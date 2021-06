Blackberry Smoke lanza su nuevo disco You Hear Georgia

Realizarán una extensa gira que lleva por nombre “Spirit Of The South Tour: A Celebration Of Rock N’ Roll”, que contará con invitados especiales como The Allman Betts Band, The Wild Feathers así como al miembro fundador de The Allman Brothers Band, Jaimoe

Con más de 20 años de exitosa trayectoria dentro del olimpo del rock, la aclamada banda norteamericana Blackberry Smoke, liderada por el cantante y guitarrista Charlie Starr, se encuentra de plácemes al lanzar su nuevo disco de estudio titulado You Hear Georgia, además de dar a conocer como nuevo sencillo el tema All Over The Road.

Festejando sus dos décadas de vida en este 2021, Backberry Smoke continúa esparciendo el legado musical de Georgia con este nuevo disco, donde honran a su gente, lugares y sonidos. Con la adición del productor Dave Cobb (Chris Stapleton, Jason Isbell), You Hear Georgia rinde un profundo homenaje y respeto de la banda hacia sus raíces, recibiendo destacadas críticas de la prensa especializada.

“Blackberry Smoke sigue encendido… un testimonio de tenacidad y una oda sin complejos a una actitud y tradición insurgente. Eso es evidente en prácticamente todas las notas y matices”.

American Songwriter

“Veinte años después de su carrera, Blackberry Smoke es la mejor nada de rock sureño… ningún grupo en el país (Estados Unidos) hace rock sureño tan bien como BBS”.

AL.com

“Impregnado en las tradiciones del rock sureño”

AllMusic

“Su mejor álbum en años… devuelve el rock sureño a lo grande”.

Gary Hayes Country

“Son un sello de consistencia capaz de funcionar durante otras dos décadas o más. Entregan algunas joyas… clasificándolas entre las mejores de su catálogo”.

Glide

“Con You Hear Georgia, el enfoque probado y verdadero de Blackberry Smoke se siente tan potente como en sus inicios”.

Holler

“Una banda de rock de la Premier League… esta es otra clase magistral”.

Maximum Volume Music

“You Hear Georgia, pavoneo, ritmos y vibraciones en 10 canciones… su momento más fuerte hasta ahora”.

No Depression

“Después de 20 años, todavía hacen canciones que te dan ganas de alejarte de tus problemas… se han establecido como los portadores de la antorcha del rock sureño moderno”.

PopMatters

“Una de las mejores bandas del rock sureño moderno de la actualidad”.

RIFF Magazine

“Otra grabación de calidad que gotea en una narración de primera clase y que refuerza la posición de Blackberry Smoke como una de las bandas más grandes del rock sureño de su generación”.

Rock N’ Load Magazine

“Difícilmente obtienen el crédito real que merecen. Su sonido es totalmente rock sureño con letras en todos los sentidos country”.

Whiskey Riff

Además de Blackberry Smoke -Charlie Starr (voz, guitarra), Richard Turner (bajo, voz), Brit Turner (batería), Paul Jackson (guitarra, voz) y Brandon Still (teclados)- You Hear Georgia también contó con las colaboraciones de Benji Shanks (guitarra) y Preston Holcomb (percusión), así como los invitados especiales Jamey Johnson (Lonesome For A Livin), Warren Haynes (All Rise Again) y The Black Bettys (coros).

Por otro lado, la banda dará la patada inicial a su extenso “Spirit Of The South Tour: A Celebration Of Southern Rock N’ Roll”, con invitados especiales como The Allman Betts Band, The Wild Feathers y el miembro fundador de The Allman Brothers Band, Jaimoe. Creado para honrar las diversas influencias dentro de la música sureña, cada espectáculo concluirá con un final colaborativo único que incluye a Blackberry Smoke, The Allman Betts Band, The Wild Feathers y Jaimoe, así como invitados sorpresas adicionales.

El Museo de la Banda de Allman Brothers en The Big House también tendrá un nuevo dispositivo móvil instalado en cada concierto, con archivos nunca antes vistos que incluyen letras originales escritas a mano, fotografías familiares, ropa icónica y joyas, instrumentos únicos tocados por la banda y más. Jaimoe estará disponible para conocer y saludar a sus fans en cada parada.

You Hear Georgia es el sucesor de Find A Light lanzado en el 2018, mismo que debutó en los charts de Country y Folk como la producción más vendida en Estados Unidos. Asimismo, entró en el puesto número 3 de la lista Billboard Top Country Albums y en el lugar 2 del Billboard Americana/Folk Albums. A su vez, fue elogiado por destacados medios especializados.

Tras el lanzamiento de Find A Light, la banda lanzó tres proyectos adicionales. Un álbum y DVD en vivo, Homecoming: Live In Atlanta, que debutó en el número 1 de las listas de ventas en el género Americana / Folk de Billboard. Un EP acústico, The Southern Ground Sessiones, compuesto por 6 canciones, así como dieron a conocer Live From Capricorn Sound Studios, que es un EP de 6 covers que contiene vínculos muy especiales con el histórico estudio.

Desde su formación en el 2001, la banda ha continuado sus giras sin descanso, construyendo una comunidad de fans fuerte y leal. Su música ha sido utilizada en la exitosa serie de drama Yellowstone y han actuado en el programa de televisión de la NBC, Last Call with Carson Daly. Paralelamente a su trabajo como músicos, Blackberry Smoke siguen comprometidos con los actos caritativos y han recaudado casi $500,000 mil dólares en beneficio a la investigación del cáncer infantil.