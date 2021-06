México, bocabajeado por EU

Espacio Electoral

Eleazar Flores

POR MARCELO-. La vorágine electoral distrae tratar problemas capitales de fondo como el menosprecio del actual gobierno yanqui contra el de la ¿debilitada? Cuarta Transformación. Le platico y usted deduzca.

El presidente John Biden no se ha dignado darle audiencia presencial al presidente Andrés Manuel López Obrador, si acaso un telefonazo, pero hoy le envía a su vicepresidenta Kamala Harris, ¿será darle su nivel? Qué tristeza.

De haber tiempo, algún día Biden le podría enviar a nuestro Presidente a un “vice principal”, pues sería humillante enviar a un “head of departament” para tratar asuntos binacionales.

MOTIVOS DE DEGRADACIÓN-. La pésima política internacional de nuestro país tiene un origen actual totalmente justificado, pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón salió muy buen comprador, pues no obstante haber pasado ya casi tres largos años, se recuerda su compra fantasmagórica de pipas.

Meses después y agudizada la pandemia, fue justamente nuestro canciller quien entró al quite para la compra de vacunas en el extranjero, atentando directamente contra la industria farmacéutica nacional, según se documentó ampliamente en su momento.

Ya en el último semestre y con motivo del cambio de secretario general en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Marcelo Ebrard cometió un error de kínder público nocturno, al brindar su apoyo…léase el de México, por otra persona distinta a quien finalmente ganó.

Se trata de Luis Almagro. Pero Ebrard criticó al abiertamente al anterior dirigente José Miguel Inzulza, quien casualmente encabeza la comisión extranjera de supervisión en los comicios de ayer.

Yendo un poco más lejos, tanto el padre de la Cuarta Transformación como nuestro canciller, coincidieron (¿qué raro?) en sus juicios acerca de la presencia de visores extranjeros en los comicios de nuestro país, no sin enjuciar su papel, con dejos de intromisión.

A los ataques del “carnal” Marcelo, en el sentido de que al dirigente de la OEA nadie le hace caso, éste respondió con un “mandoble”, -vocablo boxístico-, al declarar que “ojalá y al canciller no se le caiga alguna obra más”, como pasó con la “Línea Dorada” del metro construida en el ebradorismo.

SENADO-. El gobierno norteamericano -que sí tiene inteligencia política no como ya sabe quiénes no- pulsó atinadamente el ambiente político de nuestro país, de ahí que haya cancelado la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris a la sede del Senado de la República. No fue el Senado el cancelador.

Por esas y muchas “regadas” más es que el presidente Biden le envía al presidente de México a su “vicepresident” y ojalá y hoy hayan salido bien las cosas… para México

Y conste que México es socio comercial preferido de EU.

elefa44@gmail.com