“En el caso de la Ciudad de México, coincido con lo que dijo el Presidente de la República, en los últimos meses, ya desde hace rato, hubo una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde a nosotros es seguir insistiendo en este movimiento de transformación, fundamental para nuestro país”, dijo la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum a propósito de la pérdida de varias alcaldías a raíz de las votaciones del pasado domingo.

“Me da mucho gusto que nuestro movimiento haya ganado la gran mayoría de las gubernaturas en nuestro país y también haya alcanzado la mayoría en el Congreso federal, es algo fundamental y además felicito a quienes obtuvieron este triunfo”, destacó también la mandataria, quien es considerada potencial candidata presidencial de Morena a la Presidencia de la República y, por tanto, dejó claro que está pendiente de lo que ocurre en todo el país, no sólo en la Ciudad de México.

En efecto, coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca del análisis de los resultados de las elecciones.

López Obrador aclaró que debe tenerse en cuenta que es en la capital del país donde “se reciente más la guerra sucia” y donde hay más ataques a su movimiento.

“También tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información, aquí es donde se reciente más la guerra sucia, aquí es donde se puede leer The Economist, aquí está todo”, dijo.

El primer mandatario también señaló que se seguirá trabajando desde el gobierno para sacar adelante los proyectos planteados para la ciudad y aseguró que trabajará de la mano con el resto de los partidos, pero advirtió que su administración tendrá como prioridad evitar que “regrese la corrupción”

“Nada más hay que revisar la historia de estos partidos, por eso decimos: no va a regresar la corrupción a la ciudad y vamos a estar atentos a ello; y, por supuesto, lo que le corresponde a Morena, al partido”, manifestó.

“Nos corresponde a nosotros, seguir haciendo conciencia y seguir desmintiendo muchas cuestiones que se han dicho sobre el movimiento que, en realidad, pues no tienen ningún sentido”, agregó.

De acuerdo con los primeros resultados, que deberán confirmarse en el recuento oficial, la alianza PRI-PAN-PRD habría rescatado alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, que eran gobernadas por Morena.

La respuesta del fundador y dirigente real de Morena están en consonancia con su discurso casi permanente, de culpar de los males a supuestos conspiradores en contra de la llamada Cuarta Transformación, sector en el que ocupan un sitio muy destacado los medios de comunicación.

Lo que sorprende es que en ese balance no se conceda importancia a la desafortunada tragedia de la Línea de 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 muertes y heridas a otras 80 personas, algunas de las cuales todavía están en el hospital.

Tal vez porque no hubo ninguna pregunta “incómoda”, pero el hecho es que el presidente López Obrador no hizo referencia a ese lamentable suceso del que todavía no se conocen los presuntos responsables.

En cambio, la jefa de Gobierno sí fue cuestionada al respecto, pero le concedió poca importancia. Cuando se le preguntó acerca de los efectos negativos en la opinión pública por el colapso de la Línea 12 del Metro y no haber separado de su cargo a Florencia Serranía, Sheinbaum lo descartó sin ahondar en el tema y reiteró que todo se debe a una campaña de desprestigio.

Al margen de comentarios políticos, lo que impresiona es observar el mapa electoral de la Ciudad de México después de las votaciones, pues la entidad quedó dividida prácticamente en dos mitades, una, la oriental, controlada por Morena y la occidental a cargo de los partidos de oposición, aunque en número de electores seguramente es mucho mayor la parte “morena”, pues incluye las alcaldías más pobladas, como Iztapalapa y Gustavo A: Madero.

De inmediato se manifestó el ingenio popular y en redes sociales se equiparó esa división con la línea que separó, luego de la Segunda Guerra Mundial a la ciudad alemana de Berlín. Es de esperar que esa separación sea un mero accidente geopolítico y que no genere resentimientos sociales.

El movimiento no se detiene, hay que atender otros pendientes

Con toda su trascendencia, las elecciones no son el único asunto de importancia que atender en la vida nacional. Son muchos y variados los asuntos que se deben atender a la brevedad.

Uno de esos pendientes se encargó de ponerlos en la palestra el propio gobierno de la República al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Carrera del Poder Judicial, que incluye el polémico artículo transitorio introducido de última hora por los legisladores de Morena y “satélites”, por el cual se amplia dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Desde el arranque, esa disposición fue duramente combatida por la oposición, pero “morenos y asociados” impusieron de nueva cuenta su número y la aprobaron a pesar de que muchos juristas advirtieron que ese artículo resulta anticonstitucional, pues la Carta Magna estable el procedimiento para elegir al presidente de la SCJN y establece expresamente que su mandato no puede durar más de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

De inicio se anunció que la disposición sería combatida y, curiosamente, convertirá a los ministros del máximo tribunal del país en juez y parte.

Sin embargo, las anunciadas controversias constitucionales estaban sin materia mientras no entraran en vigor las combatidas reformas, situación que cambia radicalmente al ser promulgadas al aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

Aunque se presume que la reforma debería ser rechazada en automático por anticonstitucional, el beneficiario del cambio, el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar se ha negado a descalificar el impugnado artículo 13 transitorio y su defensa es que no puede prejuzgar hasta que el asunto sea puesto oficialmente a consideración del máximo tribunal.

Ahora lo que falta conocer es la fecha en que la controversia sea conocida por el pleno de la SCJN, pues aparte de la importancia del asunto se debe considerar que los ministros tienen una pesada carga, pues se les han acumulado los asuntos por otras reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación que también son combatidos por ser considerados anticonstitucionales.

Por el momento, el INE parece estar a salvo

“El día de ayer México vivió una jornada electoral histórica que como nación nos debe llenar de orgullo por la demostración que se ha dado en clave democrática. Ayer, más de 48 millones de personas salieron de sus casas para refrendar sus convicciones políticas y su compromiso con la democracia. Esto significa que alrededor del 52% de las personas que pudieron votar lo hicieron, y que hoy, orgullosamente la de 2021 representa la elección intermedia con mayor votación que ha tenido nuestro país en este siglo. Pero el carácter histórico de las elecciones va más allá de este dato”.

Así dice de inicio una declaración conjunta de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que salvo algunas críticas aisladas parece estar a salvo, por el momento, luego de que antes de las votaciones estaba bajo la amenaza de ser modificado o, de plano, desaparecer.

El “pecado” de los consejeros electorales fue hacer cumplir lo que establecen las leyes electorales. Por ejemplo, al cancelar los registros de los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón, pero sobre todo pedir al presidente López Obrador respetar el silencio que deben asumir los funcionarios públicos durante los tiempos de campaña.

El primer mandatario amenazó con enviar una reforma para desaparecer al Instituto y, como sus deseos son órdenes, otras figuras de su partido, Morena, estaban prestos para promover las respectivas reformas.

Por los resultados hasta ahora conocidos, ni Morena ni sus “satélites” tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que requieren esos cambios legales.

Por eso, los consejeros pudieron expresar sin sobresaltos su reconocimiento por la actuación de los ciudadanos.

