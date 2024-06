Ni moches ni negocios fuera de la ley, promete Azucena Cisneros Coss

Ecatepec, Estado de México.— Al reunirse con vecinos de Olímpica Jajalpa, Ejidos de Tulpetlac, Nuevo Laredo y Tolotzin, la presidenta municipal electa Azucena Cisneros Coss informó que a partir de 2025, no se permitirán moches, ni negocios en el gobierno municipal, porque el recurso público irá directo a la gente.

“En el gobierno no habrá negocios, que ni se acerquen, porque el dinero es para la gente, ya todo está etiquetado para el pueblo, porque vamos a demostrar que será radicalmente distinto, no nos vamos a equivocar porque la gente ya no aguanta más”, señaló.