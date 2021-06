A la desgracia de Sheinbaum, después de elecciones, contribuyó López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Desde la noche anterior, que fue muy larga porque se llevaron a cabo las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se miró frente al espejo para estudiar la actitud que tendría en su conferencia mañanera, sobre todo, por el tremendo revés que sufrió su partido, Morena, ni más ni menos que en la Ciudad de México porque eso perjudica directamente a una de sus “cartas” para sucederlo en 2024 y se trata, obviamente de la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Y no, no se trató de una campaña de desprestigio como lo dijeron a coro, tanto el inquilino de Palacio Nacional, como la funcionaria capitalina. Todos, no sólo en la capital de la República, tienen muy presente la terrible desgracia de la Línea 12 del Metro, en la cual, murieron 26 personas, el pasado 3 de mayo y al desprestigio de la señora Sheinbaum Pardo, contribuyó muchísimo el presidente López Obrador, cuando en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, mandó “al carajo” la posibilidad de visitar a las víctimas de la negligencia de funcionarios de la llamada Cuarta Transformación, aduciendo que él no era como los de antes, un discurso más gastado que sus 18 años de campaña.

Otro factor que también incidió en el justificado revés que se llevó la jefa de Gobierno de la CDMX, tiene que ver con sus afanes y hasta obstinación por tapar a la directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía. Resultaría hasta obligado preguntarse qué será lo que la inepta titular del Metro le sabe a Sheinbaum, que a más de un mes de la tragedia, la sigue cubriendo y por cierto, absolutamente ningún funcionario de la llamada Cuarta Transformación ha renunciado y menos aún, que haya tenido que responder por omisiones y negligencias.

En la Ciudad de México, nueve alcaldías fueron para la oposición, de tal suerte que la capital de la República quedó dividida en dos, como si fuera un enorme corazón y ello, desde luego le caló y muy hondo a la funcionaria consentida del inquilino de Palacio Nacional; por eso se le veía tan pero tan molesta cuando tuvo que salir a dar la cara y dijo que en los últimos meses hubo una campaña de desprestigio muy fuerte “en contra del movimiento”, que tuvo impacto en algunos sectores, sin embargo y como si fuera una víctima, la funcionaria subrayó que seguirá concientizando en el movimiento de transformación. ¿Se podrá reponer Claudia Sheinbaum de este duro golpe en su camino hacia 2024? Al tiempo.

Lo que sí hay que precisar, es que Morena se llevó una buena tajada en el caso de las gubernaturas, pues conquistó entidades que antes les hubiera sido imposible como por ejemplo, Sonora y Sinaloa, con lo que se adueñan de una porción importante del país que antes era infranqueable.

Y hablando de Sinaloa, se dice que en mucho ayudó al triunfo del abanderado morenista, Rubén Rocha Moya, la actitud que en los últimos meses asumió el actual gobernador, Quirino Ordaz, quien trabajó para la causa del partido oficial, dejando de lado su priísmo. ¿Será?

Por otra parte, sorprendió -por no decirlo de otra forma-, que al evaluar la jornada electoral, el Presidente saliera con que “quienes pertenecen a la delincuencia organizada”, así lo dijo, se portaron bien. ¿Acaso el Ejecutivo habló por alguna vía con Ovidio Guzmán y la abuelita de éste para recomendarles ir a votar?; ¿le habrá funcionado al tabasqueño aquella irrisoria máxima de acusar a los delincuentes con sus madres, o sacar a flote la técnica del “chanclazo”?

Ahora bien, en el Estado de México tampoco le fue tan bien como hubiera querido al partido oficial. Ahí, el PAN recuperó viejos bastiones, al obtener para su causa lo que se conoció como el “corredor azul” que comprende Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan, mientras que Morena se quedó con municipios marginados como Nezahualcóyotl.

Otro importante municipio que perdió el partido oficial, fue Metepec, en donde la refinada Gabriela Gamboa buscaba reelegirse, pero muy mal como candidata, se la pasó amenazando con un avezado lenguaje a sus adversarios. Se gastó muchísimo dinero en su campaña y al final, pagó todavía más caro sus errores.

Finalmente, retomando el caso de la CDMX, quien está llora que llora por los rincones, es la diputada morenista, María de los Dolores Padierna Luna porque celebró anticipadamente pensando que tenía en la bolsa ni más ni menos que la alcaldía Cuauhtémoc, de la cual ha lucrado no sólo políticamente. Con este revés, la suerte del ala de bejaranismo que intenta enquistarse en Morena, pierde sin posibilidad de recuperarse.

Municiones

*** Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, la jornada electoral del domingo, se llevó a cabo de manera civilizada y en paz y contó con una alta participación ciudadana, algo inédito para una elección intermedia. Además -destacó el legislador zacatecano-, hubo un reconocimiento internacional por parte de los observadores electorales, incluida la Organización de los Estados Americanos, (OEA), quienes aseguraron que el balance de los comicios en todo el país resultó positivo. De la misma manera, el senador Monreal Ávila resaltó la felicitación que hizo el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, por el desempeño de la jornada electoral de ayer.

*** Entre los puntos más trascendentes de la jornada electoral que el país experimentó el pasado fin de semana destaca que, en un sólo periodo de gobierno, podrían encabezar el Poder Ejecutivo en hasta seis estados diferentes sendas representantes de la población femenina. Habrá que recordar que en la historia del México independiente tan sólo siete mujeres habían llegado a ocupar gubernaturas; por lo que, de confirmarse la victoria de las damas en los estados de Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala, estaríamos ante uno de los más grandes logros también en la historia del INE y, sobre todo, de su Comisión de Igualdad de Género, que preside la consejera Carla Humphrey Jordan.

*** En este orden de ideas, consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que durante las elecciones del domingo pasado, el sistema electoral funcionó para ofrecer comicios con calidad técnica, legalidad, equidad, transparencia y certeza. Hizo hincapié el doctor Córdova en que la información preliminar que mostraron los conteos, hablan y constatan la vigorosa diversidad política que hay a lo largo y ancho del país. México está en paz. Asimismo destacó que la alternancia se ha vuelto parte de la normalidad democrática. Hay que reiterar que contra todos los pronósticos y deseos de los morenistas, otro importante ganador en las elecciones del 6 de junio fue, sin duda, el propio Instituto Nacional Electoral.

