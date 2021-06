Entrega Alfredo Del Mazo modernización del Parque Las Ranas en San Antonio La Isla

Programa Vive tu Comunidad

Enfatiza el gobernador mexiquense la importancia de rescatar espacios públicos

San Antonio La Isla, Estado de México.- El gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó la modernización del Parque Las Ranas, y aseguró que la administración estatal se ha dado a la tarea de recuperar espacios públicos en todas las regiones de la entidad, ya que fomentan la convivencia en familia, la práctica deportiva y la recreación.

“Este parque que se hizo hace varios años, no se había rehabilitado, no se había actualizado, no se había modernizado y hoy más que nunca, siempre lo valoramos mucho, pero hoy más que nunca valoramos estos espacios recreativos, parques, deportivos; espacios al aire libre donde podamos disfrutar, compartir, convivir con nuestra familia.

“Y hoy estamos entregando uno más de estos espacios, que hemos entregado en todo el Estado de México, nos da mucho gusto porque prácticamente en 20 años no se había rehabilitado este espacio”, puntualizó.

Ante vecinos de San Antonio La Isla y funcionarios públicos estatales y municipales, el Gobernador informó que mediante el programa Vive tu Comunidad, son ya más de 59 espacios públicos entregados y rehabilitados en distintos municipios del Estado de México.

Acompañado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, el mandatario mexiquense garantizó que su administración tiene el compromiso de seguir reconstruyendo o haciendo nuevos sitios de este tipo, ya que hoy más que nunca son valorados por las familias que buscan sitios seguros para convivir y salir del confinamiento, causado por la pandemia.

Del Mazo explicó que, dado el deterioro del Parque Las Ranas, los vecinos no lo utilizaban, y consideró que el abandono de este tipo de lugares propicia malas prácticas, como la drogadicción o actos delictivos, lo cual, consideró, afecta la seguridad de las colonias que están alrededor.

En otro sentido, recalcó que esta semana, después de 15 meses, la entidad mexiquense avanzó al color verde del semáforo epidemiológico, y apuntó que esto se debe al esfuerzo de la sociedad y al avance de la vacunación contra Covid-19.

“En esta semana, por primera vez, después de 15 meses que hemos vivido de esta pandemia pasamos a semáforo verde en el Estado de México. Nos da mucho gusto porque esto significa que vamos avanzando bien, significa que va disminuyendo el ritmo de contagios, de hospitalizados, también significa que hemos avanzado mucho en la vacunación”, refirió.

Asimismo, el gobernador Del Mazo puntualizó que ya se aplicó la segunda dosis de esta vacuna a todas y todos los adultos mayores, mientras que para quienes tienen entre 50 y 59 años de edad continúa esta campaña, al igual que en las personas de 40 o más años, y que concluyó la vacunación de maestras y maestros, para empezar con el regreso a clases presenciales.

También señaló que, debido al avance en el semáforo epidemiológico, se están retomando prácticamente todas las actividades, cuidando las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, la sana distancia o el lavado constante de manos.

En esta gira de trabajo, el gobernador también recorrió las instalaciones de este parque, donde observó la remodelación del estanque, el quiosco, los andadores, las palapas, las áreas de juegos infantiles, entre otros espacios, para que las familias que visiten el parque cuenten con un ambiente agradable de esparcimiento y tranquilidad.