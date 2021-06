No acaba el resentimiento social

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

AHORA SÍ, MUCHOS SIENTEN QUE SE SALVARON PORQUE LA JEFA DE GOBIERNO HA SIDO VACUNADA Y PODRÁ TENER MAYORES POSIBILIDADES DE ESTAR SANA PARA EL PROCESO ELECTORAL… ¿YA SE HABRÁ VACUNADO O SE HABRAN VACUNADO LOS DEMÁS, SUSPIRANTES PARA LA SUCESIÓN ADELANTADA PRESIDENCIAL?…. ESPEREMOS.

Pues algo especial anda sucediendo que nadie sabe ni sabrá porque de pronto inician los procesos en contra del general Cienfuegos y aparecen nuevas investigaciones en contra de algunos generales ligados a él por abusos y prácticas ligadas al narcotráfico, y todo, después de la llegada de jefe de la CIA a México, y se nos recuerda lo que decía el ex embajador norteamericano Davidov, cuando le preguntaron si el señor director actual de la CFE podría ingresar a los Estados Unidos y él contestó: “pues claro que puede ingresar… lo que no podrá es salir”, todo porque se reabrieron las investigaciones del asesinato de “Kiki” Camarena y el asunto de El Búfalo, por alguna extraña razón igual que en el escándalo cuando estalló el asunto Camarena ahora se inicia una serie donde con nombres reales dan la historia de los cinco comandantes que con acuerdo del gobierno federal controlaban las rutas del narcotráfico y a los “narcos” en México y ligados a la DFS… pues veremos, como decía el clásico, una pelea a todo dar… y es que al parecer, en México, no se castigan todavía los delitos, sino los escándalos…

Esto nos recuerda que en la sucesión del presidente José López Portillo uno de los más fuertes candidatos no logró su cometido de alcanzar la candidatura porque en Estados Unidos alegaron que él había controlado a los agentes de la DFS en ese control de rutas y narcotraficantes… pues como todo, no son los periodistas, insistimos, los que hacen el recuento histórico, nosotros consignamos los hechos para dejarlos registrados y el análisis histórico lo hacen los historiadores en libros de investigación que, al tiempo, aparecen con las verdades ocultas y los análisis reales. Y tan es así que del personaje que hablamos en ese tiempo era el que contaba con la “mejor prensa” en el país, pensando en que si controlaba la prensa podía tener muchas más posibilidades y, lástima, se derrumbó ante la realidad y las exigencias norteamericanas… a pesar de que era el consentido de la familia y del Presidente en turno. Por ello, y a pesar de la experiencia, los políticos insisten en que deben controlar la prensa porque creen que con ello tienen garantizado su paso a la “historia”… Pero si bien, anteriormente, la política abandonó a los partidos y los militantes y se concentró en los medios de comunicación, pues al tiempo perdieron confianza y credibilidad de tal forma que ahora tenemos ahí los resultados.

Y hay que entender que con eso de la sana distancia entre el poder y el partido dominante comienza la destrucción del sistema de control político a nivel nacional tratando de romper las prácticas reales de “la dictadura perfecta” para ingresar a la democracia, y así, los primeros pasos se dieron en que ganara, no un demócrata, sino un gerente de la Coca-Cola, y en vez de Presidente tuvimos mercader y la destrucción total del país, consolidando a la tecnocracia y el neoliberalismo, y pues, nos jodimos y estamos actualmente tratando de recuperar, cuando menos, algo de la destrucción y esto llevará tiempo y no sé si el tiempo, las circunstancias y la realidad darán posibilidades para el cambio de sistema programado por AMLO, de no ser así, tenemos que prepararnos para los grandes conflictos en el país y la posible violencia que se desatará en todo México.

Aquella demanda de la “justicia social” se ha cambiado por la de “primero los pobres” y esto ha desatado en la realidad el que las mayorías sientan que ganaron, pero además de que por vez primera se les atiende con “justicia” y esto calma las protestas sociales que podrían estallar, es cierto, pero no liquida el resentimiento social que impera en las mayorías en contra de las minorías explotadoras y entreguistas que todos sabemos nos han chingado y engañado… en la realidad, a pesar del enorme triunfo de AMLO, sus acompañantes, no todos salieron buenos, algunos tan malos que lo han dejado mal parado y desilusionado a muchos ciudadanos, todo porque no les dio tiempo para consolidar Morena como un verdadero partido, todo por culpa de las tribus y sus jefes dominantes, como en los viejos tiempos… SI POR ALGUNA RAZÓN TRAEN AL “DIRIGENTE” COMO PERICO A TOALLAZOS y nadie le obedece ni les importa lo que diga…

Por ello, muchas veces, hemos señalado que AMLO en realidad además del centralismo y controlar el poder y sus determinaciones no ha logrado controlar la organización y tiene que ser solitito el que realice el esfuerzo de recuperación de la confianza de los desilusionados y resentidos por esa realidad. Las ambiciones y las pasiones no dejan en el olvido el que muchos solamente buscan sino apoyarse por medio del control de los puestos y presupuestos y ni servir a los demás, engañan al Presidente con sobaditas en el lomo y en el macaneo y le ocultan lo que realmente son, pero sin duda así es la realidad en el alma humana de muchos cuando en vez de ideales y convicciones ya no tienen nada de eso, sino, solamente, aquello de que en política: socios o cómplices y es lo que les funciona actualmente y esta es la realidad, por ello, el presidente es hombre de buena fe pero tal como decía Dante: la buena fe conduce a los caminos, en ocasiones, del Infierno, ojalá los pueda cambiar, por el bien de todos.

