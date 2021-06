Amigos de mentiras, enemigos de verdad

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EN POLÍTICA, LOS POLÍTICOS DEBEN RECORDAR QUE LOS AMIGOS SON DE MENTIRITAS Y LOS ENEMIGOS DE VERDAD Y QUE NO HAY NADA PEOR QUE PRETENDER CONTROLAR TODO Y LA INFORMACIÓN, CUANDO LOS HECHOS DESMIENTEN LO QUE SUS PASQUINES DICEN.

Tal parece que los políticos insisten o creen (o se la creen) que teniendo el control de los medios y ordenando que se escriban y digan maravillas de ellos y sus pendejeces pasan las pruebas y que la gente se traga todo y acepta y aplaude. No entienden que no entienden y que por tales razones los medios y los comunicadores o muchos de ellos perdieron credibilidad y confianza porque la realidad mostraba su manipulación y su perversidad, quedando en los medios solamente el que la gente consulta más los horóscopos y la nota roja que lo que en verdad dicen los columnistas o los calumnistas pagados por los políticos y sus maniobras. El dinero no hace la verdad, a lo mejor la oculta por un tiempo, como la mierda del gato, no se ve, pero huele…

Con el movimiento de 1968, el gobierno pretendió ocultar lo que sucedía y lo trató de denostar, al mismo tiempo que se dieron a la tarea de pagar y controlar a los medios de tal forma que por medio de subsidios, contratos, papel y control de los directores y columnistas y “calumnistas”, buscaban a toda costa destruir el movimiento, incluyendo las acciones directas de represión y destrucción y violencia ligadas por soldados al mando del EMP, por instrucciones del Presidente y de policías controlados por las policía política, así la respuesta de los jóvenes se provocó, dando, por medio de los Comités de Lucha y del Consejo Nacional de Huelga, las instrucciones de crear cuadrillas de información y propaganda compuesta por grupos de estudiantes que se dirigían a las calles, camiones, mercados y centros de trabajo para informar la realidad que ocultaban los medios y se llevaron por cada escuela los famosos volantes y cada comité redactaba los suyos y ellos repartían y las pintas y todo ese esfuerzo, incluyendo que en las manifestaciones, al llegar a la “esquina de la información” el grito era total: PRENSA VENDIDA, así solamente reaccionó el Excélsior, dirigido en aquella época por don Julio Scherer lo que le costó en los tiempos de Echeverría la venganza oficial y casi la muerte según sabemos.

El resultado final, después de la represión, es que se dieron cambios y aperturas en los medios no por esa muestra estudiantil, sino como una forma de sobrevivencia y desesperación del mismo gobierno para darle “credibilidad y confianza a los medios y sus columnistas”. Lo que mostró que al final de cuentas de nada sirvieron los miles de millones operados en esa forma ni los esfuerzos de los políticos para tratar de ocultar la realidad que al paso del tiempo se va abriendo camino en la verdad y por medio de investigaciones y libros nuevos y visiones nuevas se va conociendo parte de la verdad y de las intervenciones de la CIA y de las represiones ordenadas por el mismo Presidente y sus sicarios de entonces en el EMP y las policías políticas que ahora han sido cambiados por los grupos y dirigentes de los mafiosos y delincuencia organizada y agentes especiales que operan en todo el país tanto nacionales como extranjeros y que pronto se mostrarán con actos de violencia y de terrorismo como en aquellos viejos tiempos…

Incluso, ahí, por esfuerzos del gobierno y copiando lo que les decían los agentes de la CIA donde ellos, muchos, militaban y recibían instrucciones, se inició aquella época de los libros apareciendo del Móndrigo y otros que se ordenaron y pagaron y protegieron para que algunos intelectuales orgánicos que eran usados en esas tareas y que se fueron colando en el sistema y sus negocios y corruptelas, comenzaron a generar obras aparentemente “defendiendo al movimiento” y condenando a los dirigentes o a muchos de ellos, para desprestigiar la organización y dar la idea de que no existiría la fuerza ni las organizaciones que pudieran encabezar los cambios o luchar contra el gobierno y el sistema, a menos que ellos lo permitieran, y así, con este mismo sentido de sobrevivencia y modernización del sistema político mexicano y su dictadura perfecta se permitió, por el gobierno, la famosa reforma política y el dar paso a los grupos de izquierda y sus dirigentes que ellos seleccionaron y patrocinaron por ello, tal desmadre, sigue ahora.

Por este canal de los intelectuales “orgánicos” dieron la idea de que las ideologías y las convicciones eran cosa del viejito y que no operan en el mundo moderno, y ellos fueron los que propiciaron ese desastre y falta de valor y de valores en la lucha transformadora, aparentando que ellos eran los modernizadores de las ideas y de los ideales en la modernización, ocultando que solamente eran los sirvientes de los grandes capitales y del sistema y gobierno que por dinero bailaban y decían lo que ellos ordenaban en la manipulación social. Por ello, ahora, su lucha es frontal y alegan que se atenta en su contra y la “democracia”, pero la realidad es que tienen miedo a perder sus grandes negocios que son patrocinados ahora por organizaciones extranjeras y universidades extranjeros en ese esfuerzo por limitar la lucha del pueblo mexicano por alcanzar su real independencia y libertad, y esto es lo que debemos reflexionar y dejar a un lado a las chachalacas de la desinformación y manipulación porque están destinados a que ellos generarán, al final de cuentas, la violencia que ahora se avecina y será brutal para el país.

