate

Menudo coraje volvió a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con la portada del semanario The Economist, en donde le planta a la cara las verdades de lo que ha sido la desastrosa e ineficiente llamada Cuarta Transformación y si hay alguna duda, que le pregunten, por ejemplo, al líder de Morena, Mario Martín Delgado, que en el cierre de las campañas, se dedica a hacer montajes para autovictimizarse y tratar de limpiar así su imagen ante los cada vez más constantes reclamos que recibe por parte de su propia militancia.

Otra “piedra” que trae atoradísima en el zapato el líder morenista, tiene nombre y apellido: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por eso, el “teatrito” que armó fue -¡qué casualidad!-, ni más ni menos que en tierras tamaulipecas, donde se supone que Delgado Carrillo y comitiva, fue atacado “con armas largas” y que por cierto nunca se apreciaron en ninguno de los videos. Por eso, ahora será desde la Cámara de Diputados, donde la bancada morenista tratará de que se lleve a cabo un período extraordinario para desahogar pendientes de la Sección Instructora y plantear una posible desaparición de poderes en Tamaulipas, luego de que la colegisladora, el Senado de la República, no lo consiguiera y qué bueno, porque los senadores de Morena trataron de forzar un acuerdo totalmente ilegal.

Según se sabe, será el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ignacio Mier —que se caracteriza por tener declaraciones no tan consistentes que digamos, recuérdese el caso del diputado violador, Saúl Huerta—, propondrá a la Comisión Permanente aprobar un primer periodo extraordinario, una vez que pase la jornada electoral del próximo 6 de junio. Y esto lo hace la mayoría morenista en la Cámara Baja, para cumplir las instrucciones giradas directamente por su jefe, el presidente López Obrador, que ya les ha dado sus buenos “jalones de orejas”, porque el gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, apareció la semana pasada, primero, en una reunión a distancia de gobernadores con la siempre eficiente secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y luego, en “Casa Tam”, encabezando una reunión con su gabinete.

Finalmente y retomando la portada de The Economist, por eso, al concluir una gira por Chiapas, el inquilino de Palacio Nacional contestó, como acostumbra, con la víscera: “ Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores ni al sabiondo de (Gabriel) Zaid, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable. Ya lo dice el refrán: “la verdad no peca pero incomoda” y sobre todo, a una semana de las elecciones.

Municiones

*** Sin duda dignas de rescatar las propuestas de Adriana Raya Ortega, candidata del PES a diputada local por el Distrito 11 de la Ciudad de México, que a lo largo de su campaña ha dado a conocer como por ejemplo: fomentar la vivienda popular para los habitantes de cada colonia que carezcan de ese beneficio y regular la construcción por parte de inmobiliarias con vivienda cara; que los deudores alimentarios no puedan contraer matrimonio o renovar licencia de conducir hasta cumplir con su obligación; creación de mesa de trabajo, foros, conversatorios, consulta con expertos nacionales y extranjeras y experiencias exitosas en otros países, a fin de contar con los mecanismos adecuados y ágiles para la adopción de infantes. Asimismo, Raya Ortega ha planteado que el gobierno de la ciudad, garantice como prioridad estancias infantiles de para hijos de padres y madres trabajadores de escasos recursos. Solicitó protección especial inmediata a niñas y niños en situación de calle, que garantice su alimentación, vestido, salud y educación, hasta contar con la mayoría de edad. La candidata propuso una Casa del Adulto Mayor por alcaldía, con atención médica, lúdica, talleres de actividades físicas, artes y manualidades. Evitar la violencia familiar a través de la atención de sus causas; diagnóstico, hospitalización, medicamentos y tratamientos gratuitos para personas de escasos recursos que padezcan cáncer y carezcan de seguridad social. Hay que subrayar que de los candidatos del Distrito 11, Adriana Raya es la mejor calificada por la plataforma Saber Votar.

*** Como se recordará, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Naucalpan, José Adolfo Murat Macías, solicitó al Instituto Electoral del Estado de México que se llevara a cabo un debate entre los diferentes abanderados en el que los ausentes fueron las candidatas de Morena, Patricia Durán y de la alianza PRI-PAN, Angélica Moya. En ese ejercicio, Murat Macías fue el abanderado que contó con las mejores propuestas para Naucalpan, en economía y empleo, seguridad, combate a la corrupción y servicios públicos. Asimismo, enfatizó que pondrá orden de la mano de los naucalpenses, quienes durante su campaña le han manifestado las necesidades reales y no solamente, las de escritorio que han llevado a cabo las últimas administraciones del ayuntamiento.

*** A propósito y con tal de que se olvide la tragedia de la Línea 12 del Metro en la que sin duda la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, tiene gran responsabilidad, junto con su protegida, la ausente directora del Metro, Florencia Serranía, muy al estilo de Patricia Durán, que busca reelegirse en Naucalpan, la señora Sheinbaum subió a sus “ex benditas redes”, un twitt en el que dice –palabras más, palabras menos-, que gracias al presidente López Obrador, la población del país continúa recibiendo la vacuna contra el Covid-19. Eso se llama hacer propaganda electorera tan burda como vulgar, todo, para salir incólume de las acusaciones que a diario le señalan y que viene a cortar sus aspiraciones políticas de forma importante.

*** Víctor Hugo Romo, quien busca reelegirse en la alcaldía Miguel Hidalgo, encabezó la “Carrera de la Victoria”, en la que recorrió durante su campaña, el 80 por ciento de las colonias de dicha circunscripción y declaró que solo faltan 7 días para conseguir el triunfo. En este acto deportivo que fue uno de sus cierres de campaña, Romo Guerra refrendó su compromiso como gobernante de la Miguel Hidalgo, para el trienio 2021-2024.

*** El efecto Hank continúa. Luego de que sumó a la campaña de Jorge Hank Rhon, abanderado del PES al gobierno de Baja California, el PRI, con lo que este partido o por lo menos una parte de él, termina de tajo con la alianza “Va por Baja California”, con todo y su abanderada Lupita Jones, el dirigente del PRI en el estado, Carlos Jiménez, explicó que dicha decisión se tomó una vez que se percataron que la ex Miss Universo, de plano nunca repuntó en las encuestas. Al recibir esta muestra de apoyo, el ingeniero Hank Rhon señaló que con esto se afianza para seguir luchando por el triunfo el 6 de junio.

morcora@gmail.com