México, en el sube y baja financiero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los días de reflexión política son propicios para una revisión de lo financiero y económico. Así se encuentra uno con qué, desplazada por las cuestiones electorales, cumplido el plazo de la renovación de poderes, la economía mexicana vuelve a cobrar fuerza para dejar al descubierto un verdadero manipuleo de porcentajes y números.

Mire usted, resulta que la Secretaría de Economía presumió a fines de mayo un incremento del 14.8 por ciento en la Inversión Extranjera Directa en México durante el primer trimestre, pero el Banco de México le corrigió la plana para advertir que fue todo lo contrario: la IED cayó 29.2 por ciento en el mismo periodo, siendo el mayor descalabrado desde 1995, reportó ese pasquín llamado Reforma.

¡Uyyy!, ¿pues no que había confianza?

Fuga, antes que ingresos

La verdad es que, de acuerdo a datos precisos, Banxico reportó una fuga de capitales en lo que va del año por 123 mil 835 millones de pesos en valores gubernamentales, papeles que los inversionistas extranjeros decidieron vender para buscar opciones más rentables. Esa cantidad equivale a 7 mil 39 millones de dólares.

Y esto es apenas una parte. Pues durante 2020 salieron 257 mil 239 millones de pesos (18 mil 896 millones de dólares), casi el máximo histórico alcanzado el 8 de febrero de 2019, cuando los inversionistas extranjeros tenían dos billones 273 mil 928 millones de pesos en valores gubernamentales (119 mil 121 millones de dólares), hasta la fecha, se fueron 506 mil 715 millones de pesos (31 mil 173 millones de dólares). Hoy los inversionistas extranjeros solamente conservan un billón 767 mil 214 millones de pesos en bonos, cetes y udibonos, lo equivalente a 87 mil 947 millones de dólares.

A finales del año pasado, Pemex pidió un préstamo a un banco extranjero, como garantía entregó valores gubernamentales que tenía en su poder, esto provocó un repunte en la tenencia de papeles en manos de extranjeros durante noviembre, sin este fenómeno la salida de flujos en 2020 hubiera sido de 388 mil 382 millones de pesos, 50.98% mayor, y como esos bonos siguen en manos de un banco de otro país, sigue beneficiando al balance final.

Temen mayor fuga y menos inversión

En este contexto analistas económicos y financieros temen que esta fuga de capitales y retracción de la inversión extranjera se agudice si se persiste en, por ejemplo, decisiones como la de Ricardo Monreal de convocar la próxima semana a un período extraordinario para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Tamaulipas representa el asiento de una importante cantidad de maquiladoras y la puerta de salida y entrada al flujo comercial de México con Estados Unidos que representa los 5 billones de dólares al año.

Oiga usted, ¡qué calor!, quizá un ingeniero se los quite

Mexicali, la capital de Baja California está considerada como una de las ciudades más extremas climáticamente en el mundo. Ubicada a metros abajo del nivel del mar, casi rodeada por el desierto, cuando hace calor la temperatura ha llegado a rebasar los 50 grados centígrados.

El mismo infierno. A mi me tocó vivir eso de chamaco y en mi juventud. Ya más grandecito el refugio con aire acondicionado y buen trato eran los bares y las cantinas, a veces los cines.

Eso de los más de 50 grados ocurrió el 28 de julio de 1995 cuando los termómetros registraron los 52 grados Celsius, la más alta vivida en esta ciudad. Pero en 2015 y 2019 hubo temperaturas de 49 grados, que en esos niveles es casi lo mismo que 52.

Del otro lado de la frontera, en la ciudad estadounidense de Calexico, separada apenas por una calle y una reja, de Mexicali, la temperatura es la misma.

La única y vital diferencia es que en Calexico los sistemas de aire acondicionado son parte esencial de casas y negocios, y las tarifas de energía eléctrica son infinitamente más baratas que de este lado.

Ni qué decir que de aquel lado también funcionan los programas de seguridad pública, servicios urbanos, empleo, educación, salud, desarrollo económico, producción, etc, etc. Allá todo eso sí funciona y son un ejemplo de lo que de este lado no existe.

¿Se logrará al menos alcanzar algo de eso en Mexicali y en el resto de BC?

Oiga Usted, quién sabe. Al menos no se ha podido lograr en lo que va de las últimas promesas en 2018 a la fecha. Ahí ya se quemaron esos mesías incompetentes de color moreno. A ver si los de otros colores, con barbas o sin ellas, lo cumplen.

Mientras llega alguien solidario que les cumpla quizá un domingo como el que viene, los cachanillas mexicalenses continúan agobiados por la calor y la falta de resultados de quienes a lo mejor ya se van.

