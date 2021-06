Durante confinamiento aumentaron los embarazos

Elsa Rodríguez Osorio

Día mundial para abandonar el consumo de tabaco

Durante el confinamiento de 2020-2021, causado por la pandemia de Covid-19, los embarazos no deseados de mujeres entre 15 a 49 años en México aumentaron cerca del 12%. (Consejo Nacional de Población, Conapo). En ese contexto, especialistas de Pfizer México resaltan la importancia de refrendar el derecho a la salud sexual al que las mujeres tienen derecho, sin restricciones ni exclusiones, y comparten algunas claves para mejorar su salud sexual y reproductiva por lo que necesitan tener acceso a información confiable y sustentada para la toma de decisiones en el cuidado de su salud sexual y protegerse de embarazos no deseados, así como de infecciones de transmisión sexual. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID del año 2018, la tasa global de fecundidad en las localidades rurales es de 2.51 hijos por mujer, mientras que en las localidades urbanas es de 1.94 hijos por mujer. En comparación con el estudio del año 2014, podemos decir que las cifras disminuyeron, esto gracias a las estrategias de prevención y también al uso correcto de información sobre anticoncepción y la conciencia de autocuidado en cada mujer. En la actualidad, existen diversos métodos de anticoncepción seguros y gratuitos que están al alcance de las mujeres en los sistemas de salud del país. Ya sea a través de pastillas, inyecciones, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, parches anticonceptivos, o preservativos, entre otros, las mujeres pueden encontrar un método en función de sus necesidades personales, expectativas reproductivas y condición de salud; recordando que su seguridad y efectividad anticonceptiva depende en gran medida de su correcto uso, por tal motivo es conveniente una valoración adecuada antes de iniciar cualquier método y seguir estrictamente las indicaciones para su uso y acudir a las citas de seguimiento con su médico especialista. Pues aún existen tabúes y desinformación sobre la salud sexual, temas por problemas hormonales, el miedo a las revisiones ginecológicas, entre otros. Sin embargo, es importante romper los mitos que se tiene sobre la sexualidad y fomentar el cambio para impactar al mayor número de mujeres. De acuerdo a ENADID 2018, las entidades federativas con mayor tasa de fecundidad son: Coahuila, Chiapas, Guerrero y Zacatecas, mientras que las entidades con menor porcentaje respondieron a: Baja California, Ciudad de México y Querétaro.

En el Día Mundial sin Tabaco 2021, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud dedica esta fecha a la acción de abandonar el consumo de tabaco y sus productos derivados. “En ese sentido, los rescatadores trabajan por la defensa y rescate de espacios para volverlos ambientes libres de humo de tabaco, los cuales no sólo protegen a quienes no fuman: también ayudan a quienes buscan dejar de fumar. El objetivo de los espacios libres de humo es delimitar los sitios donde se prohíbe fumar y con ello, garantizar puntos donde las personas que no fuman pueden estar seguras de no estar expuestas al humo de tabaco. Esta política en México llegó con la firma del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS, ratificado por el gobierno mexicano en 2004, el cual busca aplicar políticas de control de tabaco en beneficio de la población mexicana. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en la Ciudad de México, durante los primeros catorce meses de vida de las leyes que impulsaron los espacios 100% libres de humo en la capital, se logró disminuir un 10.6% las muertes por infarto agudo al miocardio. Además, los hospitales de la Secretaría de Salud reportaron una reducción del 19.8% en las hospitalizaciones por infarto agudo al miocardio. En Tabasco, otro estado del país donde se han implementado leyes para el rescate de espacios para volverlos ambientes 100% libres de humo, disminuyeron 6.2% las muertes por enfermedades cardiovasculares: la Secretaría de Salud en Tabasco reportó que se redujeron en más del 20% las hospitalizaciones en enfermedades cardiovasculares y las hospitalizaciones por infarto agudo de miocardio estas cifras, están demostrados los beneficios de la implementación de espacios libres de humo en todo el país, los cuales sirven como estrategia para dar tiempo de vida a quienes no fuman y a quienes sí lo hacen para combatir así el tabaquismo, responsable del 25% de las muertes por cáncer en el mundo.

