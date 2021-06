Muere por Covid-19, participante de Exatlón México

A los 30 años de edad

Stephania Gómez Vargas conocida como “La Antorcha Humana” es el nombre completo de esta ex participante, quien estuvo internada en el Hospital Puebla por coronavirus desde el pasado miércoles 26 de mayo

A través de Facebook, la página de “Venga la Alegría” informó a sus seguidores que la atleta Stephania Gómez falleció este martes 1 de junio.

“¡Fuiste una heroína dentro y fuera de los circuitos! La familia de #VLA lamenta profundamente tu partida y se solidariza con todos tus seres queridos. ¡Vuela alto querida @stephaniago_!”, escribió la página del matutino de Azteca.

Stephania Gómez Vargas conocida como “La Antorcha Humana” es el nombre completo de esta ex participante, quien estuvo internada en el Hospital Puebla por Covid-19 desde el pasado miércoles 26 de mayo, no obstante las cuentas que comparten actualizaciones del programa encontraron el pedido de ayuda de su hermano el 27 de mayo.

“Al día de hoy miércoles 26 de mayo, siendo las 19:55 horas, Steph se encuentra luchando por su vida en estado grave y muy delicada”, escribió el hermano de la atleta la semana pasada, su familia también pidió apoyo monetario ya que el tratamiento médico fue de costos muy elevados.

De acuerdo con esa historia de Instagram, la concursante de Exatlón México recibió tratamientos para lograr la saturación idónea de oxígeno, no obstante la condición de sus pulmones la agotó y tuvo que ser intubada para evitarle un paro respiratorio. Incluso recibió plaquetas con un procedimiento llamado plaquetafaresis.

Steph tenía 30 años, la atleta nació en Tapachula, Chiapas en febrero de 1991. Desde su infancia mostró su gusto por los deportes, por lo que desde pequeña se especializó en su disciplina, la cual se llama jiu-jitsu. Un año antes de sumarse a Exatlón fue reconocida como la mejor exponente de este deporte a nivel nacional.

Ante el deceso por COVID-19 de esta ex concursante, la publicación de Venga la Alegría fue compartida más de 2,000 veces, algunos de los comentarios de sus fans fueron “No lo puedo creer, una muy triste noticia, una persona tan joven con un camino por delante, que dios la tenga en su santa gloria y mucha fortaleza así familia” y “¡Noooooooo! gran pérdida me dolió mucho la noticia, estaba viendo a todos sus compañeros pedir apoyo y lamentablemente no fue suficiente”.

Y es que el pasado 27 de mayo la familia Gómez Vargas solicitó apoyo monetario para solventar los tratamientos y la renta de equipo que mantenía estable a Steph.

La concursante de Exatlón México recibió tratamientos para lograr la saturación idónea de oxígeno, no obstante la condición de sus pulmones la agotó y tuvo que ser intubada para evitarle un paro respiratorio. Incluso recibió plaquetas con un procedimiento llamado plaquetafaresis.