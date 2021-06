México donará 250 mdd a sistema Covax de biológicos

Urgió a acelerar la estrategia de distribución

Con el fin de contribuir a mejorar la distribución de vacunas contra Covid, México anunció la donación de 250 millones de dólares al mecanismo multilateral Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una reunión virtual de la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), una de las administradoras del proyecto Covax, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón urgió a acelerar las estrategias para que el mecanismo alcance sus metas de acercar los biológicos lo más pronto posible a la población y distribuirlos de manera equitativa en el mundo, lo que hasta ahora, lamentó, no se ha logrado.

Señaló que esto no ha sido posible no por cuestiones atribuibles al mecanismo, sino porque las diferentes productoras de vacunas no han podido por razones técnicas o porque algunos países han priorizado su propio mercado interno antes de poder exportar.

“Por cualquiera de las dos razones, Covax ha enfrentado limitaciones significativas, entonces la aportación que hoy se nos solicita tiene que ver con el poder hacer que haya mayor producción en todo el mundo de diferentes tipos de vacunas y entonces podamos acortar el tiempo para que todos los países tengan acceso. Es decir, que nos veamos como una sola comunidad y no cada cual con sus intereses nacionales. Lo que está de por medio es eso, es decir hasta dónde podemos llegar y lograr objetivos comunes, a través de mecanismos multilaterales, como es Covax”, señaló Ebrard en su mensaje.

En abril del año pasado, en medio de la pandemia, México llevó al seno de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el acceso a medicamentos, insumos y vacunas contra el Covid-19 sea equitativo, la cual fue aprobada por 174 votos de los Estados miembros. A raíz de ello surgió la iniciativa Covax.

Nuestro país ha sido participante desde un inicio del mecanismo, y lo seguirá haciendo, aseveró el canciller.

“Creemos firmemente que es la mejor solución posible, que es justo, tiene una dimensión ética esencial, que tiene que ver con la dignidad de la persona humana y tiene una dimensión, también, de seguridad mutua, que es: si no logramos que todos los países tengamos acceso rápido, pronto, a las vacunas, pues entonces todos estaremos en riesgo igual. De manera que, es un tema ético y es un tema de seguridad”.

Si las naciones del mundo no pueden lograr que en una situación como la de esta pandemia, donde hay vidas de por medio, un mecanismo multilateral garantice el acceso a los antídotos a todos los rincones del planeta, “pues entonces estamos en una situación muy difícil, estaríamos ante una realidad que es urgente cambiar”.

Para México, enfatizó, Covax es la vía para alcanzar ese objetivo, de ahí la aportación anunciada este miércoles.

En congruencia con esa posición, nuestro país trabaja en coordinación con Argentina para producir la vacuna latinoamericana y dirigirla lo antes posible a las naciones de América Latina y el Caribe.

En ese sentido, en México se ha incrementado la producción de la vacuna de AstraZeneca –del convenio con Argentina con el apoyo de la fundación Slim-, también se trabaja en el envasado y llenado final del biológico chino CanSino y pronto lo hará con la rusa Sputnik.