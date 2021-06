Visión futurista de Diego Valenzuela

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

En el 2014 escribió “La armadura de Dios” que habla sobre un virus que lleva a la humanidad al borde de la extinción, pero fue en febrero de 2021 que Penguin Random House publica la primera parte su trilogía

“Tenía cierta reserva porque podría parecer de mal gusto y oportunismo de mi parte, que la gente piense que estoy basándome en una tragedia global para vender libros, pero realmente fue una coincidencia”, resaltó el autor

Sin imaginarse que a partir de finales de 2019 el mundo se paraliza por la Covid-19, el brillante escritor mexicano Diego Valenzuela comenzó a escribir una novela de ciencia ficción que habla de un virus, pero de un virus alienígena que lleva a la humanidad al borde de la extinción y justo en el 2019, unos meses antes que comenzara la pandemia, Diego Valenzuela terminó la trilogía de esta novela de ciencia ficción que, nos habla de una batalla sobre cómo mantener la esperanza en un mundo devastado y donde sus habitantes están en peligro de desaparecer, lo cual como lector enchina la piel.

Si embargo, por la misma pandemia, se había aplazado que saliera el primer libro de esta trilogía y fue el pasado 21 de febrero que por fin salió a luz “La armadura de Dios”, bajo el sello de Penguin Random House y realmente, “La armadura de Dios” es el tipo de historia que valdría la pena leer justamente en estos momentos.

Diego Valenzuela, de 35 años de edad y nacido en la Ciudad de México, siempre quiso escribir sobre robots, armaduras y monstruos gigantes. “Justamente, un día platicando con mi hermano se me ocurrió un ángulo nuevo donde en lugar de que estén monstruos y armaduras gigantes, mejor sean miniaturizados y peleen contra un virus o sea en una escala miniatura, sentí que eso sería un giro interesante, pasaron por mi mente ideas creativas sin perder el aspecto de batalla de monstruos de tecnología, de ciencia ficción, pues a mí siempre me llamó la atención el subgénero”, dice Diego Valenzuela en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Un día, Diego Valenzuela , quien también es actor de doblaje y escritor en la serie “Villainous” para Cartoon Network, tuvo un sueño que involucraba robots y justo cuando el sueño estaba en su clímax, Diego despertó y fue así como comenzó a desarrollar esta idea de escribir una historia de robots y en el 2014 comenzó a escribir esta historia que se convirtió en trilogía y que concluyó de escribir en el 2019, sin embargo, actualmente se encuentra a la venta en todas las librerías físicas y digitales el libro “La armadura de Dios”, que es la primera parte de esta trilogía, bajo el sello de Penguin Random House.

CON ESTA NOVELA EL LECTOR SE

VOLVERÁ AMANTE DE LA CIENCIA FICCIÓN

Cabe resaltar que “La armadura de Dios”, la escribió Diego Valenzuela pensando en hacerla lo más accesible para la gente que no esté familiarizada con la ciencia ficción y que pueda identificarse con ella, pero también para aquellos que sí están familiarizados con el género. Este libro, que en realidad es una joya de la ciencia ficción, puede comprarse de forma física en todas las librerías del país y por internet, asimismo se puede adquirir en formato digital.

“La armadura de Dios” es una historia que trata sobre las batallas y todos los sacrificios que tenemos que tomar como individuos y como sociedad para ayudarnos a nosotros mismos y a la raza humana para salir de un ambiente claustrofóbico como lo estamos viviendo ahora y el del libro podría ser algo útil para leerse en estos momentos.

Como ya se mencionó, esta trilogía de Diego Valenzuela, conocido en las redes sociales como @thedamnbeast se terminó en escribir en el 2019 y al cuestionar al autor cómo se llamarán el segundo y tercer libro de esta trilogía, nos respondió que probablemente se bautizarían como “El mundo sin terminar” y “Dios dividido”, respectivamente.

“LA ARMADURA DE DIOS”, VISUALIZADA COMO SERIE ANIMADA

—“La armadura de Dios” es una novela de ciencia ficción fascinante, ¿ has pensado llevarla a la pantalla grande?

“La armadura de Dios” la visualizo como una serie animada y que en cada temporada, que no sea mayor a 12 capítulos se descubra la historia de uno de los libros. Me emocionan mucho las ideas que tengo.

—Al ser actor de doblaje, ¿le darías voz a uno de los personajes de “La armadura de Dios”, en caso de que se haga una serie animada?

Me gustaría darle la voz a uno de los robots que tiene muy pocas líneas realmente y me gustaría porque hace unos años cuando publiqué el libro en inglés, edité un tráiler animado tipo cine y yo hice la voz de este mismo robot, por lo que me siento conectado con ese personaje.

—Qué otros actores te gustaría que le dieran la voz a los demás personajes de “La armadura de Dios” si llegase a ser una serie animada.

Estaba pensando obviamente en mi gran amigo y maestro Pepe Toño Macías, Abraham Vega, Lourdes Arruti, Luis Leonardo Suárez, entre otros porque son bastantes los que tengo en mi cabeza.

Ojalá se haga realidad este sueño porque sería espectacular, aunque debo subrayar que la novela fue concebida para el libro, para leerse.

“ES MUY INTERESANTE DARLE COHERENCIA

A LA ESCRITURA DE UN MUNDO FANTÁSTICO”

—No es fácil escribir ciencia ficción.

En la literatura no hay un género fácil de escribir, depende de cómo el autor se conecte con este tipo de historia, por ejemplo, en mi caso, no podría escribir una novela histórica.

Me encantan los géneros especulativos, de ciencia ficción.

Es muy interesante darle coherencia a la escritura de un mundo fantástico o algunos algunos libros lo hacen espectacularmente bien.

La ciencia ficción es el género que más he consumido en literatura, videojuegos y series y son los que más he disfrutado.

—¿Cómo surgió el gusto por los libros de ciencia ficción?

Había muchísimos libros en mi casa y los primeros que leí fueron gracias a mi abuelo y mi hermano mayor. A los 10 años de edad comencé a leer cómics de Calvin y Hobbes que hasta la fecha son mi biblia, los tengo todos y los leo anualmente.

Viví un año de mi infancia en Irlanda y durante las horas de estudio obligatorio encontré un pequeño lujo que era irme a la biblioteca y ahí fue donde leí todos los libros de “Narnia” que también fue un escapismo precioso.

—¿Eres fantasioso en la vida real?

Sí. Cuando veo la televisión o escucho una canción, me pregunto cómo podría incorporarla a la historia que estoy escribiendo ahora..

SER ACTOR DE DOBLAJE Y TRABAJAR CON CARTOON NETWORK,

DE LAS EXPERIENCIAS MÁS IMPORTANTES

—Eres actor de doblaje y escritor en la serie “Villainous” para Cartoon Network, ¿cómo fue tu acercamiento a tan importante canal de televisión?

Es de las mejores cosas que me han pasado personal y creativamente. Un buen amigo, Humberto Cervera, trabajaba como productor en Cartoon Network y se dio un “bomberazo” para que los apoyara escribiendo unos cortos sobre “Villainous” y escribí 10 cortos que salieron en el 2017 y de ahí en adelante continué con Cartoon Network ya con episodios completos y de la misma manera tuve también la oportunidad de unirme a otras series que están ahora en desarrollo de las cuales algunas no puedo todavía hablar por desgracia, pero ha sido creativamente súper bonito, me encanta trabajar con otros escritores en donde existe respeto mutuo hacia la creatividad, la técnica, lal originalidad y el arte.

—También eres actor de doblaje, eres la voz del personaje “Metauro” en la serie “Villanous”.

A fines dee 2017 Alan Ituriel y Humberto Cervera me invitaron a un estudio de doblaje, me dijeron que sería divertido que le diera voz a Metauro, lo grabé y gustó muchísimo, fue una experiencia padrísima y por azares del destino terminé trabajando junto a Pepe Toño Macías en alguna de las películas que él dirigió y a partir de ello empecé a conocer un poco más de otros directores que me dieron estas increíbles oportunidades como Abraham Vega, Dan Osorio, entre otros. Sé que obviamente me falta muchísimo por aprender y muchísimo por mejorar, tomo clases de actuación, estudié el método Strasberg con Natalia Traven, en el cual me enseñaron muchísima técnica que he podido aplicar cuando hago doblaje.

CANTANTE, MÚSICO, QUE DEJÓ HUELLA CON WATERCOLOR BUTTERFLY

—También eres cantante y músico de metal.

En el 2012 audicioné para entrar a una banda de metal progresivo que se llamaba Watercolor Butterfly, me quedé como su vocalista, fue una experiencia padrísima de aprendizaje y de enfrentar miedos porque me daba terror meterme a una cabina a cantar con profesionales porque todos los miembros de la banda eran músicos del Conservatorio. Tuvimos varios conciertos, grabamos nuestro primer disco que se llamó The God Particle en Oz Recording Studios, y mastereado en ArtCo Recording Studios por Erick Urbina. Fue la culminación de años de trabajo. Pueden encontrar el disco en Spotify y YouTube, pero después cada uno de los integrantes comenzamos a trabajar en nuestros propios proyectos y desapareció la banda, pero no se me olvida lo mucho que aprendí de teoría y de canto y desde entonces me dedico a cantar en mis tiempos libres.

Actualmente toco la guitarra y el bajo.

—Algo que desees agregar.

Agradezco a DIARIOIMAGEN el espacio. Para mí es un sueño hecho realidad hablar sobre mi obra.

“La armadura de Dios”, que les fascinará, se encuentra de venta de forma física en librerías y por internet, asimismo está su versión digital.

Gracias.