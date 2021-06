Visita de Kamala Harris, escala en México; López Obrador, repetitivo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿A qué vino la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris a México? Todo indicaría y por lo que se pudo apreciar, que a hacer una escala en la visita que previamente realizó a Guatemala, donde la poderosa funcionaria estadounidense, se reunió con el presidente de esa nación, Alejandro Giammatei.

Y es que la vicepresidenta Harris, más tardó en llegar a nuestro país, que en irse, luego de cumplir con una reducida agenda que empezó con su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, una gran pereza habrá representado para la vicepresidenta norteamericana, escuchar al inquilino de Palacio Nacional -bueno, al traductor-, hablar por enésima ocasión de su digamos, rudimentario y repetitivo programa “Sembrando Vida”, sí, precisamente ese al que el presidente Joe Biden se resistió a escuchar y mejor se desconectó, en la reunión internacional convocada por el propio presidente de los Estados Unidos para evaluar el cambio climático en el que en el nombre del “austericidio”, el gobierno lópezobradorista no pondría ni un solo centavo, pero eso sí, pretende cubrirse de gloria planteando que el gobierno de EU les otorgue visas por seis meses a centroamericanos y si se portan bien, entonces se les otorgue la ciudadanía. ¿Alicia en el País de las Maravillas?

¿Y cuándo despertó el tabasqueño, qué habrá pensado?, porque se nota que no reparó en el discurso que pronunció la señora Harris en su visita a Guatemala, donde exhortó a los centroamericanos a no lanzarse a la aventura de llegar a Estados Unidos de forma ilegal. “No vengan”, dijo en dos ocasiones.

Por su parte, la vicepresidenta Harris, optó por avocarse a cuestiones más importantes y anunció los acuerdos con el gobierno de México como, fortalecer la cooperación en materia migratoria, económica y de seguridad. “El compromiso compartido para tener una América del Norte próspera y segura”, se puede ver en el comunicado y entrelíneas bien puede leerse que desde luego, al vecino país del norte, le interesa y mucho, cómo queda la situación después de las elecciones que tuvieron lugar en nuestro país el domingo pasado.

Por otra parte, llamó la atención que al recibirla en la puerta de Palacio Nacional, López Obrador la llamara “presidenta” -si se equivocó en el nombre el llamarla Kabala, eso fue para atraer la atención-, con lo que se refuerza la tesis de que será Kamala Harris la que se pudiera convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos

Municiones

*** Aún no dan los datos oficiales de la elección y ya se ven los intereses en Naucalpan. Ayer la empresa inmobiliaria Fortem Capital presentó su primer proyecto urbanístico en el territorio mexiquense denominado Terralago, avalado por el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza. La pregunta es si saben que el Plan de Desarrollo municipal de Naucalpan es devastador y que estos programas de desarrollo urbano desequilibrarán las condiciones de vida de los naucalpenses. Con esta apresurada firma se confirma la frase de “le cayó como anillo al dedo” al gobernador, la alianza PRI-PAN en Naucalpan, ya que los compromisos con esta y otras constructoras no tardarán en aparecer, causando un alto impacto en vialidades, carencia de agua, y otras por las que han estado luchando asociaciones de vecinos en contra de la sobre explotación urbana. Según la constructora, invertirá casi 9 mil millones de pesos en Naucalpan y tendrá que ver hasta con la zona adyacente a la Presa Madín. No hay que perder de vista la declaración de Del Mazo Maza, de que el compromiso de su administración es seguir con el impulso de desarrollos inmobiliarios en el Estado de México para mejorar la calidad de vida.

*** Varios actores políticos son los que han reconocido el triunfo del candidato de la alianza PVEM-PT al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo “el Pollo” Gallardo, empezando por quien fuera la abanderada de Morena a esa misma posición, Mónica Rangel, quien al levantarle la mano, Gallardo, aseveró que respeta la determinación de los potosinos. También el gobernador Juan Manuel Carreras hizo un reconocimiento a los potosinos y potosinas por su participación en el proceso electoral.

*** Para la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, el pasado proceso electoral, “sin duda es trascendente lo que ha pasado en las urnas en esta elección. Claramente ha ganado la pluralidad. La ciudadanía, las y los mexicanos se han volcado, por cierto, en unas elecciones con la más alta participación, siendo una elección intermedia se vuelve complicado para mucha gente tener la decisión de ir a votar. En esta elección intermedia millones de mexicanos han salido a votar, más de la mitad de la población ha salido a votar. Bienvenidas las distintas voces, bienvenida una Cámara de Diputados plural en donde haya equilibrios en donde se pueda debatir y se puedan construir acuerdos. Qué bueno que no hay un solo partido hegemónico que va a tomar todas las decisiones. Qué bueno por el país, qué bueno por los contrapesos”.

*** Agradecido por la confianza de casi 300 mil bajacalifornianos que confiaron en su proyecto de gobierno y vieron en él una opción viable para dirigir a Baja California, quien fuera el candidato del PES al gobierno del Estado, Jorge Hank Rhon, aseguró que continuará trabajando a favor de todas aquellas causas ciudadanas que propicien el bienestar, así que el ingeniero Hank continuará con sus proyectos entre los que está que sus empresas se extiendan en el país. Confió en que los ganadores de los comicios, “tengan una verdadera vocación de servicio, y que lo que tenemos ahora, son servidores públicos que no han hecho nada por el estado y sus habitantes”.

*** Mediante un comunicado, Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, informó que impugnará la resolución que emitiera la siempre flamante secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para inhabilitar por 10 años al exfuncionario en la administración de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, si el matrimonio Ackerman-Sandoval supone que con esa contundente acción va a ocultar su patrimonio, difícil de explicar, por cierto, pues está en un error, pues la SFP de esta llamada Cuarta Transformación, ha tapado a sus funcionarios, de muy dudosa trayectoria como el director de la CFE, Manuel Bartlett, y sus múltiples propiedades, por citar sólo un ejemplo. En el caso de Videgaray, la cuestión se reduce a unas tarjetas de crédito sin saldo, ahí nada más para que lo anoten en la dependencia, dedicada a echar debajo de la alfombra toda la suciedad de esta llamada cuarta transformación.

morcora@gmail.com