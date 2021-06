Comicios 2021, una auténtica lotería

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Premios de decenas de millones de pesos

Hasta con armas, pelearon 21 mil chambas

Vidas de príncipes para mendigos políticos

Partidos hacen el “outsourcing” electoral

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo

Abraham Lincoln (1808-1865) político estadounidense

Para qué comprar un “cachito” de la Lotería por el avión presidencial, o en la de la casa de Amado Carrillo, cuando sin tanto problema podrían participar en la más grande lotería de todos los tiempos.

En la lotería del avión presidencial se sortearon 100 premios de a 20 millones de pesos cada uno, en los premios normales de la Lotería Nacional, se ganan hasta 430 millones de pesos en 13 mil premios por el “Gordo de Navidad”, o 236 millones de pesos, en 13 mil premios, con el sorteo magno y los cotidianos de sorteo mayor con 66 millones de pesos.

Pero, en la lotería electoral, los premios son más jugosos. No hablamos, obviamente de los salarios, sino lo que lleva de la mano lo que está en juego. Además, es más amplia la gama de contendientes. En esta ocasión fueron casi 120 mil aspirantes que, para ellos mejor, ni compraron boleto. Al contrario, les dieron dinero para participar.

¡Qué maravilla! ¡Se les da la oportunidad de adjudicarse millones, sin comprar el billete de lotería!

Este certamen tiene premios gigantescos. La bolsa, es manejar 2 billones de pesos, en 21,390 puestos de elección popular. Viajes, todo pagado; casa, comida, vehículos blindados, celulares, aviones privados, helicópteros, “criados”, guardaespaldas y hasta una cartera de gastos, donde pueden darle una lanita hasta a los y las amantes.

Conforme a la importancia del puesto, como las 15 gubernaturas, tienen todo el paquete. Se ganan hasta que “por arte de magia”, sus salarios de 150 mil pesos mensuales, se conviertan en casas, ranchos, inversiones y ahorros de millones de dólares. Todo ese dinero alcanza a varias generaciones posteriores.

¿Acaso conocen al hijo, nieto o bisnieto de un gobernador, pobre?

En menor escala están mil 923 alcaldías, que gozan de beneficios como las de los gobernadores, de acuerdo a la importancia del Ayuntamiento y el monto de su presupuesto. Ellos aseguran una o dos generaciones posteriores.

Ah, y de los diputados, ni hablar son tan ahorrativos y unos genios de las finanzas. Sus salarios también no superan los 200 mil pesos mensuales y compran casas, ranchos, coches, hacen inversiones en mercados bursátiles y, por si fuera poco, son tan influyentes que hasta les dan “moches” (eso dicen) que engordan sus carteras.

Estos premios, no los da ni el Melate, mucho menos la Lotería. Es más, hacen palidecer los premios del Mega Millions, el Super Enalotto, EuroJackpot, Power Ball, entre otros, que se miden en millones de dólares o euros.

Saben porque llamo lotería electoral, debido a que los partidos en el país, están huecos y sólo tienen actividades de outsourcing (administración y colocación de personal). Por eso se pelean hasta con armas, fuego y sangre. Es la diferencia entre estar jodido o el tener un rato de suerte y ganar las elecciones.

Nadie ofreció soluciones previas para mejorar nuestras vidas y acabar con la violencia, la miseria, la mala educación, la mediocridad y la precariedad en la salud. Unos salieron a bailar, otros a cantar, brindar, a mentar madres y a demostrar artes marciales. También salieron los y las caritas, los agresivos, las puntadas y hasta quienes usaron a sus mujeres, para atraer electores.

Todo hueco. ¡Una vergüenza de clase política!

PODEROSOS CABALLEROS

MÚZQUIZ, MÁS MENTIRAS DE BARTLETT: Los mineros que murieron en una mina de carbón en Múzquiz, Coahuila, no movieron un solo sentimiento de solidaridad de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Bartlett. Lo peor del caso es que desataron una serie de mensajes mentirosos, donde se deslindaban de la compra de carbón al dueño de esa mina. Los familiares de las víctimas, afirman que efectivamente ese carbón se vende a la CFE, pese a lo que digan “oficialmente” en la “empresa productiva del Estado mexicano”. La explotación de carbón en México, es una de las actividades más peligrosas del sector productivo. No hay medidas de seguridad para los mineros que trabajan bajo condiciones realmente criminales en muchas minas que ni siquiera tienen los permisos o autorizaciones correspondientes. En estas empresas, no se mete el líder de los trabajadores mineros, el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, porque está de por medio la empresa que quieren mantener como “salvadora de la nación”.

