Alfredo Adame no llegó ni al 1% de los votos; denuncia mano negra

“Me regreso a mi casa a comer tres veces al día”

En la misma casilla donde acudió el polémico actor a votar sólo registró un sufragio

Tras haber sido derrotado en la contienda electoral del pasado 6 de junio, en la llamada “elección más grande de la historia” de México, Alfredo Adame denunció que el conteo de votos fue manipulado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, donde se postuló como aspirante a diputado federal de la mano del partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

El polémico actor y conductor que no llegó ni al 1% de los votos y que en la misma casilla donde acudió a votar sólo registró un sufragio, se enlazó con el programa “Chismorreo” para descalificar la jornada electoral y denunciar su caída estrepitosa en las preferencias de los electores.

“No fue una fiesta de la democracia en primer lugar, porque de 93 millones del padrón sólo votaron 52, lo que quiere decir que de ninguna manera fue un éxito. Segundo, obviamente no corresponde el final del cuento a lo que verdaderamente había sucedido antes”, comenzó el aspirante que quedó en el último lugar de la elección frente a sus competidores, quien aseguró que en cierto momento aventajaba a sus rivales con más del 50% de los votos.

“De repente yo iba muy por encima, 58.3 % contra 24.7 % del candidato de Morena, 6.1% del Partido del Trabajo, 4.3% de la de la coalición, 2.4 en Movimiento Ciudadano y .9 del Verde. Muy por encima, en el debate prácticamente los hice pedazos con propuestas, con exhibiciones y todo lo que había descubierto y además propuestas realmente en una realidad de una alcaldía destrozada, corrupción gracias a la ineficacia y a la ineficacia y la ineptitud”, añadió el ex esposo de Diana Golden y Marypaz Banquells.

El actor de 62 años añadió respecto a la cuestión de si irá a impugnar el resultado no, aseguró que “yo no tengo que probar nada, los que se lo perdieron fueron los malos votantes, yo me regreso a mi casa a comer tres veces al día, a seguir trabajando en mis empresas, a seguir siendo un hombre productivo y exitoso como lo he sido toda la vida y los que se lo perdieron fueron los corruptos que aceptaron por un voto comprometer el futuro de sus hijos. Yo no tengo nada que demostrar”.